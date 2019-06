Corsi di autodifesa personale, dove e perchè farli a Rimini

I corsi di autodifesa sono sempre più diffusi perchè il mondo attuale è pieno di sfide quotidiane. Difendersi e prendersi cura di se stessi è un dovere verso noi stessi. Un corso di difesa personale è utile per gestire la paura e il panico in situazioni di aggressione fisica o furto. Inoltre aiutano ad aver maggior controllo su se stessi e a rispondere prontamente in caso di aggressione. Chiunque può fare un corso di difesa personale. Oltre ad imparare a difendersi, in questi casi viene insegnato l’autocontrollo e a prevenire situazioni di pericolo.

Se hai deciso di fare il grande passo e iscriverti ad un corso di autodifesa potresti non sapere quale scegliere. La scelta del corso giusto è molto importante e soprattutto negli ultimi anni l’offerta è davvero vasta.Ecco quindi alcuni consigli che vi aiuteranno nella scelta del corso più adatto alle vostre esigenze.

Corso di autodifesa personale: come sceglierlo

La prima cosa a cui fare attenzione è che il corso sia semplice e affine alle vostre inclinazioni; evita tecniche molto complesse che richiedono lunghi periodi di apprendimento. Scegli corsi con tecniche facilmente assimilabili ed immediatamente applicabili nel mondo reale.

Le tecniche devono essere versatili e adatte ad ogni tipologia di utente, da utilizzare anche se si indossano, ad esempio, tacchi e una gonna.

Il corso deve insegnare a gestire le situazioni dal punto di vista emotivo. E’ importante allenare non solo il corpo, ma anche la mente che deve essere pronta a gestire panico ed eventi imprevisti.

Rivolgiti ad insegnanti preparati, ufficialmente riconosciuti. Per avere informazioni sia sulla scuola che sul maestro chiedi ad esempio ad allievi o ex allievi.

E’ importante avere la possibilità di provare o assistere ad una o due lezioni in modo da rendervi conto personalmente se il corso è in linea con le vostre aspettative.

Infine evita classi troppo numerose che possono risultare poco proficue, preferendo quindi corsi con un numero contenuto di iscritti.

Corsi di autodifesa personale: dalle arti marziali miste al Krav Maga

All’interno dei corsi di autodifesa è possibile seguire lezioni su arti marziali specifiche, ma è anche possibile trovare corsi non dedicati ad una sola disciplina che insegnano tecniche MMA (arti marziali miste) riprese ad esempio da karate, ju jitsu, boxe e lotta a terra.

Per quanto riguarda, invece, le singole arti marziali più adatte all'autodifesa citiamo:

Krav Maga

Il Krav Maga (in Ebraico "combattimento con contatto a corta distanza") è un'arte marziale nata in Israele; si tratta di un sistema di combattimento che fonde diverse tecniche provenienti da varie arti marziali che ha come obiettivo primario la neutralizzazione dell’ostacolo nel minor tempo e col minor sforzo possibile. Il Krav Maga ignora completamente l'aspetto estetico puntando principalmente sul risultato pratico. Nel Krav Maga hanno grande importanza i colpi diretti a zone vitali del corpo come genitali, carotide e occhi.

Judo

Molto popolare in Italia, il Judo è un'arte marziale giapponese che può rivelarsi utile per la difesa personale. Un abile Judoka è in grado di sfruttare lo slancio dell'avversario a proprio vantaggio per portare il combattimento a terra dove le eventuali differenze fisiche vengono quasi annullate.

Boxe thailandese

Concludiamo con la boxe thailandese, uno sport da combattimento molto efficace nell'autodifesa che punta sui colpi portati con ginocchia e gomiti. Gomitate che possono risultare estremamente efficaci in una situazione di pericolo perché i gomiti sono molto più resistenti delle ossa delle mani.

Dove fare corsi di difesa personale a Rimini

A Rimini L’Associazione di volontariato “Rompi il silenzio” organizza, a titolo gratuito, ogni anno corsi di autodifesa personale femminili in collaborazione con i Carabinieri. Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. Il corso è articolato in 8 lezioni settimanali, di cui una teorico/informativa, è riservato a 25 donne residenti nel Comune di Rimini. Per sapere quando si svolgono i corsi, per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Casa delle Donne Piazza Cavour, Torre Civica, tel. 0541 704545, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Anche l'Accademia arti marziali di Rimini organizza corsi di difesa personale femminili e antiaggressione oltre che a programmi di difesa da aggressione singola o da più persone, difesa da aggressione da coltello e bastone. Per informazioni via Oberdan, 34, tel. 0541.21262

Poi ci sono altre palestre che organizzano corsi come:

Krav Maga - palestra schilling in via antonio Draghi 33

Krav Maga e Judo CSEN Comitato Provinciale Rimini, via Duca degli Abruzzi, 9

Box Thailandese

Athelitc Thai Gym, via Sebastiano Vanzi, 16

