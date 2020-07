Weekend: tornano i concerti dal vivo, le feste in spiaggia ed i mercatini

Questo weekend si presenta con tanti appuntamenti che spaziano dalla cultura all’arte alla musica. C’è l’imbarazzo della scelta tra i concerti del gruppo AnimaLibera, la musica di Enrico Rosa al Barafonda, i mercatini nella Perla Verde, le visitie ai musei, al Galli e alla Domus del Chirurgo. Non mancano le mostre e gli appuntamenti a teatro. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento

Due concerti dedicati a Battisti e Mogol

Torna la musica dal vivo: sabato al teatro aperto di Poggio Berni il gruppo AnimaLibera si esibirà nel primo di due concerti dedicati a Lucio Battisti e Mogol. Lo spettacolo di sabato si snoderà lungo il periodo dal 1966 al 1971, con storie, aneddoti e soprattutto tante canzoni: Un’avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra acqua chiara, Emozioni, … e tante altre ancora. Tutto ciò, nella massima sicurezza, ovviamente.

Alla Barafonda si brinda al tramonto con "Sunset vibes"

La musica torna al “Barafonda Beach Restaurant” a San Giuliano Mare. Nonostante tutte le difficoltà del caso, il Barfonda Beach Restaurnat venerdì darà il via al primo appuntamento estivo con il “Sunset Vibes”. Si scende in spiaggia. Musica, sabbia e tante bolle in riva al mare con la musica di Enrico Rosica.

Mercatini nella Perla Verde

A Riccione Paese venerdì mattina e sabato pomeriggio torna il mercatino estivo. In piazzetta Parri, a Riccione Paese, venerdì si svolge il mercatino denominato "La piazzetta delle idee", organizzato dal comitato Riccione Paese. Al sabato invece ci si sposta al pomeriggio dalle 18 alle 24. Il mercatino vedrà la partecipazione di 10 operatori e creatori di opere dell'ingegno.

Sabato pomeriggio avrà inizio anche il mercatino estivo all'Abissinia, organizzato a cura del comitato Abissinia. Si tratta di un mercatino di prodotti dell'ingegno hobbisti operatori commerciali per un totale di 11 giornate di svolgimento dalle 16 alle 24.. Partecipazione di 25 espositori su un'area di 130 mq.

Musei, Domus e Teatro Galli

Proseguono gli appuntamenti ai Musei, Domus e Teatro Galli. In particolare il venerdì, in concomitanza con il doppio appuntamento con la Rimini Shopping night, è possibile visitare il Teatro Galli, mentre si ampliano gli orari per visitare i Musei e la Domus del Chirurgo con l’apertura serale. In particolare venerdì si svolgerà un incontro al Museo della Città dal titolo “Fellini e Gruau. Due riminesi nel mondo”. Un percorso per scoprire il “libro dei sogni” di Federico e l'arte grafica in cui ha eccelso Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate, in arte René Gruau. Mentre sabato sarà protagonista la Domus del Chirurgo dove si svolgerà l’incontro “Essere medici nel III secolo d.C.: il chirurgo di Ariminum”. La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso gli “indizi” emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo.

"L'eroe agli inferi", con Alessandro Giovanardi

Venerdì il programma della rassegna "Opere allo scoperto" propone nella cornice del Lapidario romano (nella Sala del Giudizio in caso di maltempo) l'incontro L'Eroe agli Inferi. Mito arcaico e rivelazione da Giuliano da Rimini a Giovanni Bellini condotto da Alessandro Giovanardi che offrirà una lettura inedita di alcuni “gioielli” del Museo della Città. La partecipazione è gratuita ed su prenotazione.

Ultimi giorni per vedere la mostra "Rosa, perfecta futura"

Ultima occasione per visitare alla galleria No Limits To Fly la mostra dal titolo: "Rosa, perfecta futura". Le opere di Maria Grazia Morri spaziano tra varie tecniche, ma quella che più la coinvolge è l’acquerello, complice ideale di una espressività profonda e al tempo leggera. I paesaggi, gli agglomerati urbani, gli appunti di viaggio, sono opere di notevole raffinatezza compositiva e stilistica, ma sono i fiori, le composizioni floreali, le opere che più la rappresentano. Tra loro l’amata rosa, che dà anche il titolo alla personale. Sabato sarà l’ultimo giorno per ammirare la personale di Maria Grazia Morri. Sono previsti incontri con l’artista, su prenotazione.

Da “Fuori stagione” a Ram Theatre in streaming

Venerdì la rassegna “Fuori stagione” di Teatro Patalò si sposta allo Sferisterio con “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, lo spettacolo che riporta ai giorni nostri gli animali protagonisti dell’omonima favola dei Fratelli Grimm. Da questo cambio “temporale” prende avvio il racconto: i musicanti di Brema andranno alla ricerca di una città ospitale, che possa mettere i valori davanti alle apparenze.

Sempre venerdì il progetto RAM Theatre – Teatro Immateriale apre il suo sipario virtuale presentando Peace – War, Drugs & Liver ti Pieces. Appuntamento alle 21.00 in streaming sulla piattaforma www.formediterre.it/formevisive/ramtheatre L’idea è nata durante il periodo del lockdown per reinventare la forma teatrale digitalizzandola, inserendo gli attori in scenari virtuali e proponendo le rappresentazioni in una struttura dematerializzata: dalla realtà concreta degli spettacoli realizzati a quella immateriale che il digitale offre. Appuntamento da non perdere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni