Weekend tra rievocazioni storiche, mostre, crescita spirituale e rassegna Felliniana

Questo fine settimana diversi gli appuntamenti si parte con la filosofia per poi passare alla rievocazione storica e la mostra fotografica “Africa bianca”. Tra i vari appuntamenti da non perdere la rassegna cinematografica “Felliniana” e l’ultimo film di Andrzej Wajda..

Non manca l’appuntamento con i libri. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Dalla filosofia alla storia

Vuoi trascorrere una domenica all’insegna della filosofia? A Cattolica riprende il ciclo “Cosa fanno oggi i filosofi?” dedicato quest’anno alla morale contemporanea, “in compagnia” di grandi pensatori antichi e moderni. Ospite del primo incontro sarà il professor Riccardo Fedriga, professore nella Università di Bologna, che rifletterà sull’agire umano parlando di azione morale e debolezza di volontà.

A Rimini, invece, ritorna “il cammino dei Cesari”, la seconda edizione dell’evento di rievocazione storica che fa rivivere l’impresa di Giulio Cesare ripercorrendo le strade tra Cesena, Savignano sul Rubicone e Rimini che ancora oggi collegano la Romagna.

Domenica il corteo si ritroverà nella piazzetta della Chiesa ortodossa delle Celle per raggiungere, insieme ai legionari, la centralissima piazza Tre Martiri al Foro di Ariminum: qui Cesare terrà la sua arringa alla Legio XIII davanti al suggestum.

Africa bianca, Il mio viaggio in Malawi

Se ami la fotografia e l’Africa non perdere, alla biblioteca comunale di Riccione, l’inaugurazione della mostra di Alfonso Della Corte, giovane fotografo salernitano che nel corso dei suoi numerosi viaggi, in Malawi ha collezionato una ricca serie di documenti e testimonianze che ha voluto raccogliere in un prezioso volume fotografico dal titolo Africa Bianca – Il mio viaggio in Malawi. Ha conosciuto circa un migliaio di persone albine, vissuto con loro, capito i meccanismi che si celano dietro le sofferenze alle quali sono esposte, è entrato nelle relazioni interne tra individui appartenenti alla stessa famiglia ed allo stesso villaggio per capire, vivere e sentire cosa voglia dire essere albini in quell’angolo di mondo.

A Bellaria un seminario di crescita spirituale

Domenica olistica a Bellaria. Se sei interessato alla crescita spirituale non perdere l’appuntamento al Palazzo del turismo con il Seminario Olistico dedicato alla crescita spirituale, agli angeli e alla dimensione celeste. All'incontro interviene Giuliano Falciani, ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, i Viaggi Astrali, la realtà Angelica. Attraverso l’aumento di consapevolezza individuale propone percorsi e metodiche di crescita interiore e di armonizzazione, in modo da intervenire positivamente nella propria vita e migliorare sé stessi e quindi la collettività

Il pentagramma dell'anima

Sabato la giornalista e scrittrice Stefania Bonomi presenterà, nella sala della Biblioteca comunale, il suo ultimo libro dedicato all'energia universale, alle emozioni e all'amore eterno per la musica, dal titolo Il pentagramma dell'anima. Il romanzo è ispirato al noto attore e scrittore Giorgio Faletti, caro amico dell'autrice, scomparso nel luglio 2014.

Da Fellini a Wajda

Ami Fellini? L’appuntamento per te è al Teatro Verdi di Saludecio con la rassegna cinematografica “Felliniana”. La rassegna vuole essere un omaggio al Maestro Fellini, nel centenario dalla nascita, e propone tre titoli attualmente distribuiti nelle sale dalla Cineteca di Bologna - il cinema ritrovato - classici al cinema in prima visione. Si inizia sabato con "Amarcord".

Al Cinema Tiberio di Rimini, invece, arriva l’ultimo film del grande maestro del cinema Andrzej Wajda, scomparso nel 2016: Il ritratto negato, in programma da venerdì a domenica. Il film racconta la storia vera di Wladyslaw Strzeminski, un pittore vissuto in Polonia negli anni Cinquanta. Il film di Wajda racconta del suo scontro con la dittatura stalinista, che cercò di controllare la sua arte e piegarla ai dettami del regime.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni