Weekend festoso con San Valentino, Carnevale, la Fiera della Birra e la Fiera del Disco

Diversi gli appuntamenti che animeranno questo week a partire dalla Fiera Birra dove gli amanti delle bionde potranno degustare le novità dell’anno e dalla Fiera del Disco dove i collezionisti potranno sbizzarrirsi tra vinili, fumetti e tanto altro. Tra i vari appuntamenti da non perdere a Morciano il cantautore Simone Cristicchi che racconta un pezzo importante di storia del Novecento e i personaggio de "La bella e la Bestia" che sfileranno a Cattolica. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Dalla Fiera della Birra a quella del disco

Ami la birra e vuoi assaggiare le novità del 2020? Non puoi mancare all’appuntamento con Beer&Food Attraction dove potrai approfondire la cultura birraria attraverso degustazioni, oltre a scoprire come servire la birra e sugli errori da evitare quando si produce con corsi ad hac. Inoltre sabato si svolgerà la 15° edizione della Birra dell’Anno dedicato alle migliori birre artigianali italiane. Quale sarà la vincitrice? Bionda o scura?

Se preferisci il collezionismo non perdere la Fiera del disco all’Rds Stadium che propone vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ nuovi, fumetti usati e da collezione con tantissimi espositori da tutta Italia. Un'occasione per scambiare, vendere e acquistare. Ospite della manifestazione Fabrice Quagliotti, tastierista del gruppo "Rockets" che firmerà i vinili e compact disc della band.

San Valentino

A Bellaria sabato e domenica è ancora San Valentino. Nella festa per eccellenza degli innamorati ci si potrà immergere in una magica atmosfera ricca di eventi e di allestimenti dedicati all'amore. Se al romanticismo preferisci la musica folk pop non perdere l’appuntamento all'Hobo's di Rimini con il giovanissimo Leo Meconi e le sue canzoni prodotte da Azzurra Records di Dodi Battaglia e con l'anima di Bruce Springsteen che ha fatto salire il giovane bolognese sul suo palco più volte. Il suo concerto sarà un mix di brani originali dall'album "I'll fly away" e cover che vanno da Ed Sheeran a Bob Dylan. Il giorno dopo sarà il turno del cowboy italiano Stella Burns con "Reel to Reel" tra folk, psyco country ed una voce davvero tra le più interessanti del panorama indipendente italiano.

La sera di San Valentino al Teatro Galli andrà in scena per la prima volta 'Fedeli d’amore'. Si tratta di un polittico in sette quadri per Dante Alighieri, di Marco Martinelli, che raccoglie voci diverse ‘attorno’ alla sfida dantesca di tenere insieme “realtà” politica e metafisica, cronaca e spiritualità. Amore è evocato come stella polare dei fedeli d’Amore, forza che libera e salva l’umanità dalla violenza, che salva “l’aiuola che ci fa tanto feroci”.

Se, invece, vuoi trascorrere un San Valentino diverso alla Grotta Rossa va in scena "The Gender Show- Teoria del gender questo sconosciuto [singolare maschile]". Questo spettacolo è uno spazio emotivo dove maestri sbagliati e cattivi spettatori si incontrano. Sul palcoscenico la compagnia teatrale Atopas, l'unica compagnia in Europa formata da persone transessuali e transgender, queer, etero, gay, lesbiche.

Vuoi scoprire insieme al tuo amore la storia riminese? L’occasione giusta è l’iniziativa “San Valentino. Innamorati dell’arte”: i Musei Comunali celebrano l’amore e invitano tutte le coppie alla scoperta del Museo della Città e della Domus del Chirurgo. Le coppie potranno accedervi pagando un solo biglietto anziché due. Un’occasione in più per condividere un’esperienza unica, quella di immergersi nella nostra storia passando per le mostre temporanee.

Carnevale a Pietracuta

Dall’amore agli scherzi il passo è breve. A Pietracuta maschere, giochi, trucchi, animazione, dolce e musica di Andrea Franzoni daranno vita alla festa di Carnevale. Non mancheranno la truccabimbi che farà divertire i più piccoli e le maschere più belle.

Il cantautore Simone Cristicchi a Morciano

Il celebre cantautore Simone Cristicchi sarà all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna per raccontare una complessa e mai abbastanza conosciuta vicenda del nostro Novecento: l’esodo istriano, fiumano e dalmata.

I personaggi de “la Bella e la Bestia” a Cattolica

Se ami le favole non perderti a Cattolica l’arrivo dei personaggi de “La Bella e la Bestia”. Domenica più di quindici attori, della “Compagnia Neverland”, sfileranno per vie della città indossando i panni dei protagonisti della favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont. La partenza del colorato corteo è prevista per le ore 16.00 e per tutti i bambini distribuzione di caramelle e dolcetti.

Di teatro in teatro

E se un giorno potessi diventare invisibile cosa faresti? Per Tonino è diventata realtà e le sue disavventure saranno raccontate domenica al Museo della Regina di Cattolica. La storia di Tonino l'invisibile è il penultimo appuntamento di MuseoDì - le domeniche di giochi e laboratori al Museo della Regina per bambini e le loro famiglie. Un cantastorie giungerà da un villaggio vicino a bordo di una bicicletta, con il suo teatro di carta sulla schiena, una favola da raccontare e un insegnamento da tramandare. Al Teatro Villa di San Clemente, invece, andrà in scena Gianluca Reggiani con il suo Solo…intorno all’infinito, un avventuroso racconto di viaggio dell’impresa del primo uomo che ha circumnavigato il globo in solitaria.

Per i più piccoli l’appuntamento è al teatro Astra di Bellaria Igea Marina dove domenica andrà in scena: L’Usignolo dell’Imperatore. Il protagonista del racconto è proprio l’Usignolo dal canto meraviglioso che cattura l’attenzione dell’Imperatore della Cina. Da sempre rinchiuso entro le quattro mura del suo castello, non poteva non innamorarsi di quel canto melodioso e per questo decise di rinchiudere l’Usignolo in una gabbia d’oro. Ma poi l’Imperatore si ammala e sarà la voce del vero Usignolo che lo aiuterà a guarire. Come premio l’Usignolo chiede di poter cantare e vivere in libertà con il bene.

"Alla mia piccola Sama" al Tiberio

Il film Alla mia piccola Sama (For Sama) di Waad al-Kateab e Edward Watts, candidato all’Oscar per il miglior documentario sarà in prima visione al Cinema Tiberio Alla mia piccola Sama è un viaggio intimo nell’esperienza femminile della guerra, una lettera d’amore di una giovane madre a sua figlia. Il film è il primo lungometraggio dei registi premiati con l’Emmy, Waad al-Kateab ed Edward Watts.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni