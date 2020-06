Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del Comune di Rimini

Assistenza domiciliare anziani: il servizio è volto a favorire la permanenza dell'anziano all'interno del proprio nucleo familiare. Gli interventi sono per sostegno e supporto alla famiglia e comprendono: igiene personale, preparazione dei pasti, accompagnamento, mobilizzazione, riordino dell'alloggio, attività di segretariato sociale (disbrigo pratiche, ecc.) ed interventi tendenti a favorire la vita di relazione della persona. Gli interventi vengono erogati sulla base di un progetto individualizzato e formalizzato a cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso e condiviso con l'anziano e i suoi familiari.

Dove rivolgersi

Servizio Assistenza Anziani, Via Ducale 7/9 - 47921 Rimini Telefono: 0541 704662 - 704000 Fax: 0541 704606

segretariatosociale@comune.rimini.it

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.30; giovedì anche 14.30-17.30 solo su appuntamento

Assistenza alle persone anziane non autosufficienti

La persona anziana non autosufficiente può accedere, a seconda del tipo di bisogno e della situazione familiare, a diversi servizi di assistenza socio-sanitaria: l’assistenza domiciliare, l’assegno di cura, l’assistenza in CRA (Casa Residenza per anziani non autosufficienti che comprende le ex case protette e le RSA Residenze sanitarie assistenziali), il centro diurno.

Per avere informazioni e accedere ai servizi ci si può rivolgere all’assistente sociale del Comune o al Servizio assistenza anziani dell’Azienda Usl di residenza.

L’anziano verrà visitato dall’Unità di valutazione geriatria territoriale, uno staff composto di norma da un medico geriatra, un infermiere e un assistente sociale, per l’elaborazione di un piano assistenziale personalizzato. Per ulteriori informazioni e consultazione: rivolgersi agli Sportelli sociali



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.