Corsi di fotografia: perché iscriversi e dove farli a Rimini

Da alcuni anni gli smartphone hanno preso il sopravvento su reflex e macchine fotografiche compatte.

I nuovi smartphone integrano, in effetti, apparecchi fotografici sempre più completi e performanti, tanto che ci si chiede spesso a che possa servire, ormai, scattare con una vera macchina fotografica, piuttosto che col proprio telefono ultimo grido.

È inutile, quindi, seguire corsi di fotografia e scattare foto con le macchinette digitali preferendo gli smartphone? I professionisti rispondono di no. Le macchine fotografiche non sono morte, tutt’altro hanno ancora molti anni di vita.

Gli appassionati di fotografia lo sanno, perché la fotografia è un arte, un modo per immortalare per sempre un momento importante, per imprimere nel cassetto dei ricordi persone e momenti significativi.

Seguire un corso di formazione in fotografia è un buon modo per imparare le tecniche di base di questa forma d’arte, non occorre essere professionisti in quanto vi sono diverse tipologie di corsi, per principianti e non.

Ma cosa ci deve insegnare un corso di fotografia?

Per districarsi fra i numerosi corsi e scegliere il migliore per noi, la prima cosa da fare è chiedersi cos’è necessario imparare a un corso di fotografia, cosa bisogna sapere e conoscere, cosa ci aspettiamo dagli insegnanti.

Secondo noi, un buon corso di base deve:

spiegare il diaframma, il tempo di scatto e l'ISO, ossia il cosiddetto "triangolo dell'esposizione"

insegnare la differenza tra le varie fotocamere in commercio

come funzionano le fotocamere

quali sono le funzioni e opzioni basilari delle fotocamere

quali sono le regole base per imparare a scattare le fotografie

Corsi di fotografia a Rimini: dove iscriversi

Nella nostra città è possibile scegliere fra diversi corsi. Ecco a chi rivolgersi:

LabaRimini Accademia delle belle arti, Via Roma 64b

Foto Paritani, Via Madonna della Scala, 54,

Cescot Rimini, Via Cesare Clementini, 31,

Il Tempo ritrovato, Viale Vespucci, 46

Sara Bonvicini

TimeLab

Foto Avventura, via Sardegna, 4