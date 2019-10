Tartufo e castagne protagonisti del weekend: e poi sagre, mercatini e l'inaugurazione del Peter Pan

È un fine settimana ricco di appuntamenti. Gli amanti della disco potranno ritrovarsi al Peter Pan di Riccione per l’apertura della stagione invernale. I buongustai, invece, hanno ancora la possibilità di leccarsi i baffi con la Sagra del tartufo bianco pregiato e la Sagra della Castagna. Ma questo è anche il week end delle inaugurazioni delle stagioni teatrali, da Rimini a Misano passando per Bellaria e Sant’Agata Feltria si alza il sipario. Non mancano i mercatini ed i dibattiti e chi ama giocare a carte potrà partecipare al torneo di burraco. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Dal tartufo alle castagne

Proseguono i week end della sagra del tartufo pregiato a Sant'Agata Feltria e quella della castagna a Montefiore Conca. A Sant'Agata Feltria il bellissimo borgo si affolla di tanti appassionati di questo prelibato e pregiato prodotto tipico. La piazza sarà affollata di tante bancherelle dove si potrà acquistare sia il Tartufo Bianco ed il Tartufo Nero mentre lungo le vie saranno presenti tutti gli altri prodotti tipici autunnali come le castagne, i funghi, il miele e non mancheranno gli artigiani che proporranno le proprie opere d'arte. A Montefiore, invece, con la sagra della castagna si può fare una vera e propria scorpacciata del frutto dell'autunno che nei boschi di Montefiore assume caratteristiche uniche

Durante l'evento si possono trovare prodotti tipici e dell’artigianato locale, gli immancabili stand gastronomici dove gustare ricette tradizionali e a base di castagne e le immancabili caldarroste.

Il Peter Pan inaugura la nuova stagione

Riparte la stagione del Peter Pan di Riccione con due giorni tutti da ballare con l'inaugurazione dell’apertura del locale che farà vivere la notte sulle colline riccionesi con tantissime novità.

La programmazione del Peter alternerà party quali 90 Wonderland e Clorophilla. Presente una volta al mese dj Ralf resident. Torna anche Vida Loca con le sue sonorità sia pop che urban. Nel corso della stagione, infine, non mancheranno i super-ospiti: primo della serie Ilario Alicante.

Davide Ricci presenta "Quasi invisibile"

Dopo l’uscita del nuovo videoclip del singolo “Mi piace chi sono”, Davide Ricci, cantautore e polistrumentista di Misano domenica torna con un nuovo album dal titolo “Quasi invisibile” e lo presenta proprio dalla sua città natale con un concerto live al Cinema Astra.

Mercatini a Rimini

Domenica in piazza Tre Martiri a Rimini torna il mercatino Artigiani con le creazioni di tantissimi produttori handmade. Pezzi unici realizzati a mano da artigiani, designer e creativi, oggetti e accessori che rappresentano il frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Di teatro in teatro

Venerdì chiude il ciclo “Nemenis” al teatro Astra. Ospite dell’ultima serata sarà Piergiorgio Odifreddi in dialogo con lo scrittore e giornalista Davide Brullo. A Sant’Agata Feltria apre la seconda stagione del Teatro “Angelo Mariani” con “Cantami di questo tempo” il titolo del cartellone. Il primo appuntamento è sabato con As avde' fantesma, commedia dialettale brillante della Filodrammatica Hermanos. A San Clemente i Gangstar Band aprono la rassegna "Parole note...al villa al Teatro Villa per “Tribute to Quentin Tarantino” (Featuring Filippo Dionigi al Sax); Al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina va in scena “Diversamente disabili - Storie e pensieri sulla disabilità” di e con Roberto Mercadini. Il giorno successivo inaugurerà la nuova stagione Natalino Balasso, artista dalla raffinata drammaturgia comica, che porterà in scena una ventata di risate extra-large con lo spettacolo “Velodimaya”. A Rimini nell’ambito del progetto culturale Intrecciare cultura si svolgerà al Teatro degli Atti una giornata dedicata alla danza. Sempre a Rimini, sabato, la Scuola Professionale della Danza e delle Arti di Rimini, si trasformerà in un giardino incantato, fiabesco e profumato di tè e di fiori di ciliegio giapponese per inaugurare il nuovo anno accademico insieme ai piccoli ospiti e ai loro genitori. L'invito al Dance&tea Party è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il magico mondo della danza classica nel cuore del Borgo San Giovanni, a due passi dall'Arco d'Augusto.

Ebrei nel risorgimento italiano al Museo della città J’accuse al Teatro Astra

Se sei appassionato di storia l’appuntamento per te è al Museo della città di Rimini dove si svolge il dibattito dal titolo “Il contributo degli ebrei al Risorgimento Italiano e nella formazione dello Stato moderno” organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana Sezione “Rimini marzo 1831” Onlus. Al teatro Astra, invece, terzo appuntamento con J'accuse - nessuno è innocente con Marco Guzzi che si esibirà con un J’accuse all’èlites che governano il mondo. Mai come in questi anni si sta palesando che un intero sistema di mondo sta diventando suicidario, e cioè opera distruggendo il pianeta, devastando le culture umane e potenzialmente anche i cuori e le menti delle nuove generazioni. DI tutto questo se ne parlerà venerdì.

Torneo burraco a Rimini

Sabato pomeriggio prende il via il torneo di burraco organizzato in amicizia in ricordo di Tamara Fiorini. Il torneo si svolgerà presso il bar Divina. Il ricavato sarà devoluto a A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfoma e Mieloma.

La magia del cinema

