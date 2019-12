Si brinda al 2020, tutti gli eventi in programma per la serata di Capodanno in riviera

Dai festeggiamenti nelle piazze ai veglioni in discoteca. Tanti gli appuntamenti per festeggiare l'arrivo del 2020 con un conto alla rovescia fatto di musica e magia.

Rimini è pronta con il "Capodanno più lungo del mondo" che anima il centro storico della città con una serie di proposte per tutti i gusti. Si parte con il concerto di Coez in Piazzale Fellini, per proseguire in centro storico con i Planet Funk e la Reunion delle discoteche storiche che hanno fatto grande la Riviera by night con i loro deejay e la loro ‘club culture’. E ancora il dj set con Roberta Lanfranchi e Cludio Guerrini di RDS 100% grandi successi, la doppia festa al Complesso degli Agostiniani fra musica latina e sonorità elettroniche, il brindisi fra arte e musica classica al Museo della città, il viaggio nelle radici della musica folk, dixieland, blues, country, rock, americana fra i mosaici della Domus del chirurgo. E uno speciale omaggio onirico dentro e fuori Castel Sismondo, in occasione della mostra Felini 100 Genio Immortale, eccezionalmente aperta per Capodanno fino a tarda notte.

Riccione propone una vera e propria festa della musica, un evento unico targato Deejay per salutare l’arrivo del nuovo anno insieme a Alex Farolfi, Chicco Giuliani, al corpo di ballo di Deejay On Stage, a tanti ospiti e soprese e con la conduzione di Rudy Zerbi che ormai da anni accompagna i momenti più belli di Riccione. Allo scoccare della mezzanotte tutti con gli occhi rivolti al cielo e al mare per il grande spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà l’orizzonte dell’Adriatico. Mentre, per chi preferisce la discoteca, il veglione targato Peter Pan è al ritmo di Vida Loca.

Il Capodanno cattolichino avrà un suono internazionale. Per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo ci saranno gli XSM, un acronimo che identifica gli Ex Simple Mind, una band parallela nata nel 2010 e composta da alcuni storici rappresentanti della celebre band scozzese. La band degli XSM è composta dal membro fondatore di Simple Mind Brian Mcgee (batterista dei Simple Minds dal 1977 al 1981), insieme a Gary Irvine al basso, Joe O’Neill alle tastiere, Anthony William Seaman alla chitarra, Owen Paul Mcgee, famosa pop star inglese. La loro esibizione prevista in Piazza I° Maggio per brindare al 2020 ed a seguire dj set per continuare con i festeggiamenti.

A Bellaria è l'isola dei platani ad essere la location del veglione. Per i più piccoli l'appuntamento è in piazza Matteotti: protagonisti gli idoli dei bambini, Bing e gli youtuber Dinsieme, accolti in una grande tensostruttura di 10 metri per 6. Spostandosi lungo l’Isola dei Platani si troveranno poi le esibizioni di Giorgio Vanni, interprete di tante sigle di successo dei cartoni animati più amati, anticipato dallo show delle cartoon band Flotta di Vega e Supertele Cartoon; poi ancora il tributo ai Queen con la cover band Magic Queen all’intersezione con via Dante e una consolle alta sei metri all’altezza di via Mar Tirreno dedicata alla musica commerciale. Tra l’intersezione con la via Pascoli e piazzetta Fellini, si esibiranno i Moka Club e i dj Molella, Teo Mandrelli e Andrea Mattei, alla consolle nello spazio esclusivo firmato M2O, senza dimenticare un originale dj set ospitato dentro un food truck; infine, il concerto di Sergio Casabianca in prossimità della stazione di Bellaria.

Santarcangelo si trasforma in una discoteca con i dj del Velvet e del Bradipop. Dalle ore 22.30 alle 4 del mattino si festeggerà in tutto il centro storico, con il concerto in piazza Ganganelli e le piste da ballo allestite nelle principali piazze del centro. Una festa da vivere a piedi, abbandonando l’auto per trascorrere l’intera notte tra le vie del centro in piena sicurezza, con proposte musicali per tutti i gusti e festeggiamenti collettivi. Nell'entroterra San Leo saluta il 2019 e dà il benvenuto al 2020 con musica di vario genere da DJ NIK ai Margò 80 fino a tarda notte con la possibilità di ballare in piazza e nel palazzo mediceo adibito a discoteca.