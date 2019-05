Giardini d'autore, sagra delle ciliegie, mercatini e street food: il weekend è servito

Fiori, piante e cene a Corte

Edizione speciale della manifestazione vivaistica Giardini d'Autore, che, con "Le fioriture di maggio alla corte dei Malatesta", rende omaggio al rinascimento Riminese, adornando il Cortile del Silenzio di Castel Sismondo. L'evento prende il via la sera di venerdì con la ‘Cena nel Giardino di Corte’, preparata dallo chef Silver Succi nella suggestiva corte del Castello. La manifestazione continua il 25 e 26 maggio con piante e fiori provenienti da tutto il mondo in esposizione negli ambienti della fortezza Malatestiana, le matinée in musica o i laboratori di giardinaggio, i corsi per la realizzazione di ghirlande, decorazioni floreali, pittura botanica o di essiccazione, presentazioni di libri, passeggiate culturali e spettacoli. I bambini potranno divertirsi con un ricco calendario di intrattenimento all'interno del "Giardino di Isotta”, uno spazio loro dedicato con letture di libri, favole animate e laboratori. Nel giardino come sempre si potranno degustare le migliori proposte di street food, dal dolce al salato.

I bisonti della strada

Misano, Il grand prix dei camion: gare, incontri e ospiti speciali Eventi a RiminiA A Misano torna il Petronas Urania Grand Prix Truck una delle manifestazioni più importanti del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Confermato l’abbinamento con il title sponsor Petronas Urania, prestigioso brand che affiancherà MWC anche in questa edizione. Nel weekend del 25 e 26 maggio Misano ospiterà ancora una volta il tradizionale appuntamento giunto alla sua 27° edizione, che vede i bisonti della strada protagonisti della due giorni dedicata ai veicoli pesanti e agli appassionati dei camion. Come ogni anno la kermesse si sviluppa in tre parti. La gara, con il FIA European Truck Racing Championship, la tappa di Misano è l’unica in Italia; la parata dei camion decorati, che quest’anno ha raggiunto il più alto numero di iscritti, con 200 presenze e il paddock con la parte commerciale. Nelle due giornate una ventina di camion si sfideranno in quello che è l’unico appuntamento in Italia del FIA European Truck Racing Championship, l’imperdibile spettacolo dei camion che corrono in pista.

Una tira l'altra

San Leo, Sagra delle ciligie, una scorpacciata di dolci tentazioni Eventi a Rimini

„A Pietracuta di San Leo torna la tradizionale Sagra delle Ciliegie, la "Festa dal Zarisi" che ogni anno rallegra l'ultimo fine settimana di Maggio. Appuntamento il 25 e 26 maggio. La golosa sagra inizia sabato alle ore 22 con i Long live the Queen - Il grande spettacolo tribute Queen I Break Free, tributo Queen n°1 in Europa, uno spettacolare show di luci e molte altre entusiasmanti sorprese.

Mercatino degli "Smanati"

A Riccione arriva il mercatino Lo smanet Eventi a Rimini

„Al Castello degli Agolanti a Riccione sabato e domenica dalla ore 10 alle ore 20 si svolgerà il primo appuntamento de “Lo Smanet”. “Lo Smanèt”, "Smanato", è un progetto artistico, ma che vuole mantenere ben salde le radici romagnole. È un evento che riunisce artigiani e makers provenienti da tutta Italia. “Lo Smanèt” vuole ricreare su Riccione un appuntamento fisso, un luogo dove poter acquistare oggetti bizzarri, unici ed accuratamente selezionati. Un evento ad ingresso libero, in cui si potrà curiosare tra vivaci stands, fare colazione, pranzare o semplicemente fare due chiacchiere e gustarsi una birra accompagnata dalla musica dei “Clajarò”. Durante le due giornate non si farà solo shopping ma ci si potrà cimentare anche in workshops creativi