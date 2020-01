Weekend con Fellini, Shakespeare, Marilena Pesaresi e una serata speciale al Peter Pan

Diversi gli appuntamenti che animeranno questo week end da Earth & Fire al Peter Pan di Riccione al concerto in ricordo di Marilena Pesaresi. Da non perdere a teatro “Rumore Molto… e per nulla!" un musical tratto dal grande William Shakespeare infarcito delle più celebri canzoni di Raffaella Carrà e lo spettacolo “Coppia aperta…quasi spalancata”, scritto dalle mani e dall’ingegno di Dario Fo e Franca Rame. Non manca l’appuntamento con i libri . C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Al Peter Pan si balla con Luca Agnelli e Federico Grazzini

Venerdì al Peter Pan Club di Riccione serata speciale con Earth & Fire una delle prime novità 2020. Una one-night in programma per la prima volta nel club romagnolo. Si tratta di un’idea del dj e producer Federico Grazzini, che da anni si divide tra Ibiza e l’Italia. In questi anni ha suonato in tutto in mondo in club di culto come il Cielo di New York e il Womb di Tokyo, giusto per citarne un paio. Al suo fianco Luca Agnelli, capace di arrivare a remixare un mostro sacro come Moby. Una serata da non perdere per gli amanti della notte. Sia venerdì che sabato in prima serata cene con spettacoli ispirati a Ibiza, ai musical e al teatro.

Giornata della Memoria

Al Teatro Galli, venerdì la Compagnia giovani danzatori Aulos porta in scena "Anne", liberamente tratto da Il diario di Anne Frank. La storia di Anne Frank, vittima della Shoah insieme a 6 milioni di ebrei europei, è un’icona di questo drammatico periodo storico. È una vicenda che porta a riflettere. Una riflessione fatta attraverso la danza. In questa nuova produzione, infatti, la lucida documentazione e le testimonianze contenute nel diario di Anne prendono vita tramite il linguaggio universale della danza servendosi di musiche, coreografie, costumi e scenografie.

Sabato, invece, al Palazzo del Turismo di Cattolica inaugura la mostra didattica itinerante “I genocidi del XX secolo”. Una esposizione realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi. Il percorso espositivo si inserisce nel progetto didattico sulla Memoria “900 il secolo dei Genocidi” promosso dall’Amministrazione di Cattolica in collaborazione con il Comune di Mondaino e rivolto alle classi quinte delle elementari e classi terze delle scuole medie.

Ricordando Fellini…a tavola e al cinema

Vuoi scoprire cosa piaceva mangiare a Federico Fellini? Puoi scoprirlo sabato a Sant’Agata Feltria dove, in occasione del centenario di Fellini, per l’appuntamento con I Caffè Letterati viene organizzato un viaggio alla scoperta del maestro del cinema tra ricordi e ricette. Una cena per riscoprire il Maestro dal punto di vista culinario. Tra i piatti che amava di più c’erano quelli della sua terra di Romagna.

Al cinema Fulgor, invece, sarà proiettato il documentario “Fellini fine mai” del regista Eugenio Cappuccio. In questo documentario Cappuccio ricostruisce il percorso che lo ha portato a conoscere Fellini a Rimini da adolescente e successivamente, dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, a collaborare sul set di Ginger e Fred. Federico Fellini, raccontato in prima persona dal regista, rivive attraverso la potenza delle immagini, dei suoni e delle fotografie custoditi dal più grande archivio audiovisivo italiano: quello di Rai Teche.

Un concerto per Marilena Pesaresi

Venerdì nella Basilica Cattedrale di Rimini sarà ricordata la dottoressa Marilena Pesaresi, scomparsa alla fine del 2018, con un concerto dal titolo “Ciao, Marilena” e vedrà l’esecuzione del Requiem di Mozart da parte della Cappella Musicale Malatestiana (diretta dal M. Filippo Maria Caramazza) e dell’Orchestra Sinfonica dell’Istituto “G. Lettimi” di Rimini. Solisti: Isabella Orzietti (soprano); Sara Rocchi (contralto); Marco Mustaro (tenore); Li Shuxin (basso).

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

Libri: dalla "Ninnananna per gli Aguzzini" al Digital Marketing

Alla Libreria Riminese Lia Celi e Andrea Santangelo, venerdì, presentano il loro primo giallo dal titolo "Ninnananna per gli aguzzini". Il libro ha per protagonista un giovane di un piccolo paesino sull’appenino romagnolo che per sbaglio vince un concorso di vigile urbano e si ritrova un cadavere per le mani e i giornalisti sotto casa: e sì che Marco Pellegrini voleva diventare professore di storia antica. Gli autori specializzati nel raccontare storie dialogheranno con Gino Vignali.

Se, invece, sei appassionato di sport e digital marketing non perdere la presentazione del nuovo libro dal titolo “Sport digital marketing” di Arianna Ioli, storyteller, copywriter riminese, coordinatrice e content manager dello Sport Digital Marketing Festival. Nel suo libro analizza diversi casi che vedono protagonisti oltre quaranta esperti di comunicazione e sport. Appuntamento alla libreria Feltrinelli di Rimini.

Di teatro in teatro

Venerdì al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, andrà in scena "Rumore Molto… e per nulla!" un musical tratto dal grande William Shakespeare infarcito delle più celebri canzoni di Raffaella Carrà. È un’idea originale di Alberto Sebastian Ricci. Sarà uno spettacolo che unirà l’opera shakespeariana alle canzoni più famose della “Raffa” nazionale. Le coreografie sono riprese esattamente da quelle originali dei programmi tv di Raffaella Carrà che sarà il trait-d’union dell’intero musical. Anche i costumi si ispireranno ai suoi estrosi look. La storia raccontata è una tipica commedia degli equivoci, una divertente e coinvolgente storia di sentimenti, passioni e di altre carràmbate provocati dall’amore. Uno spettacolo da non perdere.

Al teatro Pazzini di Verucchio domenica saliranno sul palcoscenico Chiara Francini e Alessandro Federico in Coppia aperta…quasi spalancata, un testo scritto dalle mani e dall’ingegno di Dario Fo e Franca Rame. Regia di Alessandro Tedeschi. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese.

"La ragazza d’autunno" al Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì a è in programma, in prima visione, il film La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov con Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev e Olga Dragunova. Kantemir Balagov, autore dell’apprezzato Tesnota, ci porta nella Russia del dopoguerra. Il secondo conflitto bellico è ormai terminato, così come l’assedio nazista, ma gli orrori vissuti non hanno abbandonato la popolazione. Tra i sopravvissuti alle prese con i loro traumi, c’è Iya (Viktorija Mirosnicenko), una ragazza bionda, timida e altissima che soffre di sporadici black out mentali che si occupa del piccolo Pashka.

La magia del cinema

