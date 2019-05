Dal wellness alle sagre, tra mercatini vintage e street food: il weekend è per tutti i gusti

Le sagre più gustose

Sagra del Prugnolo a Miratorio di Pennabilli Eventi a Rimini

„Domenica 2 giugno a Miratorio di Pennabilli si svole la 34esima Sagra del Fungo Prugnolo, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo”, fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio; un manuale scientifico della seconda metà del ‘500, parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”. Negli stand si potranno degustare i piatti della tradizione e acquistare tante specialità“.

Erbe e delizie in un... cascione

Novafeltria, Sagra del cascione e delle erbe di primavera, la tradizione è servita a tavola Eventi a Rimini

„Sabato e domenica a Novafeltria tutti a tavola con la terza edizione della sagra del cascione e delle erbe spontanee di primavera, la pro loco e il comune di Novafeltria ripropongono l’appuntamento ormai diventato tradizione, nel centro storico di Novafeltria sabato 1 dalle 16 il via alla manifestazione con l’inaugurazione da parte dell’amministrazione e l’apertura degli stand gastronomici che saranno attivi fino alla tarda serata. Tra le proposte culinarie ci saranno le tagliatelle fatte a mano, piada, trippa e il grande protagonista della sagra.. il cascione.

Vini e street food

Wein Tour Cattolica protagonisti 21 vini dell'Emilia Romagna Eventi a Rimini

„A Cattolica 21 cantine dell’Emilia Romagna sono protagoniste della quarta edizione del “Wein Tour Cattolica” da venerdì a domenica, dalle 17 a tarda sera. Il programma della manifestazione presentato alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Cattolica, Nicoletta Olivieri, prevede anche tre convegni tematici con relatori d’eccezione ospitati dallo storico Hotel Kursaal sul lungomare Rasi Spinelli.

ALBA Vintage Street: musica, street food, vintage market, raduno di auto e moto d'epoca Eventi a Rimini

„A Riccione venerdì e sabato viale Tasso ospita la prima edizione di Alba Vintage Street, organizzata dall'Associazione Riccione Alba in collaborazione con il Comitato Turistico Viale Tasso con il patrocinio del Comune di RIccione. Musica, pista da ballo, street food, vintage market, raduno di auto e moto d'epoca: ci sono tutti gli ingredienti per trascorre due giornate all'insegna del divertimento, quello bello.

Mercatini che passione

Santarcangelo, si va a caccia di tesori alla Casa del tempo Eventi a Rimini

„A Santarcangelo appuntamento con La casa del tempo, il mercatino dell'antiquariato in programma dalle 8 alle 20. Domenica 2 giugno si va quindi a caccia di tesori e oggetti di modernariato, dai libri agli abiti, dai mobili ai complementi d'arredo. Si possono trovare cose vecchie di ogni genere e oggetti da collezionismo, un mercato caratterizzato dall’alta qualità e dalle offerte speciali. Tanti espositori, ma è anche un'occasione per visitare e conoscere il fantastico borgo di Santarcangelo di Romagna.