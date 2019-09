Weekend tra Sangiovese, polenta, antichi frutti, mostre e il Bellaria Film Festival

È un fine settimana ricco di appuntamenti per i buongustai con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, il Beato Enrico Day e gli antichi frutti, ma non solo. Questo è il week end del cinema indipendente con il Bellaria Film Festival, degli uccelli con la Fiera di San Michele e di numerosi eventi culturali. Ce n'è per tutti i gusti. Non resta che scegliere l’evento, dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.



Dal Beato Enrico Day alla Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco agli antichi frutti

Alzi la mano a chi non piace il vino rosso. Se sei tra questi allora il Beato Enrico Day non fa per te. Se invece, ami il rosso ed in particolare il Sangiovese ed il profumo delle vigne sabato devi assolutamente andare alla Tenuta Santini dove si svolgerà la kermesse dedicata al sangiovese di punta della cantina, il Beato Enrico appunto, in commercio dal 2003. Degustazioni e camminata emozionale tra le vigne gli appuntamenti della giornata.

I buongustai, invece, hanno un appuntamento ormai fisso nelle ultime 3 domeniche con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco a Perticara. Questa domenica da non perdere l'ultimo appuntamento. In tavola si spande il profumo della Polenta condita con ragù di salsiccia, di cinghiale o ai funghi porcini, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinato ad acqua. Il tutto innaffiato con Sangiovese D.O.C.. Lungo le vie del paese, inoltre, ci saranno il mercatino, giochi della tradizione popolare e le animazioni Se ami le tradizioni gastronomiche, la natura e sei appassionato di agricoltura la tua scelta ricadrà su Pennabilli dove antichi frutti e tradizioni contadine saranno protagonisti sabato e domenica nel centro storico per la dodicesima edizione della manifestazione “Gli antichi frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli”. Nel centro storico del borgo troverai il mercato della frutta e delle piante antiche, le mostre tematiche, gli incontri culturali e scientifici dedicati all’agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio, alle tradizioni eno-gastronomiche. Sono previsti inoltre degustazioni, laboratori con materiali naturali, attività creative per bambini, e tanto altro.

Fiera di San Michele

Ami gli animali e la cultura contadina? Non puoi perderti la Fiera di San Michele a Santarcangelo. Conosciuta come la Fiera degli Uccelli, la manifestazione rispetta la sua tradizionale attenzione per i volatili con una novità spettacolare: l’esposizione e la dimostrazione della falconeria, l’affascinante arte venatoria praticata anche a Santarcangelo ai tempi dei Malatesta. Non mancheranno poi le tradizionali esposizioni sugli animali della fattoria e della Romagna.

Bellaria film festival

Sei appassionato di cinema indipendente? L’evento per te è a Bellaria Igea Marina dove torna il Bellaria Film Festival. Quest’anno concentra la sua attenzione sulla cinematografia documentaria con l'obiettivo di promuovere le produzioni indipendenti italiane. Nel corso delle sue edizioni, il Bellaria Film Festival ha anticipato il successo internazionale di un autore come Gianfranco Rosi, premiato a Bellaria nel 2009 per Below Sea Level, e fatto conoscere registi come Paolo Sorrentino, Silvio Soldini, Gianluca Maria Tavarelli, Ciprì e Maresco, Pappi Corsicato, Roberta Torre, Pietro Marcello e tanti altri. Diretto tra gli altri da Enrico Ghezzi, Morando Morandini e Gianni Volpi, nel corso della sua evoluzione, il festival si è caratterizzato per aver teorizzato la necessità della commistione e dell'attraversamento di generi, durate e formati dei prodotti audiovisivi.

Giornata del dono

Sabato San Giovanni in Marignano festeggia la Giornata del dono, celebrata per la prima volta il 4 ottobre 2015. Una giornata dedicata alla pace, alla fraternità e al dialogo tra culture e religioni diverse. Dal 2016 il Comune marignanese ha scelto di aderire a questo evento e come gli scorsi anni darà vita ad una raccolta fondi di beneficenza a dell'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere.

Di mostra in mostra

A Rimini sabato inaugura ad Augeo "Due strade” in mostra le opere dell'artista riminese Luca Giovagnoli e Lola Schnabel, figlia del noto pittore e regista Julian Schnabel.

Ci spostiamo a Misano Adriatico dove si svolgerà la Giornata dedicata ai Sinti con un focus che si articolerà in un incontro pubblico in Biblioteca, l’ascolto dell’audio documentario Terreno Sinti di Isabella Bordoni, un convivio e letture al campo della comunità “Il Sinto è figlio del vento” dice la voce di Roberto Gabrieli.

Ultimo appuntamento a Novafeltria con Semplicemente Fotografare Live. L’intero centro storico verrà attraversato dalla Fotografia trasformandosi nella quinta scenografica delle molte mostre in programma e di tutte le altre attività fotografiche in programma. A Saludecio, invece, Il Museo di Saludecio e del Beato Amato celebra il 250° anniversario dell'elezione di Papa Clemente XIV, il papa riminese con una esposizione temporanea di stampe antiche. L'esposizione è allestita nel lapidario del Museo quasi a voler rappresentare una continuità con le opere di arte classica del Museo Pio-Clementino e del quale è esposta l'incisione del torso del Laocoonte.

"Nemesis” ospita i poeti Silvia Bre e Alessandro Ceni

Se ami la poesia non puoi mancare, venerdì a Rimini, all’appuntamento con “Nemesis” che ospita Silvia Bre e Alessandro Ceni. I due sono riconosciuti tra i grandi poeti italiani di oggi e tra i grandi traduttori. Proprio a motivo della loro competenza, il dialogo verterà sull’opera dei due poeti americani più importanti di ogni tempo: Walt Whitman, a 200 anni dalla nascita (Ceni ha tradotto Foglie d’erba per Feltrinelli) e Emily Dickinson, di cui Silvia Bre è eccezionale interprete

ll Museo Mulino Sapignoli festeggia 10 anni

Ci spostiamo a Poggio Berni dove il Museo Mulino Sapignoli compie 10 anni e li celebra all'insegna della cultura e delle tradizioni. Il pomeriggio sarà caratterizzato da laboratori per bambini di pittura sui sassi, esposizione di giocattoli realizzati con materiali di recupero, visite guidate e Gioco dell'Oca vivente, mostra di vecchie foto del Mulino Sapignoli nelle sale della biblioteca e per finire una sorpresa tutta da scoprire. Non mancheranno merenda a buffet

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni