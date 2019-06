Un week end tra rider, feste anni '50, mercatini, escursioni e prodotti tipici

Dal Giro d'Italia alla Ride Riccione Week

Dopo la tappa del Giro d’Italia, le bici tornano protagoniste a Riccione con la Ride Riccione Week che chiude il programma della Primavera del Giro. L’inaugurazione della RRW è domenica in piazzale Roma con XC Eliminator, una gara in mountain bike che si sviluppa lungo un circuito ad anello di 500 metri, una competizione unica, contraddistinta per un elevato livello di resistenza, per la velocità sostenuta, la potenza e i passaggi tecnici.

Calcio e piatti tipici

Sabato e domenica Villa Verucchio sarà animata da due appuntamenti tra sport e tradizione. Sabato presso il campo sportivo va in campo il Mundialito, torneo di calcetto dove parteciperanno 12 squadre formate da persone originarie di diversi Paesi del mondo. Domenica, invece, in piazza Europa si svolgerà la Festa dell’Amicizia fra i Popoli per un Mondo Unito con musica, balli, costumi tradizionali e stand gastronomici con assaggi di piatti tipici del Paese d'origine. Saranno presenti anche alcuni stand artigianali tipici.

Per i più piccoli sarà allestito un angolo dei bambini con laboratori artistici.

Feste anni ‘50 e raduni

I nostalgici degli anni ’50 non possono perdere gli appuntamenti di Talamello e Novafeltria. Sabato a Talamello l’appuntamento è con Welcome to the 50's. Musica dal vivo, mercatini vintage, sfilate d’auto e moto d’epoca. Inoltre stand gastronomici con Hamburger, Hot Dog, patatine fritte, spaghetti con polpette e cheesecake. Domenica a Novafeltria, invece, sarà invasa dalle Ape Car, Vespe e scooter per la manifestazione “l roti in te fium” Una giornata di esibizioni e sfilate. Scenderanno in pista Ape Car, Vespa, Scooter e Ape Proto. Oltre alle classiche Ape Car da 50cc, ci sarà anche la possibilità di ammirare Ape Proto, Ape Car dalle dimensioni più grandi, non stradali, appositamente realizzate per gare. La novità 2019 è la Gara in carriola. Una persona (del peso di oltre 40 kg) siederà “comodamente” in carriola mentre un compagno spinge il mezzo lungo il percorso delle Ape.

Primo soccorso pediatrico

Per chi volesse trascorrere un sabato diverso all’insegna della prevenzione può partecipare al corso di primo soccorso pediatrico. Verranno appresi elementi di primo soccorso pediatrico; manovre di rianimazione pediatrica; prove pratiche di rianimazione pediatrica; prove pratiche di disostruzione pediatrica. A fine corso verrà rilasciato un attestato, valido anche per punteggi scolastici.

Escursioni

Per chi ama la cultura e la natura domenica non potrà perdersi un pomeriggio dedicato alla scoperta di San Fortunato. Dopo la visita all’abbazia, lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi accompagnerà all’interno del museo di Santa Maria della Scolca (Parrocchia di San Fortunato). Tra arte e natura grandi e piccini potranno percorrere il sentiero che collega il Museo degli Sguardi a Santa Maria della Scolca. Il percorso terminerà con una visita al Museo degli Sguardi.

A Morciano invece, domenica si svolgerà un pomeriggio sulle due ruote. L'evento è per tutti gli appassionati di bicicletta, famiglie, bambini e ragazzi. La pedalata prenderà il via dal parco cittadino per poi fare rotta verso la spiaggia di Cattolica. Qui la 'carovana' sosterà per una merenda sulla sabbia. Sempre domencia ritorna l’appuntamento con il Wwf che organizza un agiornata di trekking da Rimini a Rofelle. Un percorso di 16km passando da Poggio Val D’Abeto, Fresciano e Montebotolino. Tempo di percorrenza 7 ore. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri.

Festival turismo responsabile

19 appuntamenti tra Rimini, Novafeltria, Villa Verucchio, Santarcangelo, Pennabilli per scoprire il nostro territorio e vivere l'esperienza del viaggio in maniera autentica e responsabile attraverso incontri – racconti, visite guidate, passeggiate, concerti, sfilate, spettacoli, laboratori ed esperienze e molto altro ancora. All'interno del Festival questa sera verrà replicato lo spettacolo Vite senza permesso, trame migranti, prodotto durante il laboratorio “Il teatro che ti da la mano”, condotto dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari e promosso dall’associazione di volontariato Orizzonti Nuovi all’interno del progetto al Museo con In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà.“

L’appartamento

Al Cinema Tiberio di Rimini per la rassegna Doc, Doc chi è? dedicata al documentario di qualità è in programma, oggi alle ore 17 (versione doppiata in italiano) e alle ore 21 (proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano, L’appartamento di Billy Wilder con Jack Lemmon, Shirley MacLaine e Fred MacMurray. Il film vinse cinque premi Oscar tra i quali quelli per il miglior film, la migliore regia e la migliore sceneggiatura originale.

Mostre

Di mostra in mostra. Sabato nella suggestiva cornice di Augeo Art Space verrà inaugura la mostra dal titolo “L’Arca di Pinocchio” dell’artista filippo Sassoil. In mostra 35 opere realizzate a penna con inchiostro nero . Se, invece, sei un'amante dei Beatles alla Fortezza Rinascimentale di San Leo è ancora visibile la mostra “Beatles at the Castle. Da non perdere I sogni di David Lynch in mostra alla Galleria Primo Piano art Gallery .Si tratta di una imperdibile opportunità per ammirare le litografie dedicate da Lynch alla scena finale di 8 ½ di Federico Fellini, come commosso e riconoscente omaggio al talento onirico del regista riminese.

Gli amanti del ciclismo, dopo il Giro d’Italia, potranno ancora vivere le emozioni delle due ruote con "Il ciclismo in Romagna secondo Casadei" in mostra a Villa Mussolini a Riccione. Immagini, visioni e memorabilia dall’archivio fotografico di Lo storico fotoreporter della bici, Secondo Casadei ha immortalato le imprese di diversi corridori da Pierino Primavera, atleta degli anni ’70 che ha corso con i più grandi, tra cui Eddy Merckx, di cui si può vedere un bellissimo scatto mentre scende dal Carpegna. E poi Gimondi, Zandegù, e tanti altri miti del ciclismo.

La magia del cinema

