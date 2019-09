Scuole superiori militari: Liceo Classico e Liceo Scientifico

Una scuola di vita ma non solo. Le scuole militari sono scuole superiori con percorsi formativi che si dividono in Liceo classico e liceo scientifico. Ma non sono i tipici licei. Chi entra in queste scuole uscirà con un carattere ed una personalità forte, completa. Saranno giovani responsabili, completi di solidi strumenti culturali e sociali. Sviluppano lo spirito di gruppo con attività sportive e addestrative che esaltino i valori della solidarietà, dell'amicizia e della sana competizione.

Alle scuole militari possono accedere studenti a partire dai 15 anni che, dopo aver iniziato il percorso di istruzione secondaria di secondo grado presso un liceo, decidono di continuare i successivi tre anni presso un istituto di formazione militare. Scegliendo di proseguire con questa scuola si vivranno tre anni intensi, che fanno la differenza: studio, addestramento militare e tanto sport con corsi di judo, karate, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro, istruzione formale e sanitaria. È anche previsto un corso intensivo di inglese, con stage estivo in Inghilterra.

In Italia sono presenti 4 istituti militari:

Scuola militare Nunziatella di Napoli (Esercito)

Scuola militare "Teulié" di Milano ( Esercito)

Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia (Marina Militare)

Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" di Firenze (Aeronautica Militare)

Questi Licei ospitano gli studenti per tutti gli anni di studio, mettendo anche a disposizione laboratori scientifici, biblioteche, aule di informatica, aule multimediali di lingue, palestre e diverse sale per il tempo libero.

Per in queste Scuole non basta fare una semplice richiesta, è necessario superare un concorso di selezione, bandito solitamente nei mesi di marzo/aprile.

Per superare il concorso è necessario possedere determinati requisiti e superare varie prove culturali e fisiche. Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere trovate nel bando di concorso pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di concorsi molto selettivi visto l’esiguo numero di posti disponibili; ad esempio per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati messi a disposizione solo 297 posti nelle varie scuole italiane.

Dopo aver conseguito il diploma ci si puó iscrivere a qualsiasi corso di laurea o partecipare ai concorsi per i ruoli delle Forze Armate. Inoltre con il diploma, gli allievi della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia portano a casa anche la patente nautica, mentre gli allievi della Scuola dell'Aeronautica militare "Giulio Douhet" conseguono il brevetto per ultraleggeri.

Concorso Scuole Militari: i manuali più venduti sul web

Scuole militari. Esercito, Marina, Aeronautica. Teoria e quiz

Scuole militari. Esercito, Nunziatella e Teulié, Marina militare, Morosini, Aeronautica militare Douhet. Teoria e quiz. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

Militest. I test culturali e psicoattitudinali di ammissione alle scuole militari. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

“