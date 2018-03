Weekend con la festa di primavera, fogheracce, mercatini e il grande evento su Caravaggio

Appuntamento con un weekend all'insegna del divertimento e della natura con fiere, mercatini dei fiori, spettacoli teatrali, concerti e mostre.

FESTA DI PRIMAVERA - La primavera sboccia in piazza con 40 espositori, fiori, piante e mercatini Eventi a Rimini

„A San Giovanni in Marignano, sabato 24 e domenica 25 marzo torna la “Primavera in Piazza”, manifestazione dedicata ai fiori, alle piante ed ai prodotti natura. Oltre 40 espositori con fiori, piante aromatiche, piante da esterno, prodotti di erboristeria, cosmetici naturali, prodotti alimentari tipici locali e artigianato. Il mercato aprirà i battenti sabato 24 marzo dalle ore 15.00 alle 20.00 e proseguirà domenica 25 dalle ore 9 alle 20. La domenica sarà in concomitanza con il mercatino d’antiquariato “Il Vecchio e l’Antico”, in via Veneto dalle 9 alle 19 e al Mercatino della Pulci che per questo mese sarà in via XX Settembre e Borgo XXII Giugno. La manifestazione sarà arricchita da un’animazione a cura della Pro Loco dove il protagonista è lo Spaventapasseri, figura che occupa un posto speciale nella cultura popolare in tutto il mondo.

A Rimini Fiera della domenica di primavera con fiori, piante e artigianato Eventi a Rimini

„ domenica il centro storico si anima con la Fiera della domenica di primavera con il mercatino riservato alla vendita di prodotti di generi vari, non alimentari, dove è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori.

CARAVAGGIO IN MOSTRA - Caravaggio Experience, viaggio virtuale nei capolavori del Seicento Eventi a Rimini

„A Rimini, nella Sala dell'Arengo, da sabato 24 marzo al 22 luglio, Caravaggio Experience, l’emozionante esperienza di arte immersiva portata a Rimini dal gruppo Maggioli che racconta attraverso immagini, suoni e profumi la vita e le opere di Michelangelo Merisi, non solo sarà il grande evento che aprirà la stagione turistica riminese, ma sarà anche una tappa fondamentale - grazie anche alla forte sinergia con la Biennale del Disegno 2018 “Visibile e invisibile - Desiderio e passione” - di quel percorso che vuole consolidare il patrimonio artistico e culturale di Rimini. Un viaggio di 48 minuti in 57 opere di Michelangelo Merisi, il Caravaggio, attraverso 17 videoproiettori su 13 superfici.

TENDENZE TATUAGGI - Da venerdì a domenica A Rimini tattoo convention Eventi a Rimini

„al Palas di Rimini la Tattoo convention, un viaggio di tre giorni dedicato all’arte dell’inchiostro su pelle, che mette in contatto gli appassionati con l’universo dei professionisti di questa disciplina. Da tutta l’Italia e dall’estero i più grandi tatuatori si danno appuntamento per presentare la loro abilità al pubblico, sfidandosi in numerose gare suddivise in categorie. La convention è fatta di incontri, performance, interventi di ospiti legati al mondo del tatuaggio, ma soprattutto racconta la grande arte del tattoo “in diretta”, con i protagonisti dei diversi stili e tratti. Mattatore, come da tradizione, al microfono della manifestazione Alberto “Pernazza” Argentesi.

FOGHERACCE - Benvenuta primavera con la tradizionale fogeraccia in spiaggia. Gli eventi sono tantissimi, fra cui quello organizzato al porto di Rimini in piazzale Boscovich. Clicca qui per scoprire tutti i falò e le feste.

DALLE ALTRE CITTA': GLI EVENTI A CESENA - RAVENNA - FORLI (clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

TEATRO - Paolo Cevoli fa il bis con la sua Bibbia Eventi a Rimini

„ Appuntamento sabato con “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” al Teatro Pazzini di Verucchio. Il pubblico romagnolo non ha voluto perdere le ultime repliche stagionali del nuovo spettacolo del mattatore riccionese facendo registrare con largo anticipo il sold out per entrambe le date. Sul palco Paolo Cevoli si cimenta con il Libro dei Libri trasformandolo in un grande affresco teatrale e musicale, con la complicità in scena delle vocalist Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari. Facendo emergere il lato ironico delle vicende e dei personaggi biblici per evidenziarne con leggerezza la morale senza tempo.

Lucrezia Lante della Rovere è Misia Sert, una "regina" di Parigi Eventi a RiminiDomenica al Teatro CorTe di Coriano appuntamento di prosa contemporanea con Lucrezia Lante della Rovere, magnetica protagonista di “Io sono Misia. L’ape regina dei geni”, testo inedito del poeta Vittorio Cielo per la regia di Francesco Zecca. L'attrice torna a teatro con uno spettacolo che è un’autentica rivelazione. Per una sera il Teatro CorTe diventa il salotto più ambito e frequentato di Parigi agli albori del ‘900, quello di Misia Sert, straordinaria e stravagante mecenate che ha ispirato e animato la grande stagione della Belle Époque.

Castel Sismondo diventa il palco per "Malatesta" Eventi a Rimini

„A Rimini, nella straordinaria occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta (19 giugno 1417) e dei 550 anni dalla sua morte (9 ottobre 1468) va in scena nelle sale del Castel Sismondo lo spettacolo teatrale “Malatesta”: prodotto dal Comune di Rimini ed inserito nel cartellone del Teatro Novelli, lo spettacolo coinvolgerà ogni sera 100 spettatori dal 23 marzo all’8 aprile 2018 in una originalissima versione “itinerante”, muovendo il pubblico tra cinque differenti sale del castello, nello spazio che è stato la vera residenza di Sigismondo.