Bagnino: tutto quello che devi sapere per prendere il brevetto

Occhiali da sole, abbronzato, canotta, fischietto e un’eccellente preparazione atletica: sono i bagnini di salvataggio. Una professione molto richiesta, soprattutto in estate. Infatti con l’arrivo della stagione calda spiagge, piscine e luoghi di villeggiatura si riempiono di turisti e vacanzieri che vogliono godersi una o più settimane di relax e cresce la richiesta di bagnini che veglino sulla sicurezza e serenità dei turisti.

Sulla riviera romagnola è uno dei profili maggiormente richiesti. Il bagnino, noto come assistente bagnanti o guardaspiaggia, è colui che è pronto a saltare sul moscone per il salvataggio più disperato, che scruta l’orizzonte dalle torrette per vegliare sulla sicurezza dei bagnanti, che apre/chiude sdraio-ombrelloni e accoglie i clienti.

Diventare bagnino è una passione per il mare e per il prossimo. Essere bagnino infatti significa avere una predisposizione per aiutare il prossimo e dev’essere pronto a intervenire dando il primo soccorso a chi si trova in difficoltà. Essere in grado di saper gestire le emergenze, pertanto, è fondamentale per un aspirante bagnino. Inoltre è una professione che richiede una particolare formazione ed una completa preparazione tecnica, oltre ovviamente ad ottime capacità natatorie ed un fisico allenato.

Per diventare un bravo bagnino di salvataggio è necessario seguire dei corsi di formazione che, come obiettivo finale, deve necessariamente puntare all’ottenimento del brevetto da bagnino. Quest’ultimo è indispensabile per poter lavorare nell’assistenza bagnanti.

I corsi di formazione possono essere svolti presso i seguenti enti: Società Nazionale di Salvamento, Federazione Italiana Nuoto sezione salvamento e Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

Possono frequentare i corsi tutti le persone di un’età compresa tra i 16 e i 65 anni, ed essere in possesso di idonee condizioni psicofisiche certificate da un medico.

Alla fine del corso, e dopo il superamento dell’esame finale (teorico e pratico), verrà rilasciato il brevetto di bagnino. I corsi possono anche prevedere dei tirocini prima della prova finale.

Corsi disponibili su tutto il territorio nazionale che prevedono una formazione teorica e pratica. Tra le materie insegnate citiamo, ad esempio, nozioni di primo soccorso (anche in caso di asfissia e arresto cardiaco), anatomia, meteorologia, trattamento delle acque di piscina, in materia di responsabilità e sicurezza e sulla tutela ambientale e sanitaria. Ricordiamo anche i corsi dedicati alla somministrazione dell'ossigeno e all'uso del defibrillatore.

Inoltre citiamo le tecniche di recupero di un soggetto in stato di pericolo in acqua e le tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento.

Brevetto bagnini di salvataggio

Per quanto riguarda il brevetto bagnino, in Italia sono attualmente disponibili tre diverse tipologie:

- Brevetto P: permette di operare soltanto in piscina

- Brevetto IP: per acque interne (ovvero laghi) e anche piscina

- Brevetto MIP: il più completo che permette di operare al mare, in acque interne e nelle piscine.

Ricordiamo, infine che il brevetto ha validità triennale.

Concludiamo con tempi e costi. La durata temporale del corso dipende dalla cadenza settimanale delle lezioni; normalmente il corso base non dura meno di due mesi. Infine il prezzo che si aggira intorno ai 300 euro.

Corsi per diventare bagnino a Rimini

Fin Salvamento Rimini

Salvamento Rimini

Gli accessori più venduti sul web

Manuale per Assistenti Bagnanti

Manuale di primo soccorso

Manuale di primo soccorso in mare

Cinturino Portatile da Salvataggio