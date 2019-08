Un coinvolgente weekend tra calici di stelle, sagra della patata, musica e pigiama party

Musica protagonista in questo week end di agosto: da Achille Lauro a Calcutta, da Emis Killa ai Tiromancino a Dj Andrea Damante. Senza dimenticare la tradizione con la sagra della patata, le degustazioni del nettare rosso con Calici di stelle ed il divertimento con il pigiama party sotto le stelle. C’è l’imbarazzo della scelta. Scegli l’appuntamento ideale per te

Dalla Beach Arena a Deejay on stage alla Villa delle Rose

Venerdì nell’area di Deejay on stage a Riccione serata a tutto ritmo interpretata da uno dei rapper più seguiti del Paese, Emis Killa, insieme a Quentin 40, uno degli artisti più originali della trap italiana, Chadia Rodriguez, tra le poche donne rapper italiane e un altro rapper, il milanese Ernia, il cui ultimo album è già Disco d’oro. Sempre venerdì, ma alla Villa delle Rose di Misano special guest il dj Andrea Damante. Un big della disco che arriva alla Villa delle Rose poche settimane dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Think About e che farà ballare tutta la notte. Nella notte di San Lorenzo, invece, in attesa di vedere le stelle cadenti sempre a Riccione sul palco di Radio Deejay ci saranno i Tiromancino con l’ultimo singolo Vento del sud. Insieme a loro Diodato, il raffinato artista di cui è appena uscito il nuovo brano dal titolo Non ti amo più Se preferisci invece la musica rap puoi fare un salto a Rimini dove sul palco della Beach Arena saliranno Achille Lauro, innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche e Afrojack il dj numero 8 del mondo della Top 100 di DJ Mag nonché fidanzato di Elettra Lamborghini, faranno ballare e divertire il pubblico presente per una serata indimenticabile.

Led Zeppelin VS Guns N' Roses

Ami la musica rock? Domenica al Teatro all'Aperto di Poggio Torriana si svolgerà uno dei concerti più attesi all’interno della rassegna Rimini Classica: Led Zeppelin VS Guns N' Roses. 70 musicisti sul palco, per un line up strepitoso.

Concerti all'alba

Proseguono i concerti all’alba. Se non te ne sei perso nessuno, o al contrario te li sei persi, ecco un’altra occasione per ascoltare buona musica aspettando il sorgere del sole. L’appuntamento è per domenica nella spiaggia 63/64 con un omaggio a Moby Dick di Herman Melville, uno spettacolo che celebra i duecento anni dalla nascita di uno dei più grandi autori che hanno raccontato il mare e il suo mistero.

Dai calici di stelle alla sagra della patata il passo è breve

Vuoi trascorrere una serata tranquilla sorseggiando del buon vino e ammirare le stelle cadenti? Allora la scelta per te è Santarcangelo dove si rinnova l’appuntamento con "Calici di Stelle". Venerdì e sabato le vie del borgo medievale saranno il magnifico sfondo delle due serate in cui potrai scoprire i sapori della produzione vinicola della Romagna. Le piazze e le vie saranno animate da diverse tipologie di artisti per un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Se ami la tradizione, invece, sabato e domenica non puoi perderti a Montescudo la 47° Sagra della Patata dove potrai gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate. E sabato ci sarà anche Mirko Casadei in tour.

Pigiama Party sotto le stelle

Vuoi trascorrere una serata divertente con i tuoi figli? Venerdì non ti puoi assolutamente perdere lo spettacolare Pigiama Party sotto le stelle. a Italia in Miniatura. L’evento più atteso e divertente dell’estate. Si festeggia con fiabe, spettacolo, scienza e comicità, per finire con una battaglia di cuscini sotto le stelle cadenti.

3 giorni da vivere a Montefiore Conca

Perché non trascorrere una serata diversa dal solito in compagnia di amici in attesa delle stelle cadenti? L’appuntamento è venerdì a Montefiore Conca con il Green Spritz Dinner Party. Sabato, invece, l’appuntamento è con l’arte. Il MISAM, il museo di arte contemporanea all’aperto si arricchirà di una nuova opera scultorea. Il week end di Montefiore si chiuse domenica con il primo Raduno Vespa, Ape e Scooter, il motoincontro dedicato ai giovani.

Vela illuminata con la commedia francese

Venerdì appuntamento con la Vela Illuminata a Perticara per la commedia francese "Un’estate in Provenza" di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena, seguita sabato da una nuova serata nel Chiostro San Giuliano di Rimini per una selezione di cortometraggi realizzati da Alcantara Teatro e il secondo momento delle lezioni di cinema con Paolo Pagliarani. La Vela Illuminata prosegue domenica a Saludecio con un’altra commedia francese, Molière in bicicletta di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini e Lambert Wilson, attori impegnati a riportare in scena “Il misantropo”.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni.