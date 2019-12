Weekend di festa con Deejay On Ice, Borgo in Jazz, pattinaggio, corsa e cappelletti

Questo fine sono molti gli appuntamenti a cui non mancare. Si parte con l’inaugurazione di Deejay On Ice con Emma e Mahmood, per poi passare al Jazz con “Borgo Natale: Borgo Jazz” e “Le Div4s”. Tra i vari appuntamenti da non perdere la guida alla scoperta della Domus del Chirurgo. Questo è anche il week end della corsa prima dei cappelletti e del Natale sui pattini. Non manca l’appuntamento con i parchi. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Da Deejay On Ice a Borgo in Jazz

Domenica in piazzale Ceccarini inaugura Deejay On Ice con un imperdibile evento unico: un doppio live del vincitore di “Sanremo 2019” Mahmood e della rockstar Emma Marrone; a seguire, in una giornata speciale che rimarrà nella storia, Riccione sarà avvolta dalle sonorità classiche della Europe Philharmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso. Mentre a Rimini il Borgo San Giuliano, sabato, sarà animato dalle note della musica Jazz con “2 Marching Jazz Band” che farà rivivere lo spirito felliniano tra le vie dell’antico borgo.

Alla scoperta della Domus del Chirurgo

Questi giorni di festa possono essere l’occasione per visitare la domus del Chirurgo, la “piccola Pompei” nel cuore di Rimini che svelerà la sua storia, lunga più di duemila anni, nelle visite guidate in programma alle ore 16:00 nelle giornate del 25, 26, 28, 29, 30 dicembre. È un’occasione per carpire i segreti delle stanze della domus abitata nel III secolo dal medico Eutyches, probabilmente un personaggio di alto lignaggio.

Quattro "dive" del belcanto in concerto

Sabato al Palacongressi di Rimini “Le Div4s” quattro giovani soprani unite dalla passione per l'opera e dall'idea di divulgare l'eccellenza della musica italiana, daranno vita al tradizionale Concerto di Fine Anno promosso dal Comitato Borgata Vecchia con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. Appuntamento imperdibile e a ingresso gratuito.



Dalla Sagra Malatestiana al teatro Villa con Oreglio

In questi giorni di festa, la Sagra Malatestiana offre un regalo al suo vasto pubblico di appassionati, con “La musica di Amintore Galli - anteprima, uno sguardo alle sue composizioni musicali”. Un’anteprima di un evento, in programma il prossimo anno, che sarà incentrato sulla produzione musicale di Amintore Galli. L’appuntamento è per sabato, quando la Sala Ressi del Teatro Galli

Sabato al teatro Giustiniano Villa a San Clemente arriva Flavio Oreglio col suo Recital. Il grande Flavio Oreglio, cantastorie scanzonato e filosofo beffardo, porta sul palco del Villa il suo cabaret catartico, concerto per musica, monologhi comici, osservazioni e analisi satiriche della realtà in un gioco a tutto campo tra monologhi e canzoni. Cabarettista di razza, noto al grande pubblico per la trasmissione televisiva Zelig, Dopo lo spettacolo brindisi e Auguri con tutto il pubblico.

Dallo Show di Natale ai Parchi della Riviera

Vuoi trascorrere una domenica da favola? La tua destinazione sarà il Lago di Montecolombo dove al Teatro Leo Amici andrà in scena lo "show di Natale" il nuovo spettacolo di Carlo Tedeschi con protagonisti il bianco, gli angeli, un paesaggio incantato, la Regina delle Nevi e Babbo Natale.

Preferisci i parchi? Da venerdì nei parchi Costa Edutainment in Romagna comincia la festa. Ogni giorno, i parchi attendono grandi e piccini con un programma fitto fitto di eventi, laboratori gratuiti e promozioni su misura per le famiglie e se si porta una pallina si entra gratis. L’Acquario di Cattolica ti aspetta con gli squali toro più grandi d’Italia, presepi e incontri straordinari Per i piccoli, nei laboratori gratuiti La Bottega del Natale, si realizza una candela natalizia, per tutti. Ad Oltremare Babbo Natale, Ulisse e i delfini di Oltremare a Riccione aspettano grandi e piccini nel Meet & Greet più originale d’Italia. Nella Laguna dei delfini, la mascotte Ulisse, attende il pubblico due volte al giorno, nel Christmas Show prima di Delfini, Lo spettacolo della Natura. Da segnare sul calendario anche sabato 28 dicembre: sempre in Laguna verrà festeggiato il Compleanno della delfina Mia..

Italia in Miniatura si veste a festa, con un allestimento originale e suggestivo: Cinquanta città in miniatura saranno decorate da luci, fiocchi, decorazioni e cartoline d’auguri giganti e tocchi artistici. Durante le festività saranno in funzione Venezia, dove si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una Piazza San Marco incredibilmente realistica. Anche nel parco tematico di Rimini il protagonista del Natale è Pinocchio.

A Coriano corsa e cappelletti

Ami la corsa e i cappelletti? Non perderti a Coriano la consueta Corsetta e Camminata di Natale: un'ora di movimento prima dei cappelletti. Si parte alle 9.30. Mentre sabato è ancora festa con i festeggiamenti per il compleanno del Teatro Corte che per l'occasione ospiterà uno spettacolo comico di Matthias Martelli, “Il Mercante di Monologhi”, vincitore di numerosi premi, con quasi 300 repliche all'attivo.

Natale sui pattini al Palasport Flaminio

Sabato di sport al Palasport Flaminio con la 37esima edizione di Natale sui pattini. La manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport Life Rimini. Durante la serata si esibiscono i Campioni Mondiali del pattinaggio artistico a rotelle, tutti gli atleti dello Sport Life e i partecipanti dello stage di Coppia Artistico e Singolo, che si tiene a Rimini nei 2 giorni precedenti. Una giornata da non perdere.

Quattro amici in bicicletta

Sarà proiettato per la prima volta sabato il film documentario a firma Radio Bakery, il racconto di un viaggio in bicicletta nel cuore della Romagna, quattro amici che, attraversando la nostra terra dal mare alle colline, tracciano un itinerario di storie, musica e sentimenti.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni