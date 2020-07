Spesa a domicilio per gli anziani: numeri utili

L'Auser di Rimini in collaborazione con Coop Adriatica organizza "Ausilio", il progetto per la spesa a domicilio a supporto di persone in difficoltà.

La spesa viene consegnata settimanalmente, agli anziani con più di settantacinque anni non autosufficienti, o a persone segnalate dai servizi sociali, famiglie con portatori di handicap, o anche con disabilità temporanee. Requisito fondamentale per usufruire del servizio è non avere aiuti famigliari.

I gruppi di volontari Ausilio utilizzano i locali, i furgoni e gli strumenti messi a disposizione da Coop Adriatica presso i punti vendita. Qui i volontari Ausilioraccolgono le ordinazioni ed effettuano la spesa preparando i diversi pacchi per la consegna.

Per informazioni su "Ausilio" contattare:

Auser Rimini, via Caduti di Marzabotto, 30 - Rimini

Tel.: 800 857 084

Tel.: 0541 778111

info@auserimini.it

ausilio@auserrimini.it





DOVE RIVOLGERSI

Ufficio: Servizio Assistenza Anziani - Comune di Rimini

Via Ducale 7/9 - 47921 Rimini

Telefono: 0541 704662 - 704000

Fax: 0541 704606

E-mail: segretariatosociale@comune.rimini.it

Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.30; giovedì anche 14.30-17.30 solo su appuntamento