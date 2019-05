Vite senza permesso al Museo degli Sguardi

Giovedì 23 maggio alle 18 al Museo degli Sguardi si svolgerà lo spettacolo "Vite senza permesso, Trame migranti", prodotto durante il laboratorio “Il teatro che ti da la mano”, condotto dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari e promosso dall’associazione di volontariato Orizzonti Nuovi.

L’iniziativa rientra tra le azioni di AL MUSEO con IN-CONTRO. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, progetto più ampio e articolato che nasce dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e l’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale, reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

La rappresentazione – inizialmente prevista per sabato 18 maggio ma annullata a causa del maltempo – sarà una sequenza di quadri e suggestioni sceniche, canzoni e scenografie per rappresentare storie reali del nostro tempo, aspirazioni, speranze, illusioni, delusioni e motivazioni che da sempre hanno spinto e spingono popoli a migrare. Un intreccio di esperienze umane che ha come protagonisti le odissee più o meno fortunate dei Nessuno di adesso, di quelli che continuano ad affrontare mari, confini e terre per trovare nuovi orizzonti alla propria esistenza, per sete di conoscenza, per scampare alla guerra e alla persecuzione, o semplicemente per necessità, come per il passato è toccato a tanti italiani.

Lo spettacolo è a cura di La Compagnia Senza Confini (informazioni e prenotazioni al 348 9046190, orizzonti nuovi.rn@libero.it). In caso di maltempo la rappresentazione verrà annullata.

La replica dello spettacolo si svolgerà venerdì 7 giugno alle 21 presso il bagno 27 di Marina Centro in occasione della tappa riminese del Festival di Turismo Responsabile IT.A.CÀ.