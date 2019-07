Visita guidata: alla scoperta di palazzo Lettimi

Visita estiva per illustrare la storia e le sorti di uno dei più importanti palazzi rinascimentali riminesi. Italia Nostra Rimini organizza, insieme ai Musei Comunali, una visita a palazzo Lettimi. La visita guidata si svolgerà venerdì 19 luglio 2019 dalle 21,00 alle 23,00 Ore 21,00 Ritrovo Via Tempio Malatestiano 26 a Rimini. Il Professor Giovanni Rimondini, l’Arch. Fausto A. Battistel e il Dott. Nicola Leoni ci accompagneranno alla scoperta di un edificio simbolo della storia e della memoria cittadina al fine di divulgare, proporre

ed aprire un dibattito per il recupero del patrimonio storico riminese. Il palazzo Lettimi di Rimini è uno dei maggiori esempi di palazzo urbano rinascimentale cinquecentesco rimasto all’interno del nucleo storico di Rimini.

I danni subiti a iniziare dalla seconda guerra mondiale hanno fatto sì che l’unica parte rimasta sia la facciata del piano terra ed i ruderi visibili all’interno del giardino. Nei depositi comunali, si trovano gli apparati decorativi della stupenda facciata , le mensole del balcone, delle finestre e le lapidi con iscrizioni un tempo presenti nell'androne.Esiste una ben fornita documentazione grafica ed iconografica dell’aspetto del palazzo e dell’evoluzione del sedime che accoglieva l’antico teatro romano. Il caso del Palazzo Lettimi è un’occasione per restituire alla città e soprattutto all’ambiente prospicente il palazzo la storia dei ed ai cittadini riminesi, della conoscenza dei materiali lavorati da artigiani che nella loro semplicità producevano Arte, della memoria del luogo, della consapevolezza e della sicurezza di essere parte di una popolazione capace di realizzare opere così belle da superare eventi catastrofici, di tramandare la cultura millenaria a favore dei propri abitanti e degli innumerevoli turisti. Sarà consentito l'ingresso ad un massimo di 50 persone ed è possibile prenotare fino ad esaurimento posti entro giovedì 18 luglio 2019

In caso di maltempo la visita sarà rimandata in data da definire.