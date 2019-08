Pitture, tarocchi e rapaci alla Rocca di Montefiore Conca

Continuano gli appuntamenti a Montefiore Conca nel weekend tra pitture, rapaci e tarocchi.

La Rocca, pennelli e colori – Sabato 24 agosto ore 15 La rocca di Montefiore vista dal maestro Pasquini. Pittura estemporanea all’ombra della fortezza malatestiana. Il pittore sarà presente dalle ore 15 fino alla chiusura delle 19. Sarà possibile visitare anche una piccola esposizione di quadri dell’artista. Visite guidate. Info allo 0541980179

Rapaci alla Rocca – Sabato 24 agosto ore 21 . Splendide creature ci faranno compagnia dalle 21 alle 23 nella corte del castello e nelle grandi sale. Visite guidate in abito storico. Info allo 0541980179

I Tarocchi, storia e divinazione – Domenica 25 ore 21. Conferenza del Prof. Andrea Vitali, medievista e storico del simbolismo. L’incontro si preannuncia di grande interesse sia per gli appassionati della tematica sia per gli amanti del Rinascimento, in quanto Vitali, riconosciuto tra le massime autorità internazionali sull’argomento, parlerà delle sue importanti scoperte che riguardano l’inventore di quel gioco, il significato della parola ‘Tarocco’ (informazioni a tutt’oggi ancora non divulgate), oltre alla reale storia di quelle carte considerate dall’ambiente accademico una delle più straordinarie realizzazioni del pensiero umanistico italiano.

Andrea Vitali è Presidente dell’Associazione Culturale Le Tarot, medievista e storico del simbolismo, è annoverato tra le massime autorità internazionali per quanto riguarda la storia e il simbolismo dei tarocchi, considerati a livello accademico una delle più straordinarie realizzazioni del pensiero umanistico italiano. A lui si deve, oltre ai progetti storico-scientifici delle più importanti esposizioni sull’argomento realizzate in Italia e all’estero, la decifrazione in ambito iconologico delle figure più emblematiche dei Trionfi (Arcani Maggiori). I suoi saggi sono stati tradotti in sei lingue. In trent’anni di studi sull’argomento ha scritto numerosi libri, oltre a centocinquanta saggi storici, online presso il sito dell’Associazione Le Tarot. Ha svolto attività di collaborazioni scientifica e didattica dal 1988 al 2013 con il Dipartimento di Filosofia, Sezione di Epistemologia e Storia delle Scienze, Università di Genova (Prof. Paolo Aldo Rossi), tenendo lezioni, seminari e assistendo studenti specialmente nella preparazione di tesi di laurea. Ha continuamente collaborato, dal 2001 al 2012, in qualità di consigliere didattico e scientifico, alla Cattedra di Storia Medievale dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, occupata dal prof. Franco Cardini fino al 31 ottobre 2012, coadiuvandolo attualmente nelle sue funzioni di professore a contratto. É titolare della cattedra di “Tarocchi: storia e divinazione” presso la Libera Università Italiana degli Studi Esoterici, Facoltà di Scienze e Tradizioni Esoteriche, Dipartimento UniMoscow di Lecce.