Iscrizione all'università in ritardo: costi e come fare

Sei stato indeciso fino alla fine e ora i tempi per iscriverti alla facoltà che hai scelto sono scaduti? Non ti preoccupare. Hai ancora la possibilità di iscriverti all’università, anche se in ritardo.

Tuttavia, è una procedura che comporta dei costi aggiuntivi e delle problematiche, quindi se è possibile, cerca di immatricolarti nei tempi. In caso contrario, ecco come procedere.

Facoltà a numero chiuso

Iniziamo dalle facoltà in cui si entra con un test d’ingresso come la facoltà di medicina. In queste facoltà è il Ministero dell’Istruzione a stabilire non solo la data del test, ma anche quella entro cui immatricolarsi, una volta pubblicate le graduatorie nazionali.

Se ti trovi in questa situazione la cattiva notizia è che in queste facoltà non esiste la possibilità di prorogare i termini d’iscrizione. La buona notizia è che è possibile iscriversi ad una facoltà alternativa a numero aperto e tentare il test l’anno successivo. Inoltre è anche possibile iscriversi ad un'università telematica. Atenei dove, in molti casi, ci si può iscrivere tutto l’anno.

Facoltà a numero aperto

Nelle facoltà a numero aperto il periodo di immatricolazione è stabilito dalle singole università. Solitamente il periodo per iscriversi al primo anno è da luglio a fine settembre - metà ottobre.

Se non si fa in tempo la data entro quale è possibile iscriversi in ritardo è decisa dai singoli Atenei. In generale, è possibile immatricolarsi entro dicembre o gennaio, ma per conoscere la data esatta è necessario consultare il sito ufficiale dell’università.

Presso la segreteria studenti è possibile richiedere tutte le informazioni dettagliate, la modulistica e i documenti necessari.

In molti casi andrà anche inserita la motivazione per l’iscrizione in ritardo all'interno della domanda di ammissione, che dovrà essere accettata dal Rettore dell’Ateneo.

Inoltre, oltre al pagamento della tassa di iscrizione, si dovrà pagare anche una mora o sovrattassa. In alcuni Atenei è prevista una quota fissa (in genere tra i 65 e i 100 euro), mentre altre università stabiliscono l'entità della mora in relazione al ritardo rispetto ai termini regolari d’iscrizione.

