Weekend adrenalinico tra la MotoGp, l’Italian Bike Festival, la festa della piada, i GloryDays e il Tunga

Weekend ricco di appuntamenti per gli amanti delle due ruote tra gli eventi collaterali della MotoGp, l’Italian Bike Festival e l’E-Bike Tour. Non solo sport. Per gli amanti della musica rock c’è l’evento internazionale GloryDays, per i buongustai la festa della piadina e per chi ha già nostalgia dell’estate c'è la festa in spiaggia del Beky Bay. C’è l’imbarazzo della scelta. Resta solo da scegliere l’evento, salire in auto e andare a trascorrere una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Dal GloryDays al Tunga on the Beach

Iniziamo in musica con l’evento internazionale dei fan di Bruce Springsteen, uno degli artisti più importanti di sempre nell’ambito del rock. Venerdì, sabato e domenica il GloryDays riunirà i fan di The Boss in una 3 giorni incredibile. Ospite dell’evento sarà Vini "Mad Dog" Lopez, membro ufficiale della Rock and Roll Hall of fame, primo batterista della E Street Band, colui che ha inciso canzoni come Rosalita, Growin' up, Kitty's back, Lost in the flood. Appuntamento imperdibile per gli appassionati del rock.

Se, invece, hai già nostalgia dell’estate sabato non puoi perderti la Festa di fine estate al Beky Bay con i Balaklava ed il Tunga on the beach il grande show sul palco fronte mare della spiaggia libera di Bellaria Igea Marina. Tantissimi artisti si alterneranno per lo spettacolo più folle e divertente di sempre con animazione, musica, gogo boys, mangiafuoco, performance di danza, giocoleria che coinvolgeranno il pubblico in una festa di grande ritmo ed energia. Ogni spettacolo è indimenticabile, grazie al lavoro di oltre quaranta persone che lavorano in perfetta sinergia

Festa della piadina

Rimaniamo a Bellaria dove gli appassionati dei sapori genuini potranno gustare la regina della tradizione romagnola in tutte le sue innumerevoli varianti: la piadina. Oltre quaranta farciture e varianti, come piadina rustica con pancetta steccata, pecorino di Carpegna e misticanza, rotolo con sarda impanata, cipolla e salsa mediterranea, e molte altre. La festa della piadina è un evento che celebra la tradizione romagnola del cibo e degli antichi sapori.

Gli eventi della MotoGp

Il fine settimana della MotoGp è ricca di eventi collaterali. A Cattolica, appuntamento con il Motor Beach Circus. Come le tribune nei circuiti, le vie del centro di Cattolica verranno personalizzate con i colori delle case motociclistiche e dei piloti della Moto GP. Un caleidoscopio di colori e di energia positiva che saprà contagiare tutti. A Misano, invece, Dedikato scalda i cuori degli appassionati delle ruote con spettacoli che spaziano dal racing, ai momenti comici, dai reading alla charity.

Ci saranno Paolo Cevoli con Carlo Pernat, i Daboot, la Flat Track, i Mode, le Ape Pro Evolution e infine si svolgerà la gara dei taglia erba. Non mancheranno quel filo di costume, curiosità e novità che hanno saputo far conoscere gli eventi di Misano nel mondo.

Mentre in Piazzale Venezia sarà possibile ammirare moto storiche e moto Ducati nell’esposizione organizzata dal Moto Club Misano Adriatico.

A Castel Sismondo a Rimin, invece,i puoi ammirare la mostra Wall of fame le radici della Riders’land, organizzata da Comune di Rimini e nuovo Motoclub Renzo Pasolini. Sette sale dedicate ai campioni riminesi più titolati con l’esposizione delle loro moto, caschi, tute, trofei in un ambiente che vuole ricordare l’atmosfera racing di un autodromo, ma anche la memoria viva di decine e decine dei piloti che hanno corso sotto le bandiere del Nuovo Motoclub Renzo Pasolini.

Gli eventi in Romagna

Humus altro Festival

Venerdì e sabato prenderà il via Humus altro Festival. Saranno due giorni di spettacolo, presentazioni di libri, monologhi teatrali e riflessioni a cura di Pacha Mama. Tra gli ospiti The Zen Circus, Margherita e Damiano Tercon, i Camillas

E proprio i The Zen Circus sabato presenteranno il loro libro anti-biografico scritto dalla band insieme all’autore Marco Amerighi.

Musica dal vivo a Rimini e RIccione

Se ami la musica dal vivo non perdere sabato l’esibizione della band pesarese West River Band. La band si esibirà in occasione dell' inaugurazione del noto locale "House Of Rock" di Rimini, considerato il Tempio Sacro della musica Live in Riviera Adriatica. Invece, sabato a Riccione Alba si esibiranno i Karta Karbone ed i loro pezzi Disco-Rock anni ’70-’80

Dall’Italian Bike Festival all’E-Bike Tour

Passiamo allo sport con l’Italian Bike Festival, la manifestazione dedicata agli amanti delle bici che si svolge sempre a Rimini al Parco Fellini con tantissime novità. È l’evento che mette al centro dell’attenzione la bici in ogni sua stupenda declinazione. Se ami le due ruote è d’obbligo un passaggio in zona.

Un evento aperto a tutti gli appassionati della bici, con i maggiori player del settore e le novità del 2020. La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off

A Montescudo- Monte Colombo, invece, si svolgerà la prima tappa dell’E-Bike Tour della Valconca organizzato da Kenny Motors. Sarà l’occasione per degustare prodotti tipici locali, unendo una sana gita in e-bike attraverso i sentieri e le meraviglie storiche dell’entroterra.

Dal Cantiere poetico e InVerso al paranormale

A Santarcangelo, nell’ambito del Cantiere Poetico, torna il festival InVerso con la mostra mercato dell'editoria, musica, incontri e l'omaggio a De André

Se sei appassionato di paranormale l’appuntamento per te èsabato al Castello di Montefiore Conca con la storia di Costanza e Ormanno. La coppia fu uccisa in una notte di ottobre del 1378, due vite spezzate da un destino che sembra averli voluti cancellare per sempre.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni.