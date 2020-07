Weekend: tra BBF on the beach, aperitivi, mostre, musica, libri e cammino di San Francesco

Questo weekend si presenta con tanti appuntamenti che spaziano dalla cultura all’arte alla musica al benessere. C’è l’imbarazzo della scelta tra gli aperitivi a Riccione Paese animati da incontri, cabaret, teatro di strada, il Bellaria Film Festival on the beach e la mostra antiquario di Pennabilli. Non mancano la cultura e gli appuntamenti con la musica. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento

Aperitivi a Riccione Paese, tra shopping, incontri e cabaret

Nel fine settimana l'Aperitivo sul Corso a Riccione Paese, si anima, bancarelle, luci, spettacoli di cabaret, teatro di strada e presentazioni di libri con autori locali e nazionali per vivere una serata diversa e in un'atmosfera rilassata sorseggiando un aperitivo.

Dal cammino di San Francesco alle passeggiate all’alba e al tramonto

Se ami il trekking l’occasione giusta per te è “Da Rimini a la Verna” la tre giorni fra notti nei boschi a caccia di lucciole, pedalate intorno a laghetti pieni di ninfee in fiore e segretissimi borghi abbandonati. I Love Cammini Emilia-Romagna 2020 da venerdì a domenica da appuntamento lungo i luoghi spirituali di San Francesco. Si parte alle 8 del mattino di venerdì da Pennabilli.

A Riccione l'appuntamento è con le passeggiate della salute dall'alba al tramonto. Si cammina con consapevolezza tra il suono del mare, le sensazioni del corpo e la bellezza del paesaggio. Si tratta di 3 passeggiate gratuite per riccionesi e turisti, di massimo 15 persone per allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra all'alba e al tramonto. La prima camminata all’alba è sabato. Le passeggiate sono gratuite.

Dal Bellaria Film Festival in spiaggia a Morciano Estate aperta

Torna il Bellaria Film Festival con la rassegna “BFF on the beach”: cinque imperdibili pellicole proiettate all’aperto presso il Piazzale Capitaneria di Porto di Bellaria-Igea Marina. Saranno proiettate opere di registi talentuosi “scoperti” e premiati al Festival in passato, prima che si affermassero nel panorama italiano e internazionale. Il primo appuntamento è venerdì con “L’imbalsamatore”, il cult tenebroso di Matteo Garrone. È necessario prenotare la propria partecipazione alle proiezioni.

Cinema all’aperto anche a Morciano con la rassegna “Morciano Estate aperta 2020”. Un calendario ricco tra musica, teatro per famiglie e cinema che animeranno il capoluogo della Valconca per tutta l'estate. Venerdì sarà proiettata la commedia del 2016 “Tiramisù” diretta e interpretata da Fabio De Luigi, al suo esordio da regista.

Dalla "biblioteca illuminata" a “Il testimone”

Torna la rassegna estiva “La biblioteca illuminata” promossa dalla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico con la regia di Gustavo Cecchini. L’edizione numero tredici sarà all’insegna di un tema di grande attualità: il senso della vita. Venerdì il poeta Franco Arminio, affronterà il tema con una performance intitolata “La cura dello sguardo”; mentre sabato lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani, farà una riflessione dal titolo: “Dispera bene. Accettare la vita e i suoi limiti senza subirla” e, infine, domenica il filosofo Marco Guzzi, chiuderà la serata “La vita è l’opera”.

Ci trasferiamo a Riccione dove Stefano Medas, affascinante archeologo subacqueo, con un phisique du role da fare invidia a "Indiana Jones", autore di diversi romanzi storici, sabato aprirà la rassegna voluta dall'assessorato alla Cultura dal titolo Riccione Paese dei Libri in piazzetta Parri. Stefano Medas presenterà il suo nuovo libro "Il Testimone” un romanzo storico, ma anche un giallo misterioso che parte dalla Biblioteca di Alessandria d'Egitto e seguendo il viaggio di San Paolo, arriva a Roma.

Mercato antiquario a Pennabilli e mostra d’arte a Bellaria

Se ami l’antiquariato sabato non puoi perdere “Fuori mostra” il mercatino antiquario a Pennabilli promossa dall’Associazione Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato Città di Pennabilli. La mostra si terrà nelle botteghe del centro storico, una manifestazione alternativa che fungerà da trait d'union tra le passate edizioni e la cinquantesima Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato posticipata al 2021.

Una élite di antiquari italiani accomunati dalla passione, dalla competenza e dalla serietà professionale prenderanno possesso di antiche botteghe e magazzini del centro storico di Pennabilli dove esporranno le loro preziose opere.

Sabato torna a Bellaria Igea Marina la rassegna artistica Biennale del Mare 2020. L’esposizione d’arte pittorica, scultorea e fotografica, organizzata dall’Associazione Arte Invisibile in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina e la partecipazione di Fondazione Verdeblu, sarà dislocata in due location tra Bellaria e Igea Marina.

Musica protagonista a San Leo con un omaggio a Listz

Nel suggestivo borgo di San Leo proseguono gli appuntamenti della rassegna “Andrà tutto in …Musica”. Sabato Dj Fabiana e Valeria Magnani, Dj la prima e violinista la seconda uniscono generi musicali apparentemente distanti ma assolutamente miscelabili, animeranno il borgo con le loro note mentre domenica alle 19 presso il Palazzo Mediceo si svolgerà un concerto Omaggio a Listz.

"Mamme fuori mercato" a Saludecio

"Mamme fuori mercato" è un progetto itinerante, sostenuto dall’Unione Valconca, ideato e promosso dall’Associazione Culturale Janas. Si tratta di un tour di eventi che dopo aver sostato in oltre 40 città d’Italia, superato il fermo forzato dovuto al Covid, finalmente riprende il suo itinerario. Appuntamento venerdì a Saludecio .in Piazza Don Domenico Masi alle ore 20.45, per affrontare il tema “donne, maternità e lavoro” con la proiezione del film “Mamme fuori mercato”. In seguito alla proiezione del film, interverrà la regista Pj Gambioli e la responsabile di produzione Monia Cappiello dando spazio agli interventi del pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni