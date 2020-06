Documenti utili per andare in pensione a Rimini

Dopo molti anni di lavoro ti stai chiedendo come andare in pensione? Sei nel posto giusto. Qui trovi tutte la documentazione necessaria da presentare per la domanda di anzianità. Il sistema pensionistico italiano è, infatti, molto articolato, ecco perché è importante capire bene la propria posizione in virtù dei requisiti maturati e delle variazioni apportate al sistema pensionistico.

Domanda di pensione di anzianità

Documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione richiesta

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi

Documentazione da allegare per richieste/agevolazioni/situazioni particolari

dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni dal reddito

modello RED (in caso di richiesta di prestazioni accessorie: trattamento minimo, maggiorazione sociale, trattamento di famiglia)

mod. COMB1 e la documentazione prevista (in caso di richiesta di attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla legge 140/85, art.6, e dalla legge 544/1988, art.6)

dichiarazione concernente le agevolazioni di legge richieste con allegata documentazione relativa

dichiarazione relativa ai redditi da attività lavorativa autonoma, professionale e d'impresa, o da attività di collaborazione coordinata ( ex mod. 503/aut)

notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domanda di pensione di vecchiaia

Documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione richiesta

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia 9dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo

ichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi.

Documentazione da allegare per richieste/agevolazioni/situazioni particolari

dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni dal reddito

modello RED (in caso di richiesta di prestazioni accessorie: trattamento minimo, maggiorazione sociale, trattamento di famiglia)

mod. COMB1 e la documentazione prevista (in caso di richiesta di attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla legge 140/85, art.6, e dalla legge 544/1988, art.6)

dichiarazione concernente le agevolazioni di legge richieste con allegata documentazione relativa

limitatamente alla domanda di pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la dichiarazione relativa ai redditi da attività lavorativa autonoma, professionale e d'impresa, o da attività di collaborazione coordinata ( ex mod. 503/aut)"

notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domanda di pensione ai superstiti

Documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione richiesta

copia documento identità del richiedente e degli eventuali contitolari

autocertificazione stato civile e stato di famiglia 9dati anagrafici e codice fiscale del de cuius

notizie sulla situazione assicurativa del de cuius non presenti nell’ estratto contributivo

dichiarazione reddituale del richiedente ai fini della incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

in caso di richiedente coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio o pronuncia giudiziale successiva di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, limitatamente ai casi in cui il de cuius abbia contratto un successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la ripartizione della quota di reversibilità fra coniuge e coniuge divorziato

Documentazione da allegare per richieste/agevolazioni/situazioni particolari

dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni dal reddito

la dichiarazione di essere a carico del deceduto al momento del decesso, richiesta ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per talune categorie di richiedenti

autocertificazione attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica in caso di richiedente e/o contitolari studenti/universitari

modello RED (in caso di richiesta di prestazioni accessorie: trattamento minimo, maggiorazione sociale, trattamento di famiglia)

mod. COMB1 e la documentazione prevista (in caso di richiesta di attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla legge 140/85, art.6, e dalla legge 544/1988, art.6)

modello SS3 per riconoscimento inabilità del coniuge superstite per ANF

modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico, se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili

notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domanda di assegno ordinario di invalidità/pensione di inabilità

Documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione richiesta

copia documento identità del richiedente 9autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma (per la pensione di inabilità)

dichiarazione relativa ai redditi da attività lavorativa autonoma, professionale e d'impresa, o da attività di collaborazione coordinata ( ex mod. 503/aut)

dichiarazione titolarità rendita INAIL

dichiarazione relativa ai redditi rilevanti ai fini della incumulabilità L.335/95 (mod. RED)

Documentazione da allegare per richieste/agevolazioni/situazioni particolari

ichiarazione concernente il diritto alle detrazioni dal reddito

se l’inabilità è stata determinata in tutto o in parte da terzi, la dichiarazione concernente i dati che consentono all’Inps di rivalersi nei confronti del responsabile per la prestazione erogata (surroga)

modello RED (in caso di richiesta di prestazioni accessorie: trattamento minimo, maggiorazione sociale, trattamento di famiglia) o notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domande di assegno sociale

Documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione richiesta

copia documento identità del richiedente 9autocertificazione attestante la residenza effettiva ed abituale in Italia;

autocertificazione stato civile con precisa indicazione della data di matrimonio in caso di stato civile coniugato; copia del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio in caso di stato civile corrispondente;

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

dichiarazione concernente i redditi personali e del coniuge conseguiti nell'anno solare di riferimento.

Documentazione da allegare per richieste/agevolazioni/situazioni particolari

dichiarazione di responsabilità circa l'eventuale stato di ricovero del richiedente presso istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici, con idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei familiari

documentazione attestante la situazione personale in caso di richiedenti aventi diritto non cittadini italiani (carta di soggiorno, attestazione della commissione paritetica di eleggibilità in caso di rifugiato politico, etc)

notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domanda di ricostituzione documentale

Documentazione indispensabile alla liquidazione della ricostituzione richiesta

notizie sullo stato civile del richiedente

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

autocertificazione riguardante la composizione del nucleo familiare (in caso di richiesta di trattamenti di famiglia)

modello RED (in caso di ricostituzione per motivi reddituali)

indicazione della data di decorrenza della variazione della situazione reddituale (in caso di ricostituzione per motivi reddituali)

dichiarazione per l'attribuzione ed il ripristino di quote di reversibilità per i figli con documentazione specifica allegata (in caso di ricostituzione su pensione ai superstiti)

modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico, se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili (in caso di ricostituzione su pensione ai superstiti)

modulo certificativo (SS3) per l’attestazione dello stato di inabilità del richiedente o dei componenti il nucleo familiare (in caso di richiesta di trattamenti di famiglia)

Domanda di supplemento di pensione

Documentazione indispensabile alla liquidazione della ricostituzione richiesta

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

documentazione specifica da allegare in relazione alla tipologia dei contributi di cui si chiede il computo, ai fini della liquidazione del supplemento

Domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi

Documentazione indispensabile alla liquidazione della ricostituzione richiesta

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

documentazione specifica da allegare in relazione alla tipologia dei contributi di cui si chiede il computo, non compresi nella prima liquidazione

