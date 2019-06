Week end stellato con la Notte delle streghe, gli chef di Al Mèni, sagre e musica

La domanda che sorge ogni venerdì è sempre la stessa: cosa facciamo questo week end? Ed ecco che la scelta si fa ardua quando le alternative sono molte. Possiamo, infatti, scegliere tra una serata romantica, un pic nic country, ascoltare musica, rilassarci con lo yoga o soddisfare il palato tra sagre ed eventi dedicati all’enogastronomia.

Ecco la carellata di cosa fare questo week end.

Dalle streghe al solstizio d’estate

Se cerchi la magia, leggende e sapori della tradizione romagnola sicuramente un appuntamento incredibile a cui non puoi non andare è la Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano. Dalle 10 a tarda sera i vicoli del borgo saranno animati con magiche presenze, assaggi di prodotti tipici e specialità incantate, da non perdere il mercatino tra erbe, spezie e magiche pietre. Il 21 giugno è solstizio d’estate, la notte più breve dell’anno, la notte magica in cui tutto può succedere e allora perché non trascorrerla a Cattolica con Regina sotto le stelle tra artisti di strada, concerti olistici, operatori olistici. Oppure andare a Novafeltria dove la Notte dei Cento Catini rende omaggio al Solstizio d’Estate tra cene di pesce, musica, spettacoli di fuochi, riti magici, balli e animazioni. A Rimini, invece, l’appuntamento è con lo yoga world celebretion al Parco Marecchia. Pradeep Bhati, maestro indiano di Yoga e Meditazione, accompagnerò il solstizio d’estate con semplici posizioni yoga, meditazione e celebrazione con mantra Omm finale

Al Mèni, sagra della tagliatella e Spessore

I buongustai non potranno perdere l’appuntamento di domenica a Rimini con Al Mèni tra feste, show cooking e mercatini. Se invece prediligi i piatti tipici la sagra della tagliatella a Poggio Torriana fa per te! Trascorrerai sabato e domenica a gustarti piatti tipici, imparare nuove ricette a lezioni di cucina e assistere alle sfide fra i maestri della pasta. E perché non andare a Torriana dove si svolge Spessore L’appuntamento è con i 50 migliori chef e pizzaioli d’Italia. Le degustazioni spazieranno dalla pasta al vegetale, dal pesce alle carni, dalla pizza alle piadine, senza cliché prestabiliti e senza autorialità dei piatti.

La notte romantica

Se preferisci, invece, una cena romantica con il tuo lui o la tua lei allora Verucchio è il borgo dove andare per trascorrere una Notte romantica. Sabato nella piazza illuminata dalla luce fioca delle candele, mangerete sotto le stelle e con le note in sottofondo di Alessandra La Rosa Duo e vivrete una serata speciale ribattezzata A cena con Paolo e Francesca“ Il romanticismo non fa per te? Allora perché non andare a fare un pic nic stile country a Casa Macanno? Domenica potrai gustare grigliata mista, piadina e verdure fresche raccolte direttamente nei Milleorti, accompagnate dai balli country dei Wild Angels. Oppure preferisci partecipare al Power flower il party nell'Aia a Coriano

Week end in musica

Trascorrere una serata ascoltando buona musica è sempre la scelte giusta e questo week end ce n’è per tutti i gusti. Dalla serata evento “We will Rock you!" di venerdì sulla di spiaggia di Rimini Terme, alla musica del grande Freddie Mercury e dei Queen. Protagonisti saranno i cantanti Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro, Ala Ganciu, Marco Giorgi, Giuseppe Righini e Gloria Turrini. Sabato, invece, potrai rivivere gli anni ‘70 con la musica dei Beatles riproposta dai Rangzen Live. Se ami la musica non puoi perderti a San Giuliano Mare Eco di donna "Evolution" la nuova rassegna dedicata alla musica d’autore declinata esclusivamente al femminile. Ad aprire, sabato, la rassegna sarà il grande nome di Mariella Nava che si esibirà accompagnata da Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso. Ma se la tua passione sono i cori, per te l’appuntamento è nel chiostro del Santuario delle Grazie di Rimini il Coro polifonico Jubilate Deo che presenta il concerto "Fiore di luce, riflessi di sacra polifonia”. Per la rassegna “Voci nei chiostri Un’alternativa potrebbe essere Primavera al museo con lo speciale concerto Zam Mustapha Dembele duo

Serata di Cabaret e solidarietà

E’ stata una settimana lunga e sei stressato? La soluzione è una bella risata con Sganassau Oscar del Cabaret la kermesse comica organizzata dalla Palco Comici che domenica parte da Faetano (RSM) Lo stress si combatte anche con la solidarietà. Nel parco dell'Area Verde Casa Macanno si svolgerà Al Piedì una festa dove si darà spazio alla serenità e alla semplicità e si potrà cenare per valorizzare l'importanza e la semplicità della piada e dello stare insieme! Saranno raccolta fondi a favore di Milleorti per la città, dei ragazzi di Casa Macanno e alle famiglie in difficoltà sul nostro territorio con il progetto Sosteniamoci proposto dalla associazione Una Goccia per il Mondo onlus.

Mercatini

La tua passione sono i mercatini? A Riccione sarà protagonista la Francia con la prima edizione del Mercatino Regionale Francese. Potrai girovagare in viale Gramsci tra profumi, sapori e colori d’oltralpe. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Se lo stile d’oltralpe non fa per te perché sei un’amante di storie medievali venerdì e sabato potrai camminare tra le vie del centro di Santarcangelo tra mercatini, teatro, cinema e musica grazie a “Piano Fortissimo” e a Musiche d’Europa, No Borders con il quartetto Zanchini, Bedetti, Alessi, Grillini.

Dentro la fotografia, E bravi tutti

Se ami la fotografia devi assolutamente vedere la mostra fotografica di Ennio Vicario e partecipare sabato alle 18 all’inaugurazione presso la Galleria Comunale Santa Croce di Cattolica. Venerdì alle ore 20.30 alla galleria No Limits to Fly a Rimini, la mostra collettiva “E bravi, tutti”. Pittura, scultura, fotografia, per gli artisti provenienti da Emilia, Romagna e Marche che hanno deciso di “buttarsi” nell’avventura di una mostra.

Una sera a teatro

Vuoi trascorrere una serata a teatro? Al cinema Tiberio va in scena “Una Cenerentola per Don Giovanni”. Si sogna con Opera Live e il balletto. Mentre Morciano di Romagna si trasforma in un teatro all'aperto. In una cornice inedita e suggestiva come quella di piazza Garibaldi, venerdì alle 21.15 i ragazzi del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa dell’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino portano in scena “Aulularia”

La magia del cinema

