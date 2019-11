Giulio Mignani in scena con "Sicuri di niente", monologo sulla tragedia della Torre piloti

Sabato 23 novembre, alle 21, nella sala Tondini (1° piano centro civico) Marco Pier Giulio Magnani porta in scena il monologo di teatro civile "Strage alla torre Piloti VTS di Genova ore 22:59:42 secondi". Un'iniziativa di ANPI Verucchio "A. Brigi"

Il 7 Maggio 2013 la nave Jolly Nero dal peso di 40.000 tonnellate, uscendo dal porto di Genova, va in avaria, finendo la sua corsa contro la banchina del porto di Genova, sulla quale era stata costruita a filo d'acqua la Torre Piloti Vts, facendola crollare.

In quel momento sulla Torre c'era la massima presenza per il cambio turno di lavoro: dal crollo 7 morirono in acqua e 2 restarono intrappolati nell'ascensore, i loro corpi verranno estratti dopo 16 ore. Tra loro quello di Giuseppe Tusa.