Assistenza agli anziani: centri diurni a Rimini e provincia

Il centro diurno è una struttura semi-residenziale destinata ad accogliere anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nell'arco della giornata; fornisce un sostegno alle famiglie impegnate nel lavoro di cura, così da permettere agli anziani di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente sociale.

Il servizio offerto dal centro diurno ha le seguenti finalità:

- offrire un sostegno e un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;

- mantenere e/o recuperare abilità e competenze relative all’autonomia, alla relazione interpersonale e alla socializzazione;

- assicurare interventi di carattere socio-assistenziale.

L'attivazione del servizio di Centro Diurno avviene dopo la valutazione da parte dell'Assistente Sociale responsabile del caso e dall'Unità di Valutazione Geriatrica distrettuale (Tel. 0541 736472 - Fax 0541 449487), che predispongono, insieme all'anziano e alla sua famiglia, il Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere e i tempi di accoglienza nel Centro Diurno.

Strutture convenzionate presenti nella provincia di Rimini:

Centro Diurno Valloni, Via di Mezzo 1 Tel: 0541/367811 Fax: 0541/367854 Sito internet:www.istitutovalloni.it E-mail: crvalloni@libero.it

Via di Mezzo 1 Tel: 0541/367811 Fax: 0541/367854 Sito internet:www.istitutovalloni.it E-mail: crvalloni@libero.it Centro Diurno Fraternità Anziani , Piazzetta Dossi 4 e 6 (int. 1) Viserba Orario: da lunedì a venerdì 8-18 sabato 8-15 Sito internet:www.centrodiurno.it E-mail:fraternita.anziani@email.it

, Piazzetta Dossi 4 e 6 (int. 1) Viserba Orario: da lunedì a venerdì 8-18 sabato 8-15 Sito internet:www.centrodiurno.it E-mail:fraternita.anziani@email.it Casa dei Nonni V. Casale S.Ermete 784 Santarcangelo. 0541/758888-89

V. Casale S.Ermete 784 Santarcangelo. 0541/758888-89 Centro Diurno per Anziani Felice Pullè, viale Pistoia, 1 Riccione. Fino a nuove disposizioni gli uffici sono chiusi al pubblico. Per informazioni è possibile scrivere a cdapulle@comune.riccione.rn.it oppure comune.riccione@legalmail.it Per appuntamento telefonare al numero 0541 693832 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Per poter fruire del Servizio occorre essere: - residenti nel Comune di Rimini; - persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche.

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

L'anziano ed i suoi familiari partecipano alla copertura del costo dei servizi in base al reddito, così come previsto dal "Regolamento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza dei servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana".

A chi va presentata la richiesta?

La domanda verrà presentata al Servizio Sociale Territoriale del quartiere di residenza:

- Dipartimento servizi alla persona - Servizio anziani, in via Via Ducale 7/9 - 47921 Rimini

Telefono: 0541 704662

Orario: si riceve su appuntamento dal Lun. al Ven. dalle 8.30/12.30 e Mart. e Giov. dalle h 15 alle 17

E-mail: anziani.sociali@comune.rimini.it

- Servizio Assistenza Anziani Bellaria Igea Marina Telefono: 0541.343782 Email: servizioanziani@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

- Settore Servizio alla persona e alla famiglia Tel. 0541 428911

Fino a nuova disposizione gli uffici sono chiusi al pubblico. Per informazioni è possibile scrivere a servizisociali@comune.riccione.rn.it

Per appuntamento telefonare al numero 0541 428911 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.