Un weekend dai mille volti: dalla sagra del tartufo a quella della castagna. E poi Tedx, mostre e aquile randagie

È un fine settimana ricco di appuntamenti per i buongustai con la Sagra del tartufo bianco pregiato e la Sagra della Castagna. Ma questo è anche il week end della prima edizione di TedxCoriano, l’evento dedicato alla diffusione di idee. Non mancano le inaugurazioni di mostre e presentazioni di libri, per non parlare del ritorno del Festival del mondo antico e dell’anteprima del film "Aquile randagie". C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.



Dalla Sagra della castagna a quella del tartufo

È tempo di sagre. Dalle castagne al tartufo i buongustai potranno leccarsi i baffi. Due i luoghi dove dar sfogo al proprio palato. Montefiore apre le porte alla Sagra della castagna che festeggia la sua 55esima edizione con 3 domeniche tutte da vivere. Si parte questo weekend con una vera e propria scorpacciata del frutto dell'autunno che nei boschi di Montefiore assume caratteristiche uniche. Durante l'evento si possono trovare prodotti tipici e dell’artigianato locale, gli immancabili stand gastronomici dove gustare ricette tradizionali a base di castagne e le immancabili caldarroste.

A Sant'Agata Feltria, invece, va in scena il secondo appuntamento con il tartufo bianco pregiato. Il bellissimo borgo si affolla di tanti appassionati di questo prelibato e pregiato prodotto. Non si può non andarci!

TEDxCoriano in scena a San Patrignano

Se ami gli incontri dove imparare, condividere idee, confrontarti, ascoltare storie di successo non puoi perderti l’appuntamento a San Patrignano con TEDxCoriano, l’evento dedicato alla diffusione delle idee. Diciotto gli speaker – tra imprenditori, professionisti, filosofi, comunicatori e influencer – che prenderanno la parola per raccontare la loro esperienza professionale e di vita e condividere con il pubblico sogni, progetti, idee e sfide per il futuro, stimolando, emozionando e smuovendo le coscienze. Da Paolo Ruffini, celebre conduttore televisivo, attore, regista e autore dello spettacolo “Up and Down”, a Daniele Di Benedetti, imprenditore e motivatore tra i più conosciuti del web, da Beth Misner, co-fondatrice di BNI International, a Kate Fretti della fondazione ‘Marco Simoncelli’. Sono questi alcuni dei nomi dei protagonisti dell’edizione 2019 di TEDxCoriano. Un programma ricco a cui non mancare!

Dalla trasgressione a Internet al Mondo Antico

Vuoi trascorrere una serata di trasgressione? Non perdere gli incontri organizzati dall’associazione Jonas Italia, in collaborazione con la Libreria Riminese. Si parte venerdì con il primo incontro dal titolo: Sulla trasgressione nel contemporaneo. Una lettura psicoanalitica. A Riccione, invece, sono protagonisti gli adolescenti con un incontro dal titolo “Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze”. Se sei un genitore, o un insegnante, o semplicemente sei interessato all’argomento l’appuntamento per te è al Palazzo del Turismo di Riccione. Una preziosa occasione per capire meglio come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere. Sempre a Rimini da venerdì a domenica si svolgerà il Festival del mondo antico. Una rassegna per tutte le età con grandi ospiti, spettacoli, incontri e archeologia. In più giornate di full immersion si snoda un itinerario di incontri dal taglio sia scientifico che divulgativo, con esperienze diversificate nel linguaggio e nelle forme di comunicazioni.

Da Help a Disobbedienza vegana

Se ami la fotografia non perdere l’inaugurazione della mostra dal titolo Help! Mostra collettiva d'arte A.M.A.C.I. Circuito Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani Fotografia, Fumetto, Pittura, Installazioni. Help! È un grido di aiuto. Help! arriva da più parti, dall'umanità che soffre, che emigra, che non vuole più saperne di guerre... Se, invece, ami i libri potrebbe interessarti l’appuntamento con “Disobbedienza vegana". Il libro sarà presentato al CSA Grotta Rossa di Rimini all'interno del DIY FEST, festival dedicato alle autoproduzioni. si terrà un momento di ascolto e confronto. Si parlerà delle origini dell'idea vegana, delle trasformazioni messe in atto dalla società capitalista e consumista, nonché delle differenti tipologie di attivismo dei giorni nostri, per meglio comprendere questa rivoluzionaria e a tratti incompresa filosofia.

Una domenica con Be Pet, tra raccolta fondi e cani adottabili

Domenica ultimo appuntamento a Le Befane Shopping Centre con Be Pet. Una giornata di 'cultura cinofila' promossa dal Canile comunale Stefano Cerni e Le Befane Shopping Centre per diffondere la 'cultura cinofila' e buone prassi per la gestione, la cura, l'educazione dei cani e dei gatti. È prevista inoltre una raccolta fondi da destinarsi agli animali, in cambio della quale si riceverà il kit 'dog welcome', contenente sacchettini igienici, campioni di prodotto, salviettine igieniche. Saranno inoltre messe in visione immagini di cani adottabili che si trovano ricoverati presso il canile riminese.

Aquile randagie

Ti affascina il mondo degli Scout? Allora perché sabato o domenica non andare a vedere il film in anteprima “Aquile randagie” di Gianni Aureli con Teo Guarini. Il film riporta al 1928 quando lo scautismo fu dichiarato soppresso dal Consiglio dei ministri. Un gruppo di ragazzi della parrocchia di S. Solcro si rifiuta di sottostare a questa norma e decide di continuare a svolgere la propria attività tra Milano e Monza. I giovani organizzano il loro primo week end clandestino. Scopri cosa succederà andando al Cinema Tiberio di Rimini.

