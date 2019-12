Weekend con Barbara De Rossi, Andrea Santonastaso, mercatini di Natale, mostre e tatuaggi

L’atmosfera natalizia sta invadendo tutta la provincia tra piste di pattinaggio, luminarie, villaggi di Babbo Natale e presepi. Molti gli appuntamenti di questo fine settimana che daranno il via alle iniziative che porteranno a Capodanno. Da non perdere, questo weekend, la Cesenatico Tattoo Convention a Bellaria, l’inaugurazione delle mostre di Ivano Fabbri e Franco Gobbi, Borgosolidale, Barbara De Rossi a teatro e Andrea Santonastaso con il suo monologo di fumetti. Uno sguardo anche all'ambiente e alla solidarietà con il Wwf ed il Santa Claus Rubicone bikers benefit . C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

La città del Natale è a Cattolica

Da venerdì a Cattolica si respirerà l’atmosfera natalizia con “città del Natale” iniziativa ricca di momenti da vivere. Si parte con il salotto Goumet tra i Viali Bovio e Matteotti, l’appuntamento più trendy del Natale in Riviera, un vero e proprio punto di incontro, non solo per i cattolichini. Qui si troverà ampia scelta e qualità nel food&beverage per un apericena delle feste davvero “cool”. In Viale Bovio si potrà cimentarsi anche nel pattinaggio con una pista di ghiaccio ecologica, nel segno della sostenibilità. Se ami i mercatini artigianali di Natale dirigiti in Piazza del Mercato mentre Piazza della Repubblica si trasformerà in vero e proprio Winter Park. La Galleria Hotel Kursaal, invece, ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale”.

Da Borgosolidale a Santarcangelo Green

Al Borgo San Giuliano torna il consueto mercatino natalizio insieme ad un appuntamento speciale: costruire un mandala. Oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese, infatti, si danno appuntamento al Borgo per costruire insieme un grande “Mandala” variopinto con segatura di mille colori. Artisti di strada animeranno viale Tiberio addobbato con le bancarelle ricche di tante idee per il tuo Natale solidale.

Anche Santarcangelo diventa green. Domenica sarà inaugurato l’EcoNatale 2019 che darà il via ad una serie di eventi fra mercatini, concerti, spettacoli, mostre e presepi, mentre le luminarie che abbelliscono i borghi del centro con i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi quest’anno sono presenti anche in alcune frazioni con il simbolo caratteristico della chiocciola di Cittaslow.

La fantasia del recupero a Poggio Berni

A Poggio Berni domenica inaugura "la fantasia del recupero" il presepe al Mulino Sapignoli. Tradizione e innovazione trovano una sintesi armoniosa nell’antica e suggestiva cornice del Mulino Sapignoli con un tema di grande attualità: “La fantasia del recupero” , Questo il titolo scelto con l’intento di promuovere tra le nuove generazioni una buona educazione ecologica attraverso un uso consapevole del rifiuto. Per l’occasione, grazie al riciclo creativo, sono stati utilizzati esclusivamente oggetti e materiali destinati, altrimenti, al bidone della spazzatura, trasformati e riproposti in nuova veste come ad assumere una seconda vita.

Bellaria: regno del tatuaggio per due giorni

La tua passione sono i tatuaggi? Il fine settimana giusto per te è a Bellaria Igea Marina dove al Palacongressi apre le porte alla Cesenatico Tattoo Convention. la kermesse sarà caratterizzata da contest, sfilate, premiazioni, spettacoli e oltre 90 grandi artisti esperti in tutti gli stili di tatuaggi, provenienti sia dall'Italia che dall'estero: tra loro spiccano Kevin Pomponi, che dalla Svizzera porterà la sua interpretazione del tatuaggio in stile realistico, Silvia Pretto, anch’essa artista di altissimo livello nel genere realistico e molti altri. Non mancheranno, infine, Gian Maurizio Fercioni, papa' del tatuaggio italiano.

Biblioterapia con Lina Bolzoni

Sabato non perdere a Rimini l’ultimo appuntamento con la rassegna “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri”. Lina Bolzoni, critica letteraria, porterà gli ospiti in un viaggio affascinante negli spazi magici di biblioteche e studioli raccontando la lettura attraverso i grandi miti e i grandi autori.

Da Fragile a Inox Riflessi di luce

Venerdì inaugura la mostra fotografica del santarcangiolese Franco Gobbi dal titolo "Fragile". La mostra è allestita presso le sale del Museo storico archeologico di Santarcangelo. Un nuovo accostamento, un nuovo dialogo tra arte antica e arte contemporanea che coinvolge ancora una volta il patrimonio museale del Musas attraverso una nuova fase del progetto “Arti per il contemporaneo, arti per il territorio”.

A Rimini, invece, alla Galleria Arte e Media inaugura “Inox Riflessi di Luce” la personale di Ivano Fabbri, artista “unico” nell’uso delle superfici metalliche. Fabbri coniugando l’esperienza nel design industriale e la passione per la ricerca visiva, ha elaborato una sua personalissima tecnica artistica, complessa e laboriosa, animando l’acciaio inox con abrasioni, tagli e assemblaggi. Il risultato finale: l’acciaio che diventa “lirico”. Da non perdere!

Dalla Banda città di Rimini a Sting

Ti piace festeggiare i compleanni? Allora non mancare al 16esimo compleanno del Centro commerciale I Malatesta. Per l’occasione domenica la Banda città di Rimini festeggerà il Centro con il concerto “Aria di Festa, la vera storia della musica da ballo romagnola”.

Invece nella Sala del Giudizio del “Museo della Città” si svolgerà “Mariposa Libre”: Cristina Di Pietro canta Sting. Il nuovo progetto di Cristina Di Pietro dedicato al grande cantautore britannico sia del periodo dei Police che del periodo da solista. Con un trio d'eccezione formato da Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al contrabbasso, il concerto toccherà tutti i capolavori di Sting.

Di teatro in teatro

Se vuoi trascorrere una sabato sera a teatro al Teatro Villa di San Clemente va in scena “Pezzi”, rivelazione della settima edizione del Roma Fringe Festival 2019. Lo spettacolo ha vinto sul palco del Teatro Vascello il premio di Migliore spettacolo assegnato dalla giuria composta da Ulderico Pesce, Pasquale Pesce, Valentino Orfeo, Antonio Rezza e presieduta da Manuela Kustermann, aggiudicandosi anche una tournèe fra tutte le realtà nazionali del progetto Zona Indipendente, cui aderisce anche Città Teatro. Dopo lo spettacolo degustazione di birra artigianale a cura di Birra Amarcord in compagnia degli artisti.

La musica Jazz è musica di libertà, incertezze e creatività se ami il genere la serata per te è domenica al Teatro “Angelo Mariani” di Sant’Agata Feltria. Qui sarà di scena il jazz col santagatese Pierluigi “Staggia” Vicini & friends, che saliranno sul palco per Natale in Jazz. Il gruppo ci avvolgerà nelle calde note del grande jazz, tra standard e rivisitazioni in chiave natalizia. Al teatro Massari venerdì Barbara De Rossi sarà in scena con Francesco Branchetti per uno spettacolo tratto da un celebre testo di Mark Twain. Uno spettacolo che arriva a San Giovanni in Marignano dopo aver debuttato al Festival Teatrale di Borgio Verezzi nell’estate 2018 e dopo una lunga tournée: accanto agli attesissimi protagonisti sul palco ci saranno anche i mimi Umberto Bianchi e Raffaella Zappalà. All’Auditorium della Fiera di Morciano, invece, appuntamento speciale con “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” Il bolognese Andrea Santonastaso, sarà sul palco con monologo disegnato. Un omaggio che non vuole omaggiare nessuno. Una dichiarazione di resa di fronte alle sentenze perentorie del destino. Una dichiarazione d’amore per Andrea Pazienza il più grande disegnatore di fumetti, ma anche pittore, autore, poeta e tanto altro. Lo fa attraverso le parole scritte da Christian Poli.

Santa Claus Rubicone bikers benefit

Se ami i motori e vuoi essere d’aiuto allora non puoi mancare alla seconda edizione del Santa Claus Rubicone Bikers Benefic. Sabato partendo dal Presepe di Sabbia di Rimini, un gruppo di persone munite di moto e auto vestiti da Babbo Natale raggiungeranno la Casa Accoglienza AROP con un carico di doni con l'idea di far divertire e sorridere i bambini in cura all'ospedale pediatrico oncologico di Rimini.

Caccia alla cartuccia

Se ami e rispetti l’ambiente domenica puoi scegliere di partecipare a Verucchio all’operazione del Wwf “Bosco Pulito” XXIX edizione “Caccia alla cartuccia” XIX edizione E’ un’operazione che ne contiene tante. Questa edizione invernale è dedicata alla Pulizia del Bosco dell’ Oasi e di parte del bosco confinante dove qualcuno al riparo da occhi indiscreti e attenti ha buttato rifiuti che con il tempo sono stati in parte fagocitati dalla vegetazione.

La magia del cinema

