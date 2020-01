Weekend con le feste per la Befana, sfide di danza, il Riviera Pop Festival, opera e mercatini

Al via un lungo fine settimana con gli eventi per festeggiare l'Epifania e i dolci che la Befana porterà ai bambini. Nel Riminese tantissimi appuntamenti, tra concerti, il Riviera Pop Festival con Gue Pequeno, le sfide Hip Hop con crew internazionali, mostre, concerti e corse.

Riviera Pop Festival

Il 5 gennaio all'Rds Stadium di Rimini al via la prima edizione di Riviera Pop Festival. Ospiti della serata il rapper e produttore discografico italiano Gue Pequeno, TY1 (disc jockey), FSK satellite (gruppo musicale trap italiano), Greg Willen (produttore italiano). Mc / Hosted: Sano, Beart, Etnico, Bryan Hise, Bato, Hype, Grima, Riccardo Rey, Suerte.

Mc Hip Hop Contest compie venticinque anni e presenta un’edizione davvero speciale, con uno sguardo volto al passato per raccontare il lungo percorso che lo ha reso “l’evento europeo più prestigioso della cultura hip hop”, consapevole del presente e proiettato verso un futuro, in grado di offrire ai giovani una nuova straordinaria occasione di studio, confronto e sano divertimento. La mission è quella di trasformare Riccione, le sue strade e le sue piazze, nel set del più grande spettacolo internazionale della street dance, con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights, dj set e show. Per fare tutto questo il cast, tradizionalmente prestigioso e stellare, si amplia ed arricchisce sempre di più: da venerdì a lunedì 6 gennaio al Palazzo dei Congressi di Riccione si radunano 42 coreografi di fama mondiale.

Epifania: tutti gli eventi

Arriva la Befana con dolci, spettacoli e concerti. Tutti gli appuntamenti di non perdere tra Cattolica, Rimini, Riccione e la Valmrecchia. Tra gli eventi anche il concerto al teatro Galli della Banda Città di Rimini e la mattinata organizzata al Cinema Settebello dal Dopolavoro Ferroviario. Per gli amanti dello sport da non perdere a Bellaria l'Happyfania Volley con 1.800 atleti in arrivo da tutta Italia, la Befana Borgo Run con premiazioni e lotteria.

La Befana nei Parchi della Riviera

„Fino al 6 gennaio nei parchi Costa Edutainment in Romagna comincia la festa. Ogni giorno, i parchi attendono grandi e piccini con un programma fitto fitto di eventi, laboratori gratuiti e promozioni su misura per le famiglie e se si porta una pallina si entra gratis.

L'opera al Galli Rimini, Capodanno all'opera con "Rigoletto": sipario al Teatro Galli Eventi a Rimini

Appuntamento con l'opera. Dopo il Capodanno al Galli tornano le repliche di "Rigoletto", melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma storico “Il re si diverte” (Le roi s’amuse) di Victor Hugo. Musica di Giuseppe Verdi. Sipario venerdì 3 e sabato 4 gennaio alle ore 20.

Lago di Monte Colombo

Appuntamento al Teatro Leo Amici con lo "Show di Natale" Eventi a Rimini

„Il 6 gennaio 2020 con ingresso libero, alle ore 16:30, arrivo al Lago di Montecolombo dei tre Re Magi. Un appuntamento suggestivo e coinvolgente che rientra tra gli eventi del Natale, tra rappresentazioni, musica e omaggi.

Mostre

A Castel Sismondo continua Rimini: Fellini 100, la grande mostra a Castel Sismondo Eventi a Rimini

„ “Fellini 100. Genio immortale”. L'esposizione rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del Museo internazionale dedicato alla sua opera. Il percorso celebrerà il centenario della sua nascita, riportando in primo piano memorie, emozioni, fotogrammi, scene, suggestioni provenienti da quel mondo straordinario capace di dirci tutta la verità su noi stessi con l’irresistibile fascino universale del sogno. Nell'aprile 2020 la Mostra approderà a Roma nella cornice di Palazzo Venezia.

Rimini, "1938, Ma che razza di stampa": in mostra manifesti, fotografie e documenti dell'epoca Eventi a Rimini

„Continua al Museo la mostra bibliografica e documentaria 1938 Ma che razza di…stampa! giornali, manifesti, immagini e documenti (1938-1944) alla presenza del curatore, l’antiquario e collezionista Giovanni Luisè che condurrà una visita guidata al percorso espositivo. Ricorrono 81 anni dalla promulgazione delle infauste leggi razziali emanante dal governo fascista tra il settembre e il dicembre del 1938, anno che venne attraversato dal dibattito sull’antisemitismo e che accese la miccia che avrebbe dato avvio a una campagna razzista senza precedenti. Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta assecondati, quando non sostenuti, da una pavida indifferenza collettiva, pur con importanti eccezioni. Tali leggi furono definitivamente abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944.“

Tutti i giorni visite guidate alla Biblioteca gambalunga Eventi a Rimini

„Alla Biblioteca Gambalunga sarà possibile partecipare alle visite guidate dal lunedì al venerdì alla mostra “Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400 anni”, un viaggio nel tempo dai Malatesta al capodanno del 2000, tra codici miniati, acqueforti, antiche mappe, foto e filmati, da scoprire nelle splendide sale antiche e nel susseguirsi di emozioni del video in realtà immersiva. Per farsi ispirare dalla lungimiranza di Alessandro Gambalunga e stupire da "Ex libris per luci cangianti" l’installazione di Daniele Torcellini.

La mostra è visitabile gratuitamente da martedì a domenica: ore 16-19. Visite guidate gratuite: da lunedì a venerdì ore 12, 17; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30 (esclusi 25 dicembre, 1 e 6 gennaio).

