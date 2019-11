Persone, profitti e performance: un workshop per gli albergatori

La stagione estiva è ormai archiviata, c’è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto, ma se sei un albergatore devi necessariamente partecipare a questo pomeriggio di formazione gratuita. L’appuntamento è per giovedì 21 novembre, dalle 14.00 alle 18.00 presso l’hotel Corallo di Riccione (Viale Gramsci, 113), dove si parlerà di risorse umane, cambiamenti del settore Hospitality e come mettere il tuo staff al centro della strategia di Web Marketing. L’evento vedrà coinvolti tre professionisti, ognuno nel proprio ambito: Roberto Barison (Human Trainer), Vittorio Molinari (Consulente Operativo e Formatore per l’ospitalità) ed Alex Alessandrini (Marketing Manager di Retorica Comunicazione). Sarà quindi un’occasione unica per potersi confrontare con chi si occupa dei diversi aspetti del marketing, della comunicazione e della gestione di una struttura alberghiera.

Il programma

Ore 14: accoglienza e check-in. - Ore 14.30: Roberto Barison ““Valorizzare le Risorse Umane. Come cambiare la visione del personale ed implementare nuove strategie meno dispendiose e più efficaci”. - Ore 15.30: Vittorio Molinari “Guidare o subire il cambiamento del settore Hospitality?”. - Ore 16.30: coffee break. - Ore 16.45: Alex Alessandrini “Lo staff al centro del web marketing”. L’evento è gratuito ed è aperto a chiunque abbia una struttura ricettiva, ma il numero è limitato. Questo il link per iscriversi e richiedere un accredito: https://www.retorica.net

