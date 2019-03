Giornate Fai, artisti del tatuaggio, fogheraccia, fiori e teatro per il primo weekend di primavera

Giornate Fai

Rimini, appuntamento con le Giornate Fai Eventi a Rimini

„In occasione delle Giornata Fai di primavera a Rimini, nel cuore del centro storico, sabato 23 e domenica 24 marzo sarà possibile visitare Palazzo Ripa, una delle più significative espressioni dell’architettura privata cittadina del 18esimo secolo. All’insegna della scoperta dei palazzi del centro storico sarà anche la seconda apertura, la Biblioteca Civica Gambalunga. Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse storico culturale. La biblioteca, è inserita fra le più belle biblioteche nel mondo, un edificio che tutti conoscono ma di cui forse pochissimi conoscono la storia nascosta fra le sue pareti. Inoltre sarà possibile visitare un luogo d’eccezione: l’Oratorio di San Giovannino, che conserva alcuni arredi della chiesa seicentesca: piccoli quadri con episodi della vita di San Girolamo, eseguiti da Cesare Pronti intorno al 1687.

Fiori che passione

Rimini, La primavera sboccia a Castel Sismondo con Giardini d'autore Eventi a Rimini

„Da venerdì 22 a domenica 24 marzo Giardini d'autore invade Castel Sismondo e piazza Malatesta che sbocciano per l’arrivo della primavera. Piante rare, fiori da collezione, mostre d’arte, conferenze e laboratori con grandi esperti di giardinaggio, installazioni di green design: il programma è ricchissimo. Ad aspettare gli appassionati del pollice verde collezioni botaniche uniche frutto della continua ricerca e passione dei vivaisti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, e dall’estero: tra di loro c’è chi festeggia 10 anni di presenza ininterrotta a Giardini d’Autore. Piante aromatiche e per l’orto in varietà curiose ed insolite, bulbi, semi, rose antiche e moderne, piante acquatiche, piante tropicali, frutti antichi, piante da ombra, e ancora arbusti insoliti a fioritura precoce primaverile, ellebori, piante grasse, camelie e azalee, piante rampicanti, agrumi storici e ornamentali, piante commestibili e tantissime altre curiosità vegetali: a Castel Sismondo e in Piazza Malatesta c’è tutto quello che serve nella creazione di veri e propri Giardini d’Autore.

Tatuaggi: tutte le novità

Tatuaggi, tra stili e tendenze: il lungo tour di Italia Tattoo Convention torna a Rimini Eventi a Rimini

„Un’immersione nel mondo dell’inchiostro su pelle, con tatuatori provenienti da tutta Italia, in un format “puro” e all’avanguardia, nato a Genova ed esportato da anni in tutta Italia. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo, il tour lungo lo stivale di Italia Tattoo Convention torna a far tappa a Rimini, all’Rds Stadium (piazzale Pasolini 1). La quarta edizione di Rimini Tattoo Convention approfondisce l’arte del tatuaggio in ogni sua sfumatura, ospitando più di cento provenienti da tutta Italia. La convention è aperta venerdì 22 marzo dalle 14 alle 23, sabato 23 marzo dalle 12 alle 23 e domenica 24 marzo dalle 12 alle 21.

Teatro... da brivido e da ridere

Rimini, Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio al Galli con "Dracula" Eventi a Rimini

„Da martedì 19 a giovedì 21 marzo al Teatro Galli in scena Dracula, il capolavoro letterario di Bram Stoker nella riscrittura di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, con Luigi Lo Cascio. Un viaggio notturno verso l’ignoto, un viaggio tra lupi che ululano, grandi banchi di foschia e cavalli dalle narici infuocate. In questo clima di illusione, di oscurità e paura si cala Dracula, il celebre testo di Bram Stoker nella riscrittura di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi.

Coriano, a Corte in scena Maurizio Lastrico Eventi a RimiAl Teatro CorTe di Coriano sabato, alle 21.15, ultimo appuntamento della stagione. Serata conclusiva dedicata alla comicità di Maurizio Lastrico e Quello che parla strano. Maurizio Lastrico è attore di solida formazione, autore e cabarettista ma anche protagonista di fortunate serie televisive come Don Matteo e la recente Io sono Mia, fiction biografica di successo trasmessa in Rai sulla vita – carriera di Mia Martini. I suoi spettacoli sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall'osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città.