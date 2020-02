Voci del verbo andare: racconto di un incontro singolare con il Dalai Lama

Arriva la terza declinazione delle Voci del verbo andare, la rassegna nata a Cattolica per volontà dell’Assessorato alla Cultura e realizzata in collaborazione con Rapsodia Associazione. Saranno ben sei gli appuntamenti che ci porteranno lungo nuovi tragitti di storie e viaggi che cambiano la vita.

Il quinto incontro sabato 22 febbraio 2020 alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Cattolica, , lo abbiamo affidato a due viaggiatori film maker, registi, documentaristi di fama internazionale, perché certe storie a raccontarle è meglio se alle parole ci affianchi le immagini. Claudio Cardelli ed Emerson Gattafoni sono amici da oltre quarant'anni e si sono trovati periodicamente per varie iniziative, e saranno a Cattolica per raccontarci di quando le loro vite li hanno portati “per le strade dell’Est”, per citare Battiato, in Tibet, e di un singolare appuntamento con il Dalai Lama. È da questi viaggi che sono stati tratti i documentari di cui vedremo alcuni spezzoni, mentre i nostri ospiti daranno voce alle loro “testimonianze lungo la strada per il Tetto del Mondo”.

Il programma prosegue con lo spettacolo teatrale "L'altra america" il 27 febbraio alle 21 nel Salone Snaporaz. ingresso 8 euro