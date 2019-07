Weekend: cartellone ricco tra viaggi, tormentoni estivi, musica, sport e degustazioni di vini

Se non hai idee per questo fine settimana ecco la guida giusta per te! Il programma sulla riviera riminese è ricco e variegato. Sarà un fine settimana all’insegna dei viaggi con UlisseFest, di spettacoli con Il Festival di Santarcangelo, di musica con l’omaggio a Lucio Dalla ed i Pink Floyd, della comicità e divertimento con Carnaby Club e Comedy Central. Non mancheranno eventi dedicati alla beneficienza, allo sport e alle passeggiate in mezzo alla natura.

UlisseFest: la festa del viaggio

Iniziamo subito con i viaggi. Chi non ama scoprire nuovi luoghi, culture e perché no, immortalale in scatti fotografici o renderle eterne nelle parole di un libro o un blog? Se ami il viaggio in tutte le sue sfaccettature e forme non puoi perderti l’UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet che animerà da venerdì a domenica Riccione con dibattiti e workshop dove si parlerà di cammini, viaggi outdoor, viaggi in solitaria o in compagnia, viaggi estremi, ma anche concerti, spettacoli, dibattiti.

Slow and Gentle

Ultimi giorni per il 49° Santarcangelo Festival che porta alcune fra le proposte più innovative della scena artistica internazionale. Una programmazione articolata che, attraverso la sperimentazione di formati intimi e inediti, sollecita la comunità del Festival ad entrare in contatto e ad assumere uno sguardo lento e delicato sul presente, e ad accogliere nuove, profonde prospettive sul contemporaneo…“

Risate e divertimento

Ti piace divertirti e ridere in compagnia? Hai una doppia scelta. Al Carnaby Club di Rimini l’appuntamento è con spettacoli 'on stage' come pole dance, danza con il fuoco, lancio di gadgets, musica per poi finire con piadina alla nutella gratuita e uno spettacolo di fuochi d'artificio. E venerdì la festa si trasferisce in spiaggia con "Yellow night”. A Cattolica prosegue la Comedy central tour all’arena di Cattolica. Venerdì appuntamento con Pampers, Max Pisu, Marco Capretti, Stefano Gorno e Luciano Manera e sabato sarà la volta di Panpers, Giancarlo Kalabrugovich, Beppe Iodice, Toni Bongji e Cristina Chinaglia. A Bellaria da non perdere il ritorno del tormentone estivo 2004 Ciapa la galeina che compie 15 anni. Per l’anniversario al Bagno 49. sabato ore 10.00 di mattina grande evento sulla spiaggia del Relax Zone con l’artista bellariese Alberto Pazzaglia alias Betobahia, Dj Christian Vox e lo staff di animazione Rimini Up. Per cantare e ballare sulla spiaggia i sui successi musicali. Per l'occasione sarà registrato anche un video della canzone di Bellaria Igea Marina, il nuovissimo tormentone “Vieni in Romagna” scritto da Betobahia e Luca Bongiorni, con ospite il mitico Massimo Pazzaglini.

Da “Il Movimento dei sogni” a “Rosso come la neve” a Leonardo Da Vinci

Sono trascorsi dieci anni da quel terribile 6 aprile 2009, il giorno in cui l’Aquila venne rasa al suolo dal terremoto. Eleonora Calesini ha vissuto quei terribili momenti ma non ha mai smesso di sognare così insieme all’amica Debora Grossi ha scritto “il movimento dei sogni”. Pagine piene di emozioni che presenterà venerdì a Mondaino. Sempre venerdì a Riccione doppio appuntamento con "Incontri con l'autore". Al Grand Hotel la giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia, moglie di Loris Bonesso, ex attaccante del Torino, Cesena e Rimini, presenta il suo romanzo di esordio "Rosso come la neve", romanzo di esordio. Mentre in piazzetta Parri Angelo Chiaretti, eminente storico e cultore di studi danteschi, e Francesco Castellani, curatore del Festival “Al tremolar de la marina”, discuteranno le vicende di uno dei più grandi italiani di tutti i tempi: “Leonardo Da Vinci, uno di noi” a 500 anni dalla morte, seguendo ipotetiche ma non inverosimili tracce leonardesche in Valconca e, in particolare, a Mondaino.

Tra arte e natura

Se ami la tranquillità, ti potrebbe interessare trascorrere un pomeriggio in mezzo alla natura scoprendo le bellezze riminesi. Domenica si svolgerà il primo evento del nuovo ciclo Estate oltre al Museo con la "Passeggiata tra arte&natura", in cammino tra sentieri storici e naturalistici di Covignano.

Sport e beneficienza

A Riccione torna per la 2° edizione il Torneo di beneficenza con il contributo di iscrizione si possono aiutare tanti bambini con diabete a gestire in maniera più serena la malattia. Il torneo è un misto giallo con ritrovo previsto per le ore 15.00 e inizio del torneo alle ore 15.30. L’intero ricavato contribuirà a finanziare progetti a favore di bambini con diabete. All’RDS Stadium sabato si svolge “Rimini Open”: il gotha del Brazilian Jiu Jitsu con ingresso per gli spettatori totalmente gratuito. Il Rimini Open è al suo esordio nel circuito della federazione UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu) e vedrà competere sui tatami centinaia di atleti provenienti da tutte le accademie presenti in Italia. Sempre a Rimini prosegue Sportdance con l’arrivo del WDSF Grand Slam Standard and Latin. Si tratta della più importante competizione mondiale di balli latini e standard. Se sei appassionato di mountain bike l’appuntamento per te è Pont de dievli 3.0, un’escursione in Mtb con partenza dalle 7.30 dall'invaso del Ponte di Tiberio. Un appuntamento organizzato dagli Improbikers, gruppo ciclistico “Ciclisti Improbabili Bike Team asd” di Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione della Uisp Comitato di Rimini.

Amici a quattro zampe

Preferisci trascorrere un pomeriggio per aiutare il tuo amico a quattro zampe? Allora perché non andare alla Festa d'estate e cocomerata organizzata dal canile Stefano Cenni per una giornata contro l'abbandono degli animali.

Dai Pink Floyd ad America Graffiti ai P.assaggi di vino

Sabato alle ore 21,30 al Teatro Aperto di Poggio Berni, appuntamento con il concerto tributo ai Pink Floyd dei Sound Project. L’evento di quest’anno rappresenterà un viaggio attraverso l’evoluzione delle sonorità floydiane, dai primi anni di chiara ispirazione psichedelica, fino all’ultimo periodo di produzione post Waters.

Ad accompagnare il concerto ci sarà uno spettacolo di luci, laser e proiezioni sul grande schermo circolare. Un vero e proprio tuffo nelle atmosfere che hanno caratterizzato i Live dei Pink Floyd. Domenica a Montescudo America Graffiti con l'Alba dei Miracoli. Alle 5 del mattino Enrico Farnedi omaggia il grande cantautore bolognese Lucio Dalla insieme ai suoi storici compagni di avventura Lorenzo Gasperoni e Mauro Gazzoni e insieme al Quartetto EoS e alla giovanissima Rachele Romani alla voce. A Rimini si potranno degustare tutte le eccellenze dei colli riminesi nel Borgo San Giuliano con P.assaggi di vino. Il format dà la possibilità di assaggiare i vini di 29 cantine aderenti alla Strada del Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini insieme a olio dell’Uliveto del Fattore, al pesce al cartoccio ed all’immancabile piada.

La magia del cinema

