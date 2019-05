Mercatini di fiori dal mare alla collina, gli attori di Star Trek e gite per un super weekend

Fiori che passione, tra piante, corsi e aperitivi

„Santarcangelo sabato e domenica torna a riempirsi di fiori e piante con la 31esima edizione di Balconi Fioriti. Mostre mercato, laboratori per grandi e bambini, visite guidate, spettacoli, incontri e la tradizionale premiazione del balcone più bello: tantissimi eventi animeranno quindi le vie del centro per la tradizionale due giorni dedicata a fiori, piante e giardini. Dalle 9 alle 22 piazza Ganganelli ospiterà la mostra mercato di balconi fioriti, con 50 espositori provenienti da sette regioni; dimostrazioni pratiche, laboratori e seminari. Piazza Marconi e via Don Minzoni saranno invece luoghi del benessere, con bancarelle dedicate ai prodotti naturali, eventi e iniziative di promozione di stili di vita e consumi salutari (comprese prove di yoga, pilates, karate e altre discipline), mentre via Battisti ospiterà la via degli orti con i migliori produttori agricoli del territorio. Non mancheranno anche i punti ristoro con le osterie romagnole dislocate in via Andrea Costa e nelle piazze Marini e Marconi, mentre l’arena del Supercinema ospiterà le giostre dei bambini.

„Torna a Riccione la mostra mercato I fiori del mare, un intero week-end che colora Viale Dante trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 11 e domenica 12 maggio il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi e Comitato viale Dante, con la collaborazione del Comune di Riccione, porterà floricoltori provenienti da tutta Italia con le più belle piante e fiori per interni ed esterni. Regine della kermesse primaverile saranno le rose, presenti in tantissime varietà, da giardino e rampicanti, rare e antiche come la Variegata di Bologna risalente al 1900, con accese striature porpora su un fondo bianco crema, o la profumatissima rosa inglese Gertrude Jekyll.

Si vola sulle ali del fantasy

„Prendete una affasciante betazoide, un guerriero esperto nella danza dell'acqua, un poliedrico interprete di tantissimi film, uno dei protagonisti della più famosa trilogia cinematografica di viaggi nel tempo e uno dei "padri" di Zagor. Avrete mescolato gli ingredienti di Starcon 2019, multiconvention di fantascienza, fantasy, scienza e non solo dal 9 al 12 maggio al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Quattro giorni dedicati al divertimento, alla leggerezza e alla possibilità di volare con la fantasia nei tanti scenari e nelle ambientazioni che il programma propone. Un nuovo ospite si aggiunge alla lunga lista già confermata: Vince Tempera sarà infatti tra i protagonisti della kermesse. Il Maestro verrà insignito del "Premio Alberto Lisiero per la divulgazione del fantastico". Negli anni scorsi il premio è stato ritirato da Dario Argento, Carlo Freccero, Alfredo Castelli, Charles David George Stross, Emiliano Mammucari. Un premio istituito in memoria di Alberto Lisiero, fondatore dello Stic Star Trek Italian Club, scomparso nel 2013.

La primavera del giro

Da non perdere sabato a Riccione l’inaugurazione della mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere. Nell’anno dedicato allo sport e al Giro d’Italia anche la biblioteca comunale ha voluto interpretare per questa occasione il tema delle due ruote e lo ha fatto con la mostra a cura di Fernanda Pessolano e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, con il suo corollario di laboratori tattili e creativi. La mostra, ideata e realizzata da Fernanda Pessolano con testi di Marco Pastonesi, è composta da 10 illustrazioni tattili dedicati ai 10 perché della bicicletta e da 15 postazioni da tavolo per il percorso con i ragazzi, una palestra tattile e giochi. Il taglio del nastro è in programma alle ore 15,30 e sarà seguito da un laboratorio e da una gustosa merenda in giardino (ore 17,30) in collaborazione con il Comitato Riccione Paese.

Sognando la California...

„tutto pronto per la quarta edizione del SoulHands, Music Art & Surfskate Festival. La festa della Surf Culture Made in Italy con esposizione di surf e Skate handmade, artigianato, arte e musica. Appuntamento sabato e domenica.