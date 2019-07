Weekend travolgente con la Notte Rosa: big in concerto, gare di ballo, cabaret e fuochi d'artificio

È arrivata la grande festa dell’estate, il capodanno estivo in Riviera che quest’anno ha lo slogan “Pink R-Evolutin”. Questo week end la Riviera si colora di rosa, con cuore pulsante a Rimini. Molti gli appuntamenti che animeranno questo week end dal tramonto all’alba tra concerti, feste, performance, spettacoli e magiche scenografie. Un’esplosione di luci, suoni, immagini, colori e venerdì a mezzanotte il momento più atteso di questa notte magica: lo spettacolo di fuochi artificiali che illuminerà tutta la riviera.

Notte Rosa

Il calendario della due giorni rosa è ricco e variegato. La scelta è veramente ardua. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Come ogni edizione sarà protagonista la musica con i concerti di artisti del calibro di Francesco De Gregori, Deejay on stage a Riccione, The Kolors, gli Stadio, Federica Carta & Shade,Tiromancino, Benji&Fede, Mahmood, Roberto Cacciapaglia, Nina Kravitz e non mancherà la Notte Rosa dei Bambini.

A Rimini grande attesa per De Gregori. Ad aprire il concerto, alle ore 21,30 ci sarà il cantautore Tricarico, un artista fuori dagli schemi, in grado di toccare con rara sensibilità le più profonde corde dell’anima ma anche di regalare testi visionari, sfumati d’immaginazione e leggera ironia. Il concerto si chiuderà colorando di rosa il cielo con i fuochi che alla mezzanotte riempiranno in contemporanea il cielo di tutta la Romagna. Gli appuntamenti continueranno con il sorgere del sole. Alle ore 5:00 del 6 luglio, sulla spiaggia di RiminiTerme, un concerto emozionante di Roberto Cacciapaglia. Il grande compositore regalerà un'alba musicale con i brani del suo nuovo album Diapason. La notte di sabato tornerà ad essere rosa con il Galactica Electronic Music Festival. Nina Kraviz, la disc jokey e cantante russa si esibirà alla Beach Arena con Idriss D, Mattia Trani e Adiel, per la versione estiva del festival elettronico (ingresso a pagameto). A Misano la Villa delle Rose di Misano Adriatico propone due special guest: Andrea Damante e Gianluca Vacchi. A Cattolica l’appuntamento è con i Titomancino, Federica Carta e Shade , ma non mancherà la comicità con la Comedy central tour. La conduzione dello show è affidata Federica Cacciola e la coppia Gigi e Ross. Se preferisci trascorrere la serata con le risate tra amici a Rivabella l’attore comico partenopeo Massimo Burgada porterà il suo spettacolo ’Made in Sud’. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con Marcello Turroni, in arte Bimbobell. I bambini rideranno e si divertiranno con i travestimenti, le gag, i giochi, le canzoni di Bimbobell, ma anche gli adulti si lascieranno conquistare dall’irresistibile ilarità dei giochi strampalati in cui sono coinvolti insieme ai figli. Anche i parchi della riviera si colorano di rosa da Aquafan ad Oltremare, dall’Italia in Miniatura all’Acquario di Cattolico con Pink Positive

Cosa fare a Cesena

Cosa fare a Ravenna

Sportur summer edition

Non solo rosa, musica e spettacoli. Il week end a Riccione è di sport e svago con la EA7 Emporio Armani Sportour, summer edition, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, per un’estate all’insegna dell’attività fisica e del divertimento.

Sportdance

Sportdance: undici giorni tra sport e danza Eventi a Rimini

„I padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group ospitano il più grande evento al mondo di danza sportiva, Sportdance. Giunta alla dodicesima edizione, Sportdance, la più grande festa della Danza Sportiva al mondo (www.riminisportdance.it), ormai vero e proprio punto di riferimento per gli atleti italiani ed internazionali, ha aperto nei padiglioni di IEG con una madrina d’eccezione, Milly Carlucci. Con lei ci saranno anche i vincitori di “Ballando con le stelle” Sara Di Vaira e Lasse Matberg. Si rafforza inoltre la collaborazione con il territorio, con la concomitanza con la Notte Rosa. Sportdance è uno dei principali eventi sportivi che si svolgono in Italia, capace di dare un impulso reale alla vacanza sportiva, con un sapore sempre più internazionale grazie al WDSF Grand Slam Standard and Latin, le competizioni mondiali più importanti di balli latini e standard.

d“ Santarcangelo Festival

Un Festival slow & gentle, lento e delicato come il movimento di un dragone marino che riposa sul fondo del mare. Dopo un sirenetto nel 2017 e un unicorno nel 2018, da Madrid una nuova creatura mitologica inaugura la 49^ edizione di Santarcangelo Festival, terzo anno della direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Al via venerdì la manifestazione e alle 22 nella piscina olimpionica di Serravalle all’interno del centro Multieventi Sport Domus (San Marino) nell’ambito della Notte Rosa va in scena - o meglio, in acqua - la performance Dragon, rest your head on the seabed di Pablo Esbert Lilienfeld e Federico Vladimir Strate Pezdirc. Sei nuotatrici sincronizzate porteranno in vita un dragone scomponendo e ricomponendone l’immagine con straordinari effetti visivi, in uno spettacolo pensato per tutti coloro che hanno ancora voglia di meravigliarsi. Lo spettacolo replica sabato 6 luglio ore 21.30. A Santarcangelo invece decine e decine di performance negli spazi della città



Eco di Donna “Evolution”

Anche questo week end appuntamento con Eco di Donna “Evolution” e con la cantautrice toscana Giulia Pratelli che salirà sul palco della piazzetta Lacuadra dell'orto.

Dal Mulino Bianco al thriller

Se preferisci un week end alternativo e sei un amante delle merendine del Mulino Bianco potrebbe fare al caso tuo il tour del Mulino, un percorso innovativo su alimentazione e ambiente Tra i fiori all’occhiello del Tour c’è “Dove nascono i prodotti,” un’ampia area dalla forma circolare che permetterà ad adulti e bambini di essere “trasportati virtualmente” all’interno di un vero e proprio stabilimento. Merito di un’innovativa tecnologia, che prevede una proiezione filmata a 360° e che darà la possibilità a tutti i visitatori di scoprire i processi produttivi che danno vita ad alcune tra le più note merendine Mulino Bianco. Una vera e propria “Dispensa interattiva”. Se ami il thriller segnati l’appuntamento con Andrea Purgatori, uno dei più amati sceneggiatori e

giornalisti investigativi italiani, che fa il suo debutto nel romanzo con il libro "Quattro piccole ostriche" alla Libreria Riminese.

La magia del cinema

