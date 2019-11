Weekend dal profumo di festa: prime inaugurazioni natalizie, festa dell’oliva, Slow Food e tanto altro

È un fine settimana ricco di appuntamenti. Si parte da Mondaino con “Fossa, Tartufi e Venere” la festa delle eccellenze gastronomiche formaggio di fossa per poi passare alla Fiera dell’Oliva. Questo è anche il week end dedicato alle donne con diversi appuntamenti contro la violenza di genere. Non mancano le inaugurazioni di mostre, le presentazioni di libri e gli spettacoli teatrali per grandi e piccoli. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.



Da "Fossa, tartufo e Venere" allo Slow Food alla Festa dell'oliva

Domenica a Mondaino si può gustare il formaggio di fossa con l'evento "Fossa, tartufo e Venere”, la kermesse che offre una serie di ghiotte sorprese che possono essere degustate e acquistate, durante la manifestazione, direttamente dai produttori locali. Inoltre si svolgeranno Laboratori Slow Food: degustazione guidata di birre pensate per un abbinamento al formaggio di fossa, A Coriano, invece, nuovo appuntamento con la festa dell’Oliva ricca di profumi e di prodotti accuratamente selezionati: olive, olio extravergine di oliva, funghi, miele, formaggi, frutta, prodotti naturali e macrobiotici. Degustazioni guidate alle ore 11.30 e alle ore 15.30.

Si accende il Natale

L’aria natalizia inizia a farsi sentire a Riccione con il Natale nella Perla Verde. Sabato si accendono le luci e i suoni di Riccione Ice Carpet. La città è pronta a dare l’avvio ad una delle stagioni più emozionanti dell’anno con un attesissimo palinsesto di eventi unici. Invece a Sant’Agata Feltria si accenderà l'Albero di Natale decorato con le palline donate da ogni bambino, persona e famiglia. Sarà un momento magico per tutti. In quest’occasione i santagatesi daranno vita ad una rappresentazione in costume della famosa poesia di Natale di Guido Gozzano, La Notte Santa. Con più di cinquanta figuranti tra adulti e bambini il Paese del Natale entrerà nel vivo dell'atmosfera natalizia. Sant'Agata Feltria rende omaggio a questa fantastica poesia scritta da Guido Gozzano nel 1914 che è stata ed è una delle più studiate ed apprezzate nel periodo natalizio.

Da Wanderlust ad Antiqua

A Misano torna Wanderlust Officina creativa. Un weekend all'insegna dell’artigianato di qualità, proposte food, musica e performance. Per i più curiosi non mancherà un ricco calendario di laboratori tra i Girasoli Catering per stupirci con proposte gourmet di qualità, colori, forme e profumi. Birra Artigianale Flea e Tenuta Biodinamica Mara per assaporare non solo un vino, ma una filosofia di vita. Domenica dalle 7.30 alle 19.00 in Piazza Tre Martiri ospita Rimini Antiqua mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Sergio Casabianca torna al Teatro di Covignano

Torna a Rimini Sergio Casabianca con una nuova esibizione “C’era una volta una radio”. L’appuntamento è sabato presso il teatro di Covignano. C’era una volta la radio è uno spettacolo teatrale fatto di parole e musica. Una storia fatta di vicende e canzoni che sono state la colonna sonora della vita di tutti noi. La radio è romantica, è immaginazione, è sogno, è fantasia, è un’amica che non ti abbandona mai.

La band The Sun a Bellaria

Sabato al Palacongressi di Bellaria Igea Marina si svolgerà un incontro in dialogo e musica con i The Sun. Al centro della serata il desiderio di trasmettere valori positivi quali l’amicizia, la fede, il rispetto per il creato e la famiglia. La band proporrà inoltre un set musicale con brani tratti dal proprio repertorio in italiano, per la maggior parte contenuti nella collection “The Sun 20”, rivisitati in chiave acustica.

Voxanimae - festival organistico e corale

Arriva a Rimini Voxanimae, la nuova rassegna di musica sacra itinerante che si svolge su tutto il territorio regionale e coinvolge sia le voci che gli organi. Dopo Cesena domenica sarà la volta Rimini. Nella Chiesa dei Servi di Maria si esibirà l'organista polacca che vive in Francia (Lidia Książkiewicz) in alternanza con il Coro polifonico riminese Jubilate Deo diretto da Ilario Muro.

Tre giorni di assoluto buio a Bellaria

In molte profezie, sia antiche che più recenti, si parla di un avvenimento straordinario: tre giorni di assoluto buio in cui l'umanità non vedrà la luce. Un tema al centro del seminario che si terrà domenica al Palazzo del Turismo di Bellaria dedicato all'Oscuramento globale del Pianeta, con il ricercatore Giuliano Falciani. Se sei sensibile al tema non puoi perdere questo appuntamento

Torna "Nel Blu"

Sabato torna la grande musica italiana sul palco dell’Auditorium della Fiera di Morciano con l’evento “Nel Blu”, serata per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo. Il maestro Fabio Masini e il suo ensemble di musicisti e artisti del territorio ri-arrangeranno alcuni dei pezzi più popolari della tradizione in un repertorio che spazia dagli anni ’60 agli anni ’90. Trent’anni di grande musica riproposti per una nobile causa: quella della lotta contro il cancro in Romagna.

Di teatro in teatro

Al Teatro Villa va in scena Godot del Teatro Delle Ombre Eventi a Rimini Ami il teatro? Questo fine settimana è ricco di appuntamenti. Al Teatro Villa a San Clemente la giovane compagnia pesarese Teatro delle Ombre porta in scena Godot il capolavoro del Teatro dell’assurdo di Samuel Beckett. Dopo lo spettacolo, gli artisti rimarranno insieme al pubblico per degustare la birra artigianale a cura di Birra Amarcord. Vuoi trascorrere una domenica a teatro con i tuoi bambini? A Rimini, domenica, al Mulino di Amleto Teatro, andrà in scena "Alice nella scatola delle meraviglie" spettacolo liberamente ispirato al capolavoro di Lewis Carrol. La scelta ideale per la famiglia. Trascorrere un pomeriggio fra immaginazione e realtà con protagonista una “scatola magica” ‘Il pensiero umano da Platone alle fake news’ andrà in scena al teatro Malatesta di Montefiore Conca. L’opera del regista Joseph Nenci, prende ispirazione dal concetto di Teatro fondato sulla totalità delle Arti del Maestro Romeo Castellucci, miscelando abilità e talenti di vari Artisti. Pittura, scultura, video arte astratta e concettuale, filosofia, musica saranno protagoniste assolute di questo viaggio onirico e psichedelico nel pensiero dell'uomo. Sabato presso il Mulino di Amleto Teatro andrà in scena "A proposito di donne" spettacolo teatrale scritto e diretto da Mauro Monni (Sine Qua Non Teatro), che rientra nella Rassegna teatrale Mulino OFF e celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo mette in scena le storie di donne che hanno lasciato un segno indelebile per le generazioni future e vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili. Domencia al Teatro A. Massari si svolgerà la performance dal titolo "Di storie minime". Si tratta della serata finale del corso di teatro autobiografico condotto da Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini Aps. L’incasso sarà devoluto in beneficenza per l'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere. Sabato il Museo della Regina ospiterà lo spettacolo teatrale: “Volti e voci della mia gente”. Memorie di una generazione dove affondano le nostre radici tratto dal libro di Giancarlo Frisoni. E nasce proprio per dare voce a quella generazione dove affondano ancora le nostre radici, che voce più non ha. E saranno proprio loro, gli anziani fotografati i veri protagonisti! Questo lavoro è denuncia e messaggio, un monito a questi giorni patinati e fragili, a questa realtà dell’apparire, un momento per fermarsi e riflettere sulle proprie radici.

Dalla mostra "Matericamente" a “Diceva che mi amava”

Sabato inaugura la mostra di Luciano Filippi dal titolo "Matericamente". La mostra sarà esposta al Rimini Common Space. Torniamo a Cattolica dove si chiude la mostra “Diceva che mi amava. Ma l'amore è un'altra cosa” dell’artista Milva Terenzi. Una mostra per affermare il “NO alla violenza di genere”. L'esposizione racconta attraverso l’allestimento delle opere in terracotta e gli audiovisivi, il dramma della violenza sulle donne.

Matt Elliot e Mattinèe d'arte

Domenica l’ultimo evento “JustFor1Day” sarà con musica e arte visiva di valore. Nella hall dell’Admiral Art Hotel sarà possibile visitare l’esposizione della Galleria Rosini Gutman con opere d’arte di Warhol, Modigliani, Indiana, Schifano e molti altri grandi artisti, proseguendo verso i piani artistici, riportanti omaggi grafici a René Gruau e altre opere originali. Seguirà il concerto di Matt Elliot

Libri che passione

Non mancano questo weekend le presentazioni di libri. Partiamo con il mito di Francesca Da Rimini, eroina romantica, donna coraggiosa, vittima di violenza. La figura di Francesca Da Rimini sarà raccontata, sabato, dal sociologo e scrittore Ferruccio Farina nel suo nuovo libro "Francesca Da Rimini. Storia di un mito" (Maggioli editori). L'autore presenta il volume nella Sala del Cassero di Castel Sismondo. Domenica a Cattolica per la rassegna "Un autore con tè" appuntamento con Patrick Fogli che presenta il suo libro "Il signore delle maschere” A Rimini, invece, per la rassegna Biblioterapia il fisico Cristiano Galbiati presenta “Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo” (Feltrinelli, 2018). A introdurlo sarà Giulia Vannoni, divulgatrice scientifica.

Sabato a Bellaria, invece, la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini festeggia i vent’anni del progetto no profit Nati per Leggere con un ospite d'eccezione, Cristina Petit, che sarà protagonista di un viaggio attraverso gli albi illustrati dei maggiori scrittori della letteratura per l'infanzia.

Ti porto io al Teatro Verdi

Apre la stagione cinematografica al Teatro Verdi con il film "Ti porto Io", un ritratto intimo e un viaggio epico che esplora il vero significato dell’amicizia e il potere della comunità. Tutto ha inizio quando Patrick accetta una proposta pazzesca: portare il suo migliore amico Justin, costretto a vivere su una sedia a rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di Santiago. Il risultato? Un film documentario, unico nel suo genere, che illustra la loro impresa, il loro pellegrinaggio“

La magia del cinema

