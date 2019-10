Weekend tra sagre, festa del cioccolato, teatro e inaugurazioni d'arte

È un fine settimana ricco di appuntamenti. Gli amanti del cioccolato potranno leccarsi i baffi con CioccoRimini mentre i buongustai hanno l’ultima possibilità di fare scorpacciate di castagne e tartufi nelle rispettive sagre. Questo è anche il week end delle inaugurazioni di mostre e del debutto delle stagioni teatrali, da Rimini a Cattolica passando per Bellaria e Sant'Agata Feltria si alza il sipario. Non mancano i concerti dal vivo con i Sound Project. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Dal tartufo alle castagne al cioccolato

Questo week end è all’insegna della golosità con il cioccolato a Rimini, le castagne a Montefiore e Marradi ed il tartufo pregiato a Sant’Agata Feltria. A Sant'Agata Feltria non perderti l'ultimo appuntamento con la sagra del tartufo pregiato. Il bellissimo borgo si affolla di tanti appassionati di questo prelibato e pregiato prodotto tipico. La piazza sarà affollata di tante bancherelle dove si potrà acquistare sia il Tartufo Bianco ed il Tartufo Nero mentre lungo le vie saranno presenti tutti gli altri prodotti tipici autunnali come le castagne, i funghi, il miele e non mancheranno gli artigiani che proporranno le proprie opere d'arte. Ultimo appuntamento anche a Montefiore con la sagra della castagna dove si potrà fare una vera e propria scorpacciata del frutto dell'autunno che nei boschi di Montefiore assume caratteristiche uniche

Durante l'evento si possono trovare prodotti tipici e dell’artigianato locale, gli immancabili stand gastronomici dove gustare ricette tradizionali e a base di castagne e le immancabili caldarroste. Anche a Marradi sarà la domenica della Sagra della castagna. e si potrà partire da Rimini salendo su un treno a vapore che porterà tutti passeggeri direttamente alla sagra. Domenica tutti, quindi, a bordo del treno per arrivare in paese e godere degli stand gastronomici con le tradizionali leccornie a base del famoso "Marrone di Marradi". Le vie del paese saranno poi animate da artisti di strada e musicisti. Se alle castagne preferisci il cioccolato, ecco che a Rimini torna CioccoRimini per tentare golosi e soddisfare i palati di esperti con una selezione di cioccolato, praline e dolci. Non vorrai perderti l’evento più dolce e goloso della città.

Tributo ai Pink Floyd

Il sabato sera è il momento migliore per andare ad un concerto. Se ami la musica dei Pink Floyd l’appuntamento per te è al Teatro della Regina di Cattolica con il concerto live dei Sound Project. La band riminese sarà impegnata nel repertorio Pink Floyd dal 2006. Uno spettacolo fatto di luci, laser e mega proiezioni sul fondale con l’immancabile schermo circolare, vera e propria icona floydiana, a dominare la scena. L’evento vedrà come protagonista il disco The Wall.

Di teatro in teatro

Vuoi trascorrere una sera a teatro? Hai l'imbarazzo della scelta. A Morciano debutta “Blu Morciano. Teatro e Persone”, la rassegna teatrale che animerà l’auditorium della Fiera di Morciano con il primo spettacolo. Sul palco salirà Enzo Iacchetti in Intervista confidenziale in cui lo storico conduttore di Striscia la notizia sarà intervistato da Giorgio Centamore, cabarettista e fedele collaboratore di Iacchetti. A Bellaria, il Cinema Teatro Astra ospita lo spettacolo “Soggetto: Donna”, che vede in scena le allieve-attrici del laboratorio teatrale condotto da Alexia Bianchi dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere. Il ricavato della serata sarà devoluto interamente al Progetto Margherita dell'Istituto Oncologico Romagnolo che fornisce gratuitamente parrucche alle donne che affrontano il delicato momento della caduta dei capelli durante la malattia. Al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria, invece, sarà di scena il secondo e ultimo appuntamento con CantarDiVino, la rassegna dedicata ai migliori cantautori italiani, in concomitanza con la Fiera del Tartufo. L’appuntamento sarà con Vittorio Bonetti in trio, per un omaggio a Giorgio Gaber, intitolato Barbera e champagne col signor G.: un’ora di teatro e musica, e al termine, per chi lo desidera, un aperitivo con vini speciale selezionati per l’occasione, a prezzo scontato riservato al pubblico dello spettacolo. Infine, spazio anche ai più piccoli che potranno andare a teatro con Il Mulino dei Piccoli, la rassegna teatrale per bambini e famiglie organizzata dal Mulino di Amleto Teatro. Il primo spettacolo sarà domenica. La Compagnia Circo Pacco porterà in scena Paccottaglia deluxe.

Tempo di inaugurazioni

Venerdì a Rimini inaugura la mostra fotografica "Caraiba. In viaggio nella regione di Bahia". L’appuntamento è nell'agenzia viaggi Msafiri. Le foto sono il frutto di un viaggio di Ino Lucia e Roberta Montagnini nella regione di Bahia famosa per essere la più africana del Brasile, in cui fu portato il numero maggiore di schiavi dal continente nero, e che quindi sa molto di centro Africa. Gran parte delle foto sono state scattate nella zona tra Porto Seguro, Trancoso e Caraiva, In conclusione sarà offerto un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti.“ Andiamo a Riccione dove al Palazzo del Turismo verrà inaugurata la mostra fotografica itinerante Don Giovanni Montali. La forza della carità per una rinascita civile e la conferenza dal titolo Igino Righetti e il rinnovamento della cultura cattolica. Una serata per ricordare due riccionesi: don Giovanni Montali (1881-1959), parroco di San Lorenzo dal 1912 al 1959, e Igino Righetti (1904-1939) a cui Riccione dette i natali, che divenne presidente nazionale della FUCI a Roma nel 1925 e, insieme a Giovan Battista Montini - futuro papa Paolo VI -, fu punto di riferimento per i giovani cattolici impegnati in campo politico, sociale e culturale. Sabato, invece, al Museo della città inaugura nell'Ala Nuova la mostra "Transfashional, nuovo lessico post interdisciplinare tra arte, moda e design". L'esposizione è a cura di Dobrila Denegri. All'evento partecipano stilisti, artisti e designer.

Al Grand Hotel "Una bella serata"

Al Grand Hotel Rimini, si svolgerà l’ottava edizione di ‘Una Bella Serata’, evento solidale a favore di Rimini Autismo. La serata tra buon cibo, musica e cabaret, è condotta da Matteo Monì, cabarettista imitatore; ideatore, autore e regista del programma nazionale Tiratisù.

Il paese nascosto

Un grande nome della poesia italiana contemporanea Giancarlo Pontiggia, milanese, saggista di culto sarà a Rimini per introdurre “Il paese nascosto,” terzo libro di poesia del riccionese Luca Nicoletti. Nell'incontro si alterneranno l'approfondimento critico di Pontiggia, alcune letture di poesie contenute nella nuova pubblicazione e interventi musicali

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni