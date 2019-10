Weekend da paura: Halloween, le notti al Paradiso, al Peter Pan e la scalata alla Rocca

È un fine settimana ricco di appuntamenti. Gli amanti delle emozioni forti e del divertimento potranno vivere due serate incredibili in discoteca: Paradiso e Peter Pan animeranno le notti con musica da brivido. Questo è anche il week end dei bambini. Molte le iniziative da Pennabilli a Rimini per far divertire i più piccoli e fargli fare il pieno di dolcetti o scherzetti. Non mancano i concerti dal vivo con i TaxiWar e per gli amanti della corsa ecco a Villa Verucchio la prima “Scalata alla Rocca”. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà questo lungo fine settimana a Rimini e provincia.

Halloween dal Peter Pan al paradiso

La notte di Halloween si balla al Peter Pan con un super dj: Ilario Alicante che si conferma sempre più uno dei più importanti dj italiani in assoluto. Un talento in costante crescita, capace di diventare il più giovane dj che abbia mai suonato a Timewarp, uno dei festival techno più importanti al mondo. Serata da non perdere! Appuntamento venerdì, invece, alla discoteca Top club/Frontemare di Rivazzurra con la Réunion Paradiso Rimini, il secondo evento dell'anno, in ricordo della gestione di Gianni Fabbri. A salire in consolle ci sono i dj guest Gianni Morri, Massimo Padovani, Michelino dj, Paolino Zanetti. Ospite Mark Lanzetta con il suo ipnotico violino.

JustFor1Day porta a Rimini i TaxiWars

Se ami i concerti non puoi perdere domenica la rassegna musicale di JustForDay che porta a Rimini i TaxiWars, ecclettico progetto jazz-rock di Tom Barman, leader e frontman della band dEUS e il sassofonista belga-newyorkese Robin Verheyen. I TaxiWars presenteranno l’album “Artificial Horizon” frutto di energia e bravura.

Halloween da Pennabilli a Rimini passando per Bellaria

Se vuoi trascorrere momenti da paura con i tuoi figli la destinazione sarà Pennabilli. Diversi gli appuntamenti, da Dolcetto a scherzetto all’orto dei frutti dimenticati per continuare a tavola con penne offerte per tutti e, infine, si porta dolce e salato per banchettare insieme.

A Bellaria, invece, ritorna l'evento "Isola di Halloween". Una giornata di paura. Appuntamento imperdobile per gli amanti dell'autoscatto con “Fatti un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi......Posta e vinci”. La foto più bella riceverà un premio. Le vetrine dei negozi dell’isola saranno addobbati a tema dai negozianti e anche grazie alle decorazioni fatte dai ragazzi della 3a e delle 5e elementari della Scuola Tre Ponti di Bellaria Igea Marina. Dolci e Caramelle per tutti i bambini. Per l’occasione l’isola si accende con le nuove esclusive luminarie.

Speciale Halloween anche al Museo della città con il Piccolo mondo antico. I bambini più coraggiosi potranno aggirarsi nei sotterranei del museo alla scoperta di un essere misterioso risvegliato da un’antica maledizione. In una notte magica un angelo e un fantasma accompagneranno i giovani in un misterioso viaggio attraverso preziosi dipinti del Seicento-Settecento.

Brividi a misura di bambino nei parchi della Riviera

Poche cose mettono d’accordo grandi e piccini. Una di queste sono i parchi di divertimento e in questo fine settimana c'è l'imbarazzo della scelta: Italia in Miniatura, Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica si celebra Halloween, la festa da non perdere. Quattro giorni fra squali, delfini e un intero mondo stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera si divertono, fra laboratori, spettacoli, dolcetti in regalo e decorazioni… da paura.

Halloween e Ponte Ognissanti a Riccione Terme

Anche a Riccione terme si festeggia Halloween tra coccole e pozioni magiche nelle calde piscine termali del Percorso Termale Sensoriale con momenti di divertimento, benessere e relax di corpo e mente.

Scalata alla rocca di Verucchio e passeggiate da brividi

Mangiato troppi dolci ad Halloween? Potrai smaltirli con la scalata alla Rocca di Verucchio o con le passeggiate di Halloween. Per la prima volta venerdì a Villa Verucchio si corre la "Scalata alla Rocca" con suggestivo passaggio nella Rocca Malatestiana. La podistica fa parte del 35esimo appuntamento della solidarietà. L'incasso sarà devoluto all'associazione rimini for Mutuko.

Se la corsa non fa per te, puoi fare una passeggiata da paura con Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica. Tre le camminate di Halloween della durata di due ore tra torture, presenze misteriose e leggendarie, miracoli e perfino il rogo di una 'strega' in piazza Tre Martiri. Non mancheranno fiabe e leggende sulla festa più misteriosa dell’anno. Raccomandata una tazza di camomilla

Da Moby Dick a The Rider

Domenica al Teatro Dimora da non perdere la prova aperta del nuovo spettacolo in produzione “Moby Dick”. La drammaturgia è di Francesco Niccolini. Mentre al cinema Tiberio sarà proiettato in prima visione il film “The Rider” il sogno di un cowboy di Chloé Zhao con Brady Jandreau, Mooney e Tim Jandreau. Basato su di una storia vera,

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni