Weekend in mezzo alla natura ma anche in visita a musei e monumenti

Un fine settimana dove piano piano si ritorna alla normalità con la possibilità di fruire nuovamente della biblioteca Gambalunga, di visitare il Museo della Città, Castel Sismondo, che ospita la mosra dedicata a Fellini, e la Domus del Chirugo. Non mancano anche le occasioni per passeggiate in collina.

Musei, monumenti e chiese aperte

Dopo giorni di chiusura questo weekend si tornano ad ammirare i musei e le bellezze storiche di Rimini. Riaprono con ingressi contingentati il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, la Biblioteca Gambalunga, il Castel Sismondo. Sabato appuntamento nella Sala del Giudizio del Museo della Città dove verrà presentato “Beggar's Opera”, tumultuoso poema scritto dal regista teatrale, commediografo e saggista riminese Bruno Sacchini.



Le chiese tornano ad essere aperte al pubblico negli orari consueti. Tra gli edifici religiosi è consigliata una visita al Tempo Malatestiano in via IV Novembre una vecchia chiesa francescana dedicata a San Francesco, ampliata e trasformata da Sigismondo Pandolfo Malatesta nel 15esimo secolo; fu adibita a cattedrale nel 1809. Anche la chiesa di Sant'Agostino in via Cairoli, merita una visita. Fu cattedrale della diocesi di Rimini dal 1798 al 1809. La chiesa, dedicata a San Giovanni Evangelista, è nota come "di Sant'Agostino" in quanto gestita dai padri agostiniani dal XIII secolo fino alle soppressioni napoleoniche. Da visitare anche la chiesa di San Francesco Saverio, in piazza Ferrari, più nota come chiesa del Suffragio. È una chiesa cattolica del centro storico di Rimini, fondata a inizio Settecento dai Gesuiti. L'annesso collegio è dal 1981 sede del Museo della città di Rimini.

Mostre

Al Castel Sismondo è ancora possibile visitare la mostra “Fellini 100.Genio Immortale”. Al Museo della Città, invece, è possibile visitare la mostra fotografica “CoinVolti”, inaugurata lo scorso 23 febbraio 2020. Il curatore è Samuele Ramberti, Casco Bianco in Servizio Civile con La Comunità Papa Giovanni XXIII nei Paesi Bassi. La mostra racconta di Volti che cambiano, in seguito a un’esperienza che li immerge in una realtà conflittuale e che promuove l’incontro con altri volti, segnati dall'ingiustizia e dalla fatica. Volti stravolti da un’esperienza che cerca di stravolgere un contesto di violenza per trasformarlo in modo nonviolento e restituirgli orizzonti di speranza.

Passeggiate in mezzo alla natura

Il fine settimana è l’ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta, allora perché non fare una bella passeggiata in mezzo alla natura? Da venerdì a domenica Cristian Savioli Guida Turistica - Guida Ambientale Escursionistica organizza delle passeggiate. Venerdì si cammina dalla Rimini romana a quella medievale attraverso racconti, storie, leggende. Eroi e vita quotidiana. Ma anche "Dall'Arco al lago". Una passeggiata per scoprire uno dei parchi più amati dai riminesi, quello della Cava, con il suo affascinante lago. Sabato, invece, si cammina in Valmarecchia tra vecchie storie di maghi e viaggiatori, strani segni su pietre e muri, che danno a questa passeggiata un fascino intenso. Infine domenica appuntamento con "Sguazziamo nel paese delle favole".

Sempre domenica il WWF Rimini propone un’escursione nella zona di Piobbico. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 14 Km e un dislivello di 700 m. Tempo di percorrenza 6 ore. È necessario abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri.