"Voci dal silenzio", il documentario sull'esperienza eremitica in Italia fa tappa a Cattolica

Voci dal Silenzio, il documentario sull’esperienza eremitica ed ascetica in Italia arriva a Cattolica il 25 settembre. Appuntamento alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica. In sala i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita che interverranno, al termine della proiezione, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo loro viaggio tra gli eremi d’Italia.

Voci dal silenzio

“Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo e offrendo al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino”.