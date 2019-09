Quali sono le facoltà preferite dagli studenti in Italia 

Ci siamo occupati delle migliori università del mondo, non potevamo non occuparci anche di quelle italiane ed in particolar modo dei corsi di laurea preferiti dagli studenti in Italia.

Al primo posto troviamo la facoltà di Economia. A confermarlo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione. Secondo questi dati questo corso di laura ha contato ben 46mila immatricolazioni. Subito dopo troviamo Ingegneria industriale e dell’informazione con 38 mila iscritti. Poi abbiamo le facoltà a carattere scientifico (34 mila) inserite all’interno di un’unica categoria e, infine, quelle a carattere medico e socio-sanitario (32 mila), in larga parte a numero chiuso.

Chi scende nelle preferenze sono la facoltà di Giurisprudenza ed Architettura. Rispetto a dieci anni fa hanno visto ridurre notevolmente il numero di iscritti. Scendendo nel dettaglio, rispetto all’anno accademico 2010-11, gli immatricolati in Legge sono calati del 35% e Architettura ha visto un crollo delle immatricolazioni del 50%.

Per quanto riguarda, invece, il numero totale di matricole, al primo posto si posiziona La Sapienza con oltre 16 mila nuovi studenti. Troviamo poi l’università di Bologna e la Federico II di Napoli a quota 13 mila.

Le migliori facoltà secondo il mercato del lavoro

Diamo ora uno sguardo al mercato del lavoro con le classifiche di Almalaurea sul tasso di occupazione e retribuzione netta media a cinque anni dalla laurea per i laureati magistrali del 2013. I più pagati sono gli ingegneri con quasi 1.800 euro al mese ed un tasso di occupazione del 92%, seguiti da coloro che vantano un titolo in Economia e statistica pagati 1.580 euro al mese. Infine in terza posizione i laureati in ambito medico/sanitario con una paga di 1.500 euro ed un tasso di occupazione dell’89%.

Facoltà telematiche

Passiamo ora alle facoltà telematiche sempre più apprezzate dagli studenti italiani. Spicca in particolare l'Università online Napoli Pegaso, la sola del suo genere ad essere inclusa tra i principali venti atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa Università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 neoiscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti.

Studenti stranieri

Concludiamo la nostra panoramica con gli studenti stranieri. Nel 2018-19, secondo i dati del Miur, si sono iscritti nelle Università del nostro Paese 15 mila stranieri, provenienti principalmente da Romania (15%), Albania (9%), Cina (6%) e Marocco (5%). Le facoltà preferite sono state Economia (22%), Medicina (14%) e Ingegneria (12%).

