Week end in musica con la Molo Street Parade, festa del pane a Maiolo e benessere a Sant'Agata

Se non sai cosa fare questo week end ecco la guida giusta per te! Il programma sulla riviera riminese è ricco e variegato. Sarà un fine settimana all’insegna della musica tra sagre, concerti, musical, eventi e tangheri. Non mancheranno le serate da brividi con MystFest e la buona tavola.

Dalla Molo Street Parade al Soul weekender passando per la sagra malatestiana

Iniziamo subito con la Molo Street Parade, edizione 2.0, che sabato animerà il Porto di Rimini. Sei pescherecci diventeranno vere e proprie consolle galleggianti dove si esibiranno un'ottantina di dj sia italiani che stranieri, in rappresentanza dei più variegati generi musicali: urban, edm, house, techno, revival, electro swing e tanto altro ancora. Se la Molo Street Parade non soddisfa i tuoi gusti musicali allora potrebbe piacerti la “Soul weekender", due notti in musica dove i migliori dj si alternano in consolle suonando i loro preziosi vinili per farvi ballare e scoprire le migliori sonorità in chiave northern & modern soul, funk, underground disco & boogie e non solo. E quest’anno l’happy huor del sabato sarà con i New Colour in concerto. Un colpo d’occhio unico, invece, sarà la Settantesima edizione della Sagra Musicale Malatestiana per un’anteprima da record con 300 giovani musicisti in Piazza Malatesta.

Cattolica da brivido, Rimini cult

Se preferisci una serata da paura, anziché in musica, la scelta migliore per te è Cattolica con il Mystfest dove venerdì sarà proiettato “La ragazza che sapeva troppo” (1962), con Letícia Román, John Saxon, Valentina Cortese. Il film è considerato in tutto il mondo un cult movie. Sabato sarà la volta de “La maschera del demonio”, con Barbara Steele e Ivo Garrani. Domenica si concluderà con “Operazione paura” (1966), con Giacomo Rossi Stuart, Erika Blanc e Piero Lulli. A Rimini, invece, venerdì l’appuntamento è al cinema Tiberio con il regista Pippo Mezzapesa (autore de “Il paese delle spose infelici”) che presenta “Il bene mio” con Sergio Rubini e Dino Abbrescia. Una fiaba ricca di soffitte e di segreti, una medicina preziosa che sottolinea il valore del recupero e della memoria.

Dal tango al musical

Ami il tango? L’evento che fa per te è a Bellaria Igea Marina dove il Palacongressi si trasforma in una pista da ballo per ospitare il Festival & Campionato Europeo di Tango 200 ballerini tra cui i grandi campioni di tango del mondo, provenienti da 14 Paesi europei. Ad esibirsi ci saranno i i campioni mondiali in carica, inoltre si esibiranno Vanesa Villalba & Facundo Piñero, maestri, ballerini e coreografi di Buenos Aires, direttori artistici della famosa compagnia internazionale “El Cxuce Tango”. La finale del Campionato il 30 giugno in Piazzale Capitaneria di Porto. A Oltremare a Riccione, invece, si sogna a occhi aperti con Movie, il musical novità 2019, prodotto da Costa Edutainment, regia di Elena Ronchetti, che sarò replicato domenica 30 giugno alle 15.

Realx, cultura, divertimento e buona tavola

Vuoi trascorrere il fine settimana in tranquillità, lontano dal caos e dalle spiagge affollate respirando aria fresca e ammirando le bellezze dell’entroterra riminese? L’evento giusto per te è a Sant'Agata Feltria dove si svolge "Scelgodiviverebene". Due giorni dedicati al benessere tra movimento, relax, profumi e sapori. Ti interessa cambiare abitudini alimentari? Perché non andare al Teatro Mariani? Qui va "in scena" la salute a tavola: incontro con la nutrizionista Annamaria Acquaviva sulle corrette abitudini alimentari per tutta la famiglia.

Dalla festa del pane, alle note di vino

Parliamo ancora di sapori. Se vuoi riscoprire il pane, prodotto tipico della Valmarecchia, cotto negli antichi forni metti il navigatore dell’auto in direzione Maiolo. Sabato e domenica appuntamento con la Festa del pane. L'evento inizia sabato pomeriggio con i convegni mentre la sera si mangia e si balla presso la pizza di Capoluogo, domenica pomeriggio visita agli antichi forni alla scoperta di tradizioni e sapori ormai dimenticati. Ad un buon bicchier di vino non si rinuncia mai con “Note di vino”, se poi è accompagnato da musica che crea un’atmosfera magica la serata a San Clemente, diventa veramente speciale.

Di mostra in mostra

Se ami l’arte e la fotografia hai una doppia scelta. A Rimini ultimo giorno per ammirare la mostra collettiva "E bravi tutti" alla galleria No Limits to Fly, venerdì la mostra chiude. A Riccione, invece, potrai ammirare la personale di Claude Nori, uno degli artisti che meglio hanno raccontato il fascino dolce, romantico e popolare delle spiagge italiane, facendolo conoscere al mondo intero. Evento di inaugurazione, domenica ore 21, con la partecipazione dell’autore.

Guerrieri al castello

Facciamo un salto nel passato e andiamo al castello di Montefiore dove sabato dalle ore 16 duelli spettacolari alla rocca, storie fantastiche prenderanno vita con i loro personaggi misteriosi per l’evento “Armi e guerrieri” Cavalieri valorosi si sfideranno fino all'ultimo respiro.

La magia del cinema

