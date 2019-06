Al Museo In-contro incontra I.ta.ca al Bagno 27

Al Museo con In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà e It.a.cà, Festival del turismo responsabile si incontrano, venerdì 7 giugno alle 21, per la replica dello spettacolo Vite senza permesso, trame migranti, prodotto durante il laboratorio “Il teatro che ti da la mano”, condotto dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari e promosso dall’associazione di volontariato Orizzonti Nuovi all’interno del progetto al Museo con In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà.

Una sequenza di quadri e suggestioni sceniche, canzoni e scenografie per rappresentare storie reali del nostro tempo, aspirazioni, speranze, illusioni, delusioni e motivazioni che da sempre hanno spinto e spingono popoli a migrare. Un intreccio di esperienze umane che ha come protagonisti le odissee più o meno fortunate dei Nessuno di adesso, di quelli che continuano ad affrontare mari, confini e terre per trovare nuovi orizzonti alla propria esistenza, per sete di conoscenza, per scampare alla guerra e alla persecuzione, o semplicemente per necessità, come per il passato è toccato a tanti italiani.

L’evento di venerdì è organizzato all’interno della tappa di Rimini e delle sue valli del festival It.a.cà – Migranti e Viaggiatori, il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile. Dal 7 al 9 giugno, It.a.cà con un ricco e variegato calendario di eventi, realizzato grazie ad una rete di oltre 30 realtà territoriali, invita a scoprire luoghi e culture dando l’occasione al nostro territorio di mostrarsi a migranti e viaggiatori come un territorio fremente, unico e unito che fa della responsabilità sociale e ambientale la sua innovativa proposta turistica.

Il progetto Al Museo con In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà nasce dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e l’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale ed è reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

Lo spettacolo è a cura di La Compagnia Senza Confini (informazioni e prenotazioni al 348 9046190, orizzonti nuovi.rn@libero.it).