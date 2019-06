Zerocarnevale: in scena l’omaggio al Re dei Sorcini

Mezzo secolo esatto dal Pride di Stonewall a New York. Mezzo secolo di trasformazioni per Renato Zero. Sarà la notte perfetta, quella di giovedì 27 giugno, alle ore 21, per dare vita a uno Zerocarnevale in piena regola con la musica del Re dei Sorcini e l’omaggio canoro e scenico che gli renderà Ciri Ceccarini ai Giardini dell’Alba di Riccione (angolo tra viale Dante e viale Verdi). “Non è un gioco il Carnevale” sarà appunto il titolo dello spettacolo, tratto dal brano “Per non essere così” del cantautore romano che sarà il leitmotiv dell’intero spettacolo incentrato su colori e costumi che tuttavia, come sa chi è pratico della poetica di Zero, coincidono con un’idea di libertà fuori da schemi e ideologie che metta al centro l’uomo e il suo spazio, il più delle volte la periferia, dove Renato è venuto al mondo e ha trascorso i primi anni. La serata è a cura del Comitato Riccione Alba e si inserisce nella rassegna #AlbaonStage