Weekend d'autunno con Giardini d'autore, le sagre del vino e della polenta, mountain bike, corse e teatro

Il primo weekend d'autunno bussa alle porte dell'estate e arriva carico di colori e profumi. Da quelli delle piante a quelli dei piatti tipici della stagione. Nel Riminese tutto è pronto per una tre giorni all'insegna del divertimento, dello sport e della cultura.

NATURA D'AUTORE - L'area di Castel Sismondo e piazza Malatesta apre i suoi spazi all'edizione autunnale di Giardini d'autore che omaggia il maestro del cinema Federico Fellini con installazioni ispirate al film Ginger&Fred. A esporre fiori, bulbi e piante rare sono oltre cento vivaisti in arrivo da tutta Italia e da diversi Paesi esteri, fra cui la Francia. Da venerdì 21 a domenica 22 settembre gli amanti del verde possono scoprire tutti i segreti per coltivare giardini e orti, ma anche lasciarsi tentare dallo shopping dei prodotti artigiani in esposizione.

A TAVOLA COL GUSTO - Domenica a Perticara continuano le "domeniche in giallo" con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Perticara, Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, un appuntamento per i buongustai Eventi a Rimini

„In tavola si spande il profumo della Polenta condita con ragù di salsiccia, di cinghiale o ai funghi porcini, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinato ad acqua. La Piadina, la Trippa e altre specialità della tradizone locale, innaffiate con Sangiovese D.O.C., completano l'offerta gastronomica. Lungo le vie del paese, il mercatino, i giochi dlla tradizione popolare e le animazioni vi attendono per trascorrere insieme domeniche divertenti e diverse ogni volta. Visite guidate al Sulphur Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta oltre 500 anni di attività estrattiva dello zolfo e ospita un vasta collezione di minerali e rocce provenienti da tutto il mondo, il tutto in 3000 mq di esposizione.

“CAPODANNO DEL VINO - San Giovanni si tuffa nel Capodanno del vino, tra degustazioni e il palio della pigiatura Eventi a Rimini

„San Giovanni in Marignano domenica 22 settembre dalle ore 15 appuntamento con la 19° edizione de “Capodanno del Vino” e alle 17.30 con la 6° del “Palio della Pigiatura” tra le frazioni storiche marignanesi. Le frazioni marignanesi, Pian di Ventena, Pietra Fitta, La Cattolica e Monte di Conca, tutte rappresentate da una coppia, si sfideranno per aggiudicarsi il Palio di Marignano! Il Palio sarà vinto dalla frazione la cui coppia riuscirà a produrre la maggiore quantità di mosto pigiando l’uva a piedi scalzi nella botte.

GLI EVENTI A RAVENNA

GLI EVENTI A FORLI'

GLI EVENTI A CESENA

SI SCATTA SUI PEDALI - A Bellaria torna “I love Uso Bim365 2019”,I Love Uso l'evento per gli amanti della mountain bike Eventi a Rimini

„ la quinta edizione della kermesse dedicata agli amanti della mountain bike. Si comincia venerdì 20 settembre con la camminata notturna Uso Night Walking. L’iniziativa viene riproposta sulla scorta del successo delle passate edizioni, quando ha visto la partecipazione di oltre 800 partecipanti: una “horror edition” rinnovata e divertente, quella di quest’anno, che anticiperà Halloween e vedrà premiati il travestimento più pauroso e le compagini più numerose. Oltre alle tradizionali competizioni previste tra sabato e domenica, la “Bim24hMtb” e la “Bim6hMtb” (con quest’ultima che per il secondo anno rientra nel circuito Endurance Tour), da segnalare anche la Cicloturistica Mareterra, tradizionale appuntamento dell’omonima Associazione: lo scorso anno vi hanno aderito circa 500 ciclisti e rientra per questo 2019 nel circuito dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio come 5° ed ultima tappa. Altra novità di quest’anno, l’introduzione del “Team Lui & Lei” nella gara da 24 ore e la possibilità di accedere a quest’ultima anche dopo la gara da 6 ore.