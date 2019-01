Fiera, mercatini e legionari in marcia per un weekend 'slow'

Un fine settimana 'slow' per ricaricarsi dopo le feste? Gli appuntamenti per rilassarsi, divertirsi, emozionarsi e deliziare il palato non mancano anche in questo week end di ritorno ai ritmi abituali.

Le curiosità, tra tradizione e passato

Per chi non fosse appagato dalle abbuffate festive l’appuntamento è a Verucchio per l’immancabile appuntamento con la Fira de Bagòin , la fiera tradizionale in programma da venerdì a domenica. Stand gastronomico con i piatti della tradizione romagnola. musica, spettacolo e intrattenimento.

Per gli irriducibili del Natale, ultimo week end di presepi: sono visitabili fino a domenica i presepi di sabbia sulle spiagge di Marina Centro (bagni 3 - 4), e Torre Pedrera (all'altezza del bagno 65). Allestito fino a domenica anche il presepio di Ilario Fioravanti al Museo di Saludecio e del Beato Amato.

Cesare arriva a Rimini e arringa la Tredicesima Legione: sabato 12 gennaio fa tappa in città “Il cammino dei Cesari” il nuovo evento di rievocazione storica che unisce Savignano sul Rubicone, Cesena e Rimini. Il corteo partirà alle 20 dalla piazzetta della Chiesa ortodossa delle Celle per raggiungere, insieme ai legionari, piazza Tre Martiri al Foro di Ariminum: qui, alle 22 Cesare terrà la sua arringa alla Legio XIII davanti al suggestum.

Da segnalare inoltre domenica 13 gennaio Rimini marketplace, iniziativa che negli spazi dell’Altromondo studios raccoglie i migliori espositori d’Italia di oggetti e abbigliamento vintage. Design, collezionismo, modernariato, artigianato, oltre a proposte di street food, momenti di animazione e dj set.

Teatro e mostre

La musica di Cole Porter si sposa con l’immaginario di William Shakespeare in Kiss me, Kate, fortunato musical riallestito in Italia dalla storica Compagnia Corrado Abbati in scena al Teatro Galli di Rimini sabato 12 gennaio (ore 21, spettacolo fuori abbonamento). Venerdì 11 gennaio al Teatro degli Atti (ore 21) riflettori su Roberto Mercadini che per la rassegna “In scienza e coscienza. Narrazioni scientifiche”, racconterà come è comparsa e si è evoluta la vita sulla Terra. Con il suo stile acrobatico e paradossale Mercadini collegherà eventi “ancestrali” ad avvenimenti storici, a personaggi del passato (Galileo, Michelangelo ecc.).

Per i più piccoli appuntamento di spettacolo e magia al Salone Snaporaz di Cattolica dove domenica 13 gennaio alle 16.30 Michele Cafaggi presenta "L'omino della pioggia".

Chiude il 13 gennaio con un vernissage su invito la mostra allestita negli Spazi di Augeo di Rimini dedicata a Pinocchio e realizzata dall’artista toscano Federico Santini curata dal professor Marco Baldassari. La mostra fa parte di "Viaggio primo", kermesse dove arte, musica cinema e teatro danza si rapportano con tre romanzi della letteratura favolistica, epica e di fantascienza uniti dal tema del viaggio.

DALLE ALTRE CITTA': GLI EVENTI A CESENA - RAVENNA - FORLI' (clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

Musica

Il Teatro Sociale Novafeltria inizia il 2019 all’insegna della musica ospitando venerdì 11 gennaio il Joyspell Gospel Choir che presenta Freedom Suite. Dedicato a Federico Fellini il reading musicale proposto dalla rassegna Contaminando e in programma domenica 13 dicembre alle 17 alla Sala del Giudizio del Museo della città di Rimini. Sul palco il Trio Eccentrico e l'attore Renato Geremicca.

Massimo Marches e Gionata Costa sono Miscellanea Beat, protagonisti del nuovo live in programma sabato 12 gennaio all’Hobos di Rimini, mentre la Domenica del Borgo Est di Santarcangelo propone il 13 gennaio Mack, un vortice di hip hop, jazz ed elettronica. Domenica iniziano anche gli itinerari musicali di Morciano con Sax Groove, concerto che vedrà protagonista il Mirò Saxophone Quartet, quartetto di sassofoni accompagnato per l’occasione da Matteo Salvatori.

Cinema

Il Cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione per Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 gennaio (n prima visione per Rimini, il film La donna elettrica di Benedikt Erlingsson con Halldóra Geirharðsdóttir e Jóhann Sigurðarson. Accolto con entusiasmo all’ultimo Festival di Cannes, La donna elettrica è una commedia travolgente e fuori dagli schemi, capace di unire emozione, impegno e divertimento. Qui tutti gli appuntamenti in sala.