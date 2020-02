Weekend tra Carnevale, Open Games, Dj Ralf e Mitch B, Alessandro Gassmann e la Bella e la Bestia

Fine settimana tra maschere, musica, sport e teatro. Questo weekend appuntamneto con i colori del Carnevale tra sfilate, maschere e dolci. Gli amanti della notte potranno divertirsi con le musica di Dj Ralf che festeggia il Carnevale al Peter Pan. Gli sportivi, invece, potranno sbizzarrirsi con gli Open Games a Misano. Non mancano gli appuntamenti a teatro. Da non perdere al Teatro Galli Alessandro Gassmann in "Il silenzio Grande" e a Cattolica, in prima nazionale, il musical La Bella e la Bestia. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia

Tutti gli appuntamenti con il Carnevale

Il centro storico di Rimini si anima con Color Coriandolo. Strade e piazze si riempiono di maschere, danzatori, acrobati e giocolieri, ma soprattutto di bambini che con il loro entusiasmo rendono viva la festa del Carnevale. Una divertente e coinvolgente Brass Band con ricchi e variopinti abiti danzerà e giocherà con i bambini presenti, trasformati in bellissime maschere dalla prodigiosa arte di Madame Truccabimbo.

Mentre al Satellite Music Club appuntamento con il Carnival Party. Da più di 10 anni la festa in maschera per eccellenza del Carnevale riminese. Le migliori 3 maschere avranno diritto ad un premio.

Da non perdere l’appuntamento con “L’amore è…il Carnevale a Bellaria Igea Marina”. Lungo il centro storico il Carnevale sfoggerà tutti i suoi colori con una sfilata in maschera. A Villa Verucchio, invece, saranno due le giornate per festeggiare il Carnevale. Due pomeriggi all’insegna del divertimento per i più piccoli. Si inizia sabato con il laboratorio artistico “Di maschera in maschera”: sfilata con il costume in passerella, spettacoli di magia, truccabimbi e foto di Carnevale personalizzata. Si prosegue domenica con “Carnevale stellare”: tra spade laser, cosplayer a tema, photoset e truccabimbi. Una full immersion per tutta la famiglia nel magico mondo di Star Wars.

Infine a San Giovanni grande festa di Carnevale in piazza Silvagni con rintocchi e balocchi. Una festa a tema “Il Paese dei Balocchi di Pinocchio”, con una grande e simpatica novità: ad ogni rintocco dell’orologio della torre civica voleranno nuvole di caramelle e coriandoli sui presenti. Personaggi ispirati a Pinocchio allieteranno tutti con buffe facce e divertenti giochi.

Ralf al Peter Pan, Dj Mitch B al Top Club, Massimiliamno Larocca all’Hobi’s

Il Peter Pan di Riccione e Ralf festeggiano il Carnevale alla loro maniera con la one-night Ritmi di Ralf in versione Carnival. In console, insieme a Ralf, Federico Grazzini. Ralf è uno dei pochi dj che non necessita di presentazioni: un eclettismo ed una presenza in consolle che vanno ben oltre il saper mettere i dischi. In un’unica parola: carisma! Federico Grazzini, da anni si divide tra Ibiza e l’Italia, senza mai rinunciare al suo ruolo di autentico globetrotter. Una serata da non perdere. Il dj producer romagnolo Mitch B., invece, sarà al Top Club di Rimini con un Dj set dove presenta il nuovo album Teyno - Sadness (Van Der Kirche , Mitch B. Remix) su Jango del Mar. Mnetre sul piccolo palco dell'Hobo's arriva l'apprezzatissimo album "Exit-Enfer" del fiorentino Massimiliano Larocca che sarà il protagonista tra echi alla Nick Cave, Hugo Race che uniti al cantautorato italiano tradizionale danno vita ad un sound tra i più interessanti dell'ultimo anno musicale.

Di teatro in teatro

Sabato al Teatro Galli secondo appuntamento con “Il silenzio grande” regia di Alessandro Gassmann che interpreta anche il ruolo dell'ispettore Lojacono. Maurizio De Giovanni, invece, debutta come autore di una commedia teatrale. Nello spettacolo si affronta il tema della complessità dei rapporti familiari e del tempo che scorre nel luogo dove le vite di tutti mutano negli anni: la casa.

Sempre sabato a Sant’Agata Feltria gli Artenovecento e Denio Derni sono di scena col loro spettacolo teatrale ispirato a Faber e alla Rimini dei Vitelloni. Al pomeriggio passeggiata poetica tra le fontane di Tonino Guerra. Domenica, invece, al Teatro Rosaspina di Montescudo – Monte Colombo l’attore e regista teatrale Michele Sinisi sarà in scena con “Riccardo III / Now!” L’artista porta in scena un classico di Shakespeare e nel farlo sceglie il monologo che apre lo spettacolo, un testo che vale la bellezza dell’intera opera e che condensa tutta la vicenda. Quello di Sinisi è uno spettacolo-performance che utilizza le parole di William Shakespeare in lingua originale entrando nell’animo del personaggio e di chi gli sta intorno.

Mentre al Teatro degli Atti di Rimini andrà in scena Cantico dei Cantici, testo biblico attribuito a re Salomone, che narra l'amore tra due innamorati con tenerezza ma anche, più arditamente, con sfumature sensuali e immagini erotiche. Protagonista è un dj, un androgino, un clochard che dorme su una panchina e al risveglio, dalla sua postazione radiofonica, declama i versi del Cantico come attraversandoli: li vive, li danza, ne gioisce, li subisce.

Da non perdere lo spettacolo “Nella casa di Magritte” ideato a cura di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini che si svolgerà allo Spazio Tondelli di Riccione. La performance teatrale-corporea vedrà coinvolti sul palco la Compagnia Centro21-Cuore21, formata da ragazzi con Sindrome di Down e disabilità intellettiva che saranno impegnati a dar vita alle opere di Renè Magritte, pittore surrealista belga.

La Bella e la Bestia a Cattolica

A Cattolica andrà in scena in prima nazionale assoluta il musical "La Bella e la Bestia" ispirato dalla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont. Simona Paterniani regista e autrice del libretto ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e arricchendola di nuovi personaggi divertenti e stravaganti. Uno spettacolo completamente nuovo e mai visto prima. Da non perdere.

Il danzatore Gregorio Samsa a Riccione

Sabato allo Spazio Tondelli va in scena lo spettacolo "Una giornata qualunque" del danzatore Gregorio Samsa. Sul palco Lorenzo Gleijeses veste i panni di Gregorio Samsa, danzatore immaginario, protagonista omonimo del celebre racconto di Franz Kafka "La metamorfosi". Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con l’attore per approfondire la genesi dell’opera e le tematiche trattate.

Dal Darwin Day all'incontro con il Dalai Lama

Sabato si terrà il consueto appuntamento annuale con il Darwin Day. Quest’anno si chiarisce la figura del geologo e biologo, spesso ritenuto responsabile dello sviluppo di ideologie razziste, con la conferenza “Darwin e Marx. Tra scienza ed ideologia” con Gregorio Oxilia, ricercatore di paleoantropologia e vice-direttore del Bones Lab Università di Bologna. Alla Biblioteca Comunale di Cattolica, invece, per la rassegna “Voci del verbo andare” due viaggiatori film maker, registi, documentaristi di fama internazionale. Claudio Cardelli ed Emerson Gattafoni, racconteranno di quando le loro vite li hanno portati in Tibet, e di un singolare appuntamento con il Dalai Lama.

Da "Frammenti" all'arte del Romanticismo

Per la rassegna “Frammenti” sabato si parla dell’evoluzione di Santarcangelo Festival raccontata attraverso i suoi manifesti. A presentare questo appuntamento sarà Silvia Mantovani, che si è focalizzata sullo studio dei manifesti di Santarcangelo Festival dalle origini ad oggi al fine di evidenziare tendenze espressive che potessero essere messe in relazione non solo con i contenuti delle singole edizioni, ma anche con i contesti sociali di riferimento partendo dal presupposto che l’arte ha una capacità rappresentativa che spesso supera le intenzioni dei singoli artisti. Mentre all'Auditorium dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” lo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi terrà una conferenza dal titolo: “Le radici seicentesche del Romanticismo. Il sublime e l'abisso nella pittura del “Mastelletta”.

Open Games

Tornano all’Autodromo di Misano gli Opens Games. Due giornate per gli amanti dello sport. Dal running ai roller, dal ciclismo alla mountain bike, dal race alla footbike la due giorni soddisfa tutte le esigenze sportive. Dalle 8.45 fino al tramonto l’autodromo si trasforma in una grande palestra all’aria aperta per tutti gli sportivi, ma anche le famiglie e i bambini per vivere una giornata all’insegna del puro divertimento. Altra protagonista della domenica sarà l’eco-sostenibilità.

Dal torneo di Burraco al tiro con l’arco

Questo fine settimana gli amanti del tiro dell’arco possono divertirsi con la tre giorni di competizioni del 6° Italian Challenge, gara a coppie miste iscritta a calendario internazionale World Archery per compound e arco olimpico ed interregionale per arco nudo, con abbinato un Torneo Secondario individuale, una specialità che farà il suo esordio come gara proprio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Se sei un appassionato di burraco l'appuntamento per te è domenica con il torneo di burraco. Un pomeriggio all’insegna del gioco e dello stare insieme contribuendo alla raccolta fondi per casa Rozalba in Albania, centro di raccolta per ragazze in grave difficoltà.

Scoprire Rimini e Pennabilli con le storie di Gianni Rodari

Sabato si svolgerà una visita guidata per bambini e famiglie in una Rimini colorata e animata da strani personaggi grazie alle storie di Gianni Rodari. Un modo diverso per avvicinarsi alla storia. Il giorno dopo è la volta della scoperta di Pennabilli. A spasso tra i segni di Tonino Guerra, in compagnia delle storie di Gianni Rodari. Un giro per scoprire angoli magici che termina con il suono della campana tibetana sul colle di Penna.

Vivere con un cane

Venerdì a Riccione si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo “Vivere con un cane: tutto ciò che c'è da sapere per accogliere, gestire e prendersi cura dei nostri fedeli amici” promosso dal Canile di Riccione e dall'associazione "E l'uomo incontrò il cane" K.Lorenz.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni